Parascript wprowadza najlepszą jak dotąd weryfikację podpisów dzięki SignatureXpert.AI®

SignatureXpert.AI® zapewnia weryfikację podpisów z niespotykaną dotąd dokładnością. Narzędzie pozwala na uwierzytelnienie podpisu do takich zastosowań jak przetwarzanie czeków, zaciąganie pożyczek, głosowanie korespondencyjne, podpisywanie petycji i niezliczonych innych, w których kluczowe jest wykrywanie oszustw związanych z podpisami.

LONGMONT, Kolorado, 22 lutego 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka Parascript, która od ponad 25 lat oferuje wysokowydajną automatyzację i przetwarza ponad 100 miliardów dokumentów rocznie, wprowadziła dzisiaj na rynek nowy produkt o nazwie SignatureXpert.AI, który wykorzystuje ponad 10-letnie doświadczenie marki w dziedzinie bankowości i sektora rządowego Dzięki temu narzędzie zapewnia najwyższą dokładność weryfikacji podpisów dostępną w branży. Automatyczne lokalizowanie i weryfikacja podpisów realizowane są poprzez potężną kombinację weryfikatorów, które wykorzystują wiele zasadniczo odmiennych od siebie algorytmów, których rdzeń opiera się na najbardziej innowacyjnych metodach i podejściach opartych na sztucznej inteligencji (AI) w zakresie analizy obrazu i rozpoznawania wzorów. Te połączone techniki pozwalają podnieść wskaźnik weryfikacji i dokładności ponad to, co mogą regularnie zaoferować weryfikujący podpisy ludzie.

„Parascript od lat jest zaufanym dostawcą wysokowydajnych rozwiązań do analizy podpisów, a ten nowy produkt sprawia, że nie istnieje żaden powód, aby organizacje z całego świata nie zautomatyzowały swoich procesów dotyczących podpisów. Obecnie posiadamy rozwiązanie nawet dla procesów, których automatyzacja jest trudna, obejmujących stratne dane pochodzące np. z obrazków o niskiej rozdzielczości z rejestrów agencji rządowych i danych z krajowych dowodów osobistych" - powiedział Greg Council, wiceprezes ds. marketingu i zarządzania produktami w Parascript.

Nowe wydanie SignatureXpert.AI automatycznie lokalizuje i weryfikuje podpisy w szerszej grupie dokumentów, co przekłada się na istotną poprawę całościowej wydajności, obejmującą:

40% wzrostu wydajności w zakresie weryfikacji podpisów dla danych zebranych z tabletów;

20% wzrostu wydajności w zakresie głosowania korespondencyjnego, w którym często wykorzystywane są obrazki o niskiej rozdzielczości z rejestrów wydziałów komunikacji;

Ponad 50% oszczędności kosztów związanych z przetwarzaniem odrzuceń.

Oto kilka kluczowych zalet narzędzia:

SignatureXpert.AI automatycznie lokalizuje i weryfikuje podpisy w szerokim zakresie dokumentów

Produkt został zoptymalizowany do wykrywania fragmentów na każdym dokumencie zawierającym jeden lub więcej podpisów. Wycinek dokumentu może poza podpisem zawierać dane drukowane lub napisane odręcznie.

SignatureXpert.AI automatycznie lokalizuje podpis na dokumencie wsadowym, porównuje go do przekazanych jako punkt odniesienia obrazków z autentycznym podpisem i zwraca wynik weryfikacji. Dodano następujące rodzaje dokumentów:

Wycinek z jednym lub wieloma podpisami;

Wycinek z dodatkowymi polami wypełnionymi odręcznie, takimi jak data i adres.

SignatureXpert.AI jest w pełni zintegrowany z FormXtra.AI 8.3.

SignatureXpert.AI to produkt nowej generacji oparty o najbardziej innowacyjne metody i podejścia z zakresu sztucznej inteligencji (AI) w analizie obrazów i rozpoznawaniu wzorów. Opracowano go na podstawie 15-letniego doświadczenia w zakresie lokalizacji i weryfikacji podpisów. Wszystko to pozwala osiągnąć całkowicie przełomową, dokładniejszą od człowieka, automatyzację procesu dla szeregu zadań związanych z weryfikacją podpisów.

SignatureXpert.AI radzi sobie z dokumentami w szerokim zakresie rozdzielczości (96dpi-300dpi)

SignatureXpert.AI cechuje się tolerancją i niezawodnością przy lokalizacji i weryfikacji podpisów na obrazkach niskiej jakości i/lub zawierających małe czcionki, jak np. dowody osobiste. Oprogramowanie automatycznie wykrywa jakość obrazka, aby zoptymalizować niezbędne przetwarzanie wstępne obrazu.

Wszystkie te cechy sprawiają, że SignatureXpert.AI może przetwarzać szerszy zakres dokumentów, zapewniając lepszą jakość obrazu w szerokiej gamie zastosowań.

Parascript

Parascript prowadzi sprzedaż nie tylko oprogramowania, lecz rzeczywistych, sprawdzalnych wyników, które pozwalają firmom zaoszczędzić ponad 1 mld USD rocznie. Klienci wybierają Parascript, gdy zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję w celu uzyskania zoptymalizowanego rozwiązania do przechwytywania danych z najwyższym poziomem niezawodnej automatyzacji. Parascript może się pochwalić ponadtrzydziestoletnim doświadczeniem w stosowaniu sztucznej inteligencji do rozwiązywania złożonych problemów, automatyzując procesy związane z dokumentami, które obejmują ponad 100 miliardów dokumentów rocznie. Firma Parascript zautomatyzowała przemysł pocztowy, komercyjne kancelarie pocztowe, wybory rządowe, płatności i setki innych procesów. odwiedź stronę internetową Parascript .

