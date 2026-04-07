Park Systems inaugure son nouveau siège mondial et ouvre un nouveau chapitre dans le leadership de la nanométrologie

GWACHEON, Corée du Sud, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Park Systems Corp, premier fournisseur mondial de solutions de microscopie à force atomique (AFM), a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son nouveau siège mondial à Gwacheon, en Corée du Sud. Le nouveau campus marque l'aboutissement de trois décennies de croissance et le lancement d'une nouvelle phase d'expansion mondiale.

Park Systems' New Global Headquarters

Le campus de Gwacheon reflète l'évolution de Park Systems, qui est passé d'une entreprise de recherche née à Stanford à un leader mondial dans le domaine de la nanométrologie. Situé à Gwacheon Knowledge & Information Town, à proximité de Séoul, le campus s'étend sur 27 000 mètres carrés répartis sur 15 étages en surface et 5 niveaux en sous-sol.

Au cœur de l'installation se trouve une salle blanche industrielle au sous-sol pouvant accueillir jusqu'à 35 systèmes de métrologie de qualité industrielle, conçus pour répondre aux exigences de précision de la fabrication des semi-conducteurs et des applications d'emballage avancées.

Des laboratoires de recherche et de démonstration dédiés procurent un environnement pratique où les clients peuvent effectuer des mesures en direct sur l'ensemble de la gamme de produits de nanométrologie de Park Systems, notamment l'AFM, l'ellipsométrie spectroscopique par imagerie et la microscopie holographique numérique, avec l'aide directe des équipes d'application et d'ingénierie. Plus de 26 % de la main-d'œuvre internationale de l'entreprise est consacrée à la recherche et au développement, une activité que le nouveau campus est conçu pour soutenir et développer.

« Depuis trente ans, nous repoussons les limites de la mesure à l'échelle nanométrique », a déclaré le Dr Sang-il Park, fondateur et PDG de Park Systems. « Ce nouveau siège marque le début de notre prochaine phase d'innovation, alors que nous continuons à repousser les limites de la nanométrologie. »

Le siège de Gwacheon reflète également l'engagement de Park Systems envers son personnel. Les installations destinées aux employés incluent un centre de remise en forme, une garderie, un salon avec simulateur de golf et une cafétéria offrant des repas gratuits, ce qui favorise un environnement de travail conçu pour la productivité et l'innovation à long terme.

Entre 2015 et 2025, Park Systems a enregistré un taux annuel de croissance annuel moyen (CAGR) de 26 % et a été reconnu comme le leader du marché mondial de l'AFM par MarketsandMarkets dans son rapport 2024, marquant ainsi trois années consécutives à la première place.

L'entreprise a été incluse dans la liste Forbes Asia's Best Under a Billion en 2020, 2023 et 2025 et a élargi son portefeuille grâce à l'acquisition d'Accurion GmbH et de Lyncée Tec SA.

À PROPOS DE PARK SYSTEMS

Park Systems est un leader mondial dans le domaine de la nanométrologie, fournissant des solutions de mesure avancées pour la recherche et les applications industrielles. Avec des bureaux régionaux en Amérique, en Europe et en Asie, l'entreprise soutient ses clients dans les domaines de la fabrication de semi-conducteurs, de la science des matériaux et de la recherche en nanotechnologie.

Son portefeuille technologique comprend la microscopie à force atomique (AFM), l'ellipsométrie spectroscopique d'imagerie, la microscopie holographique numérique, l'interférométrie en lumière blanche et les systèmes d'isolation active des vibrations.

Fondée par le Dr Sang-il Park, qui a contribué à l'invention de l'AFM à l'université de Stanford, l'entreprise s'est développée grâce à une innovation continue et à des acquisitions stratégiques - notamment Accurion GmbH et Lyncée Tec SA - pour devenir le chef de file de l'industrie mondiale de la nanométrologie. Pour en savoir plus : www.parksystems.com

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