Parexel et Veeva s'associent pour accélérer les essais cliniques

Collaboration stratégique pour faire progresser la technologie et les processus des essais cliniques

DURHAM, Caroline du Nord. et BARCELONE, Espagne, 16 avril 2021 /PRNewswire/ -- Parexel et Veeva Systems (NYSE : VEEV) ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à accélérer les essais cliniques grâce à l'innovation en matière de technologie et de processus. Cette collaboration unique combine le meilleur de l'expérience de chaque société à travers des milliers d'études dans le monde entier - Parexel en tant qu'organisation de recherche clinique (CRO) de premier plan et VEEVA en tant qu'innovateur technologique au service des essais - afin d'améliorer l'efficacité des études et de mettre plus rapidement de nouvelles thérapies à la disposition des patients.

Dans le cadre de ce partenariat, Parexel utilise la suite d'applications d'opérations cliniques de Veeva, notamment Veeva Vault eTMF , Vault CTMS , et Vault Study Startup pour rationaliser ses opérations. Veeva Vault CDMS pour la gestion des données cliniques deviendra également une offre standard proposée par Parexel à ses clients.

Grâce aux informations fournies par les promoteurs, les sites et les patients, les entreprises collaboreront pour améliorer en permanence la technologie en nuage de Veeva et les processus de Parexel pour la réalisation d'essais cliniques. Parexel bénéficiera d'un accès précoce aux produits cliniques de Veeva et y apportera sa contribution, notamment les innovations destinées à soutenir les sites et les patients dans les essais cliniques décentralisés (ECD), la gestion de la qualité basée sur le risque (GQBR) et les sites communautaires.

« En adoptant les solutions cliniques de Veeva, nous allons rationaliser les processus d'essais, améliorer l'efficacité et faciliter l'exécution et la participation aux essais pour les promoteurs, les sites et les patients », a déclaré Jamie Macdonald, PDG de Parexel. « Grâce à ce partenariat élargi avec Veeva, nous espérons offrir une plus grande valeur ajoutée à nos clients et avoir un impact encore plus grand sur la vie des patients.

« Nous sommes fiers de nous associer à Parexel pour favoriser la réussite des clients et accélérer les innovations dans la recherche clinique », a ajouté Peter Gassner, fondateur et PDG de Veeva. « Ensemble, nous pouvons accélérer la façon dont nos clients apportent de nouveaux vaccins, diagnostics, dispositifs et thérapies aux patients qui en ont besoin. »

À propos de Parexel

Parexel soutient le développement de nouveaux médicaments innovants pour améliorer la santé des patients. Nous fournissons des services pour aider les clients des secteurs des sciences de la vie et de la biopharmacie, où qu'ils soient, à transformer les découvertes scientifiques en nouveaux traitements. Des essais cliniques décentralisés aux services de conseil en réglementation en passant par l'exploitation des connaissances du monde réel, notre capacité thérapeutique, technique et fonctionnelle est sous-tendue par une conviction profonde dans ce que nous faisons. Parexel a été nommée « Meilleure organisation de recherche sous contrat » en décembre 2020 par un panel indépendant pour Informa Pharma Intelligence. Pour plus d'informations, visitez le site parexel.com et suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Instagram .

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels en nuage pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence des produits et de la réussite des clients, Veeva compte plus de 975 clients, allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux biotechnologies émergentes. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'information, consultez le site veeva.com/eu .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, notamment sur la demande et l'acceptation par le marché des produits et services de Veeva, les résultats de l'utilisation des produits et services de Veeva et les conditions commerciales générales (y compris l'impact continu de la COVID-19), en particulier dans le secteur des sciences de la vie. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les performances historiques de Veeva et sur ses plans, estimations et attentes actuels, et ne constituent pas une déclaration selon laquelle ces plans, estimations ou attentes se réaliseront. Ces déclarations prospectives représentent les attentes de Veeva à la date de cette annonce de presse. Des événements ultérieurs peuvent faire évoluer ces prévisions, et Veeva décline toute obligation de mettre à jour les déclarations prévisionnelles à l'avenir. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent entraîner des différences importantes entre les résultats réels. D'autres risques et incertitudes susceptibles d'affecter les résultats financiers de VEEVA sont inclus dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Commentaires et analyse de la direction sur la situation financière et les résultats d'exploitation » dans le formulaire 10-K déposé par la société pour la période se terminant le 31 janvier 2021. Elle est disponible sur le site Web de la société à l'adresse veeva.com dans la section Investisseurs, et sur le site Web de la SEC à l'adresse sec.gov . De plus amples informations sur les risques potentiels qui pourraient affecter les résultats réels seront incluses dans d'autres dépôts que Veeva effectue périodiquement auprès de la SEC.

