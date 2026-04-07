Park Systems eröffnet neue globale Zentrale und schlägt damit ein neues Kapitel in seiner Führungsrolle im Bereich der Nanometrologie auf

GWACHEON, Südkorea, 7. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Park Systems Corp., weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Rasterkraftmikroskopie (AFM), gab heute die Eröffnung ihres neuen globalen Hauptsitzes in der südkoreanischen Stadt Gwacheon bekannt. Der neue Campus markiert den Höhepunkt dreier Jahrzehnte des Wachstums und den Beginn einer neuen Phase der globalen Expansion.

Park Systems' New Global Headquarters

Der Campus in Gwacheon spiegelt die Entwicklung von Park Systems von einem aus Stanford hervorgegangenen Forschungsunternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter im Bereich der Nanometrologie wider. Der Campus befindet sich in der Gwacheon Knowledge & Information Town in der Nähe von Seoul und erstreckt sich über eine Fläche von 27.000 Quadratmetern, verteilt auf 15 oberirdische Stockwerke und 5 Untergeschosse.

Das Herzstück der Anlage bildet ein industrieller Reinraum im Untergeschoss mit Platz für bis zu 35 Messsysteme in Industriequalität, die speziell auf die Präzisionsanforderungen der Halbleiterfertigung und fortschrittlicher Verpackungsanwendungen ausgelegt sind.

Spezielle Forschungs- und Demonstrationslabore bieten eine praxisorientierte Umgebung, in der Kunden unter direkter Unterstützung durch Anwendungs- und Ingenieurteams Live-Messungen mit dem gesamten Nanometrologie-Portfolio von Park Systems durchführen können – darunter AFM, bildgebende spektroskopische Ellipsometrie und digitale holografische Mikroskopie. Mehr als 26 % der weltweiten Belegschaft des Unternehmens sind im Bereich Forschung und Entwicklung tätig – ein Schwerpunkt, den der neue Campus unterstützen und ausbauen soll.

„Seit dreißig Jahren erweitern wir die Grenzen der Messtechnik im Nanobereich", sagte Dr. Sang-il Park, Gründer und CEO von Park Systems. „Dieser neue Hauptsitz markiert den Beginn unserer nächsten Innovationsphase, in der wir die Grenzen der Nanometrologie weiter verschieben."

Der Hauptsitz in Gwacheon spiegelt auch das Engagement von Park Systems für seine Mitarbeiter wider. Zu den Einrichtungen für die Mitarbeiter gehören ein Fitnesscenter, eine betriebsinterne Kinderbetreuung, eine Golfsimulator-Lounge und eine Cafeteria mit kostenlosen Mahlzeiten – all dies unterstützt ein Arbeitsumfeld, das auf langfristige Produktivität und Innovation ausgelegt ist.

Park Systems erzielte von 2015 bis 2025 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 26 % und wurde von MarketsandMarkets in seinem Bericht für 2024 als globaler Marktführer im AFM-Bereich anerkannt, womit das Unternehmen drei Jahre in Folge die Spitzenposition einnahm.

Das Unternehmen wurde 2020, 2023 und 2025 in die „Best- Under-a-Billion"- Liste von Forbes Asia aufgenommen und hat sein Portfolio durch die Übernahmen der Accurion GmbH und der Lyncée Tec SA erweitert.

INFORMATIONEN ZU PARK SYSTEMS

Park Systems ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nanometrologie und bietet fortschrittliche Messlösungen für Forschungs- und Industrieanwendungen. Mit regionalen Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien unterstützt das Unternehmen Kunden in den Bereichen Halbleiterfertigung, Materialwissenschaften und Nanotechnologieforschung.

Das Technologieportfolio umfasst Rasterkraftmikroskopie (AFM), bildgebende spektroskopische Ellipsometrie, digitale holografische Mikroskopie, Weißlichtinterferometrie sowie aktive Schwingungsisolationssysteme.

Das Unternehmen wurde von Dr. Sang-il Park gegründet, einem Mitentwickler der AFM an der Stanford University, und ist durch kontinuierliche Innovation und strategische Übernahmen – darunter die Accurion GmbH und Lyncée Tec SA – gewachsen und ist in der globalen Nanometrologie-Branche führend. Weitere Informationen unter www.parksystems.com

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