Park Systems übernimmt Rocky Mountain Nanotechnology und sichert damit die Lieferkette für Massivmetall-Sonden

GWACHEON, Südkorea, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Park Systems Corp., weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Rasterkraftmikroskopie (AFM), gab heute den Abschluss der Übernahme von Rocky Mountain Nanotechnology LLC (RMN) bekannt, einem in Salt Lake City, Utah, ansässigen Hersteller von ultrahochreinen AFM-Sonden aus massivem Platin und Platin-Iridium. Die Übernahme markiert den Einstieg von Park Systems in die Sondenfertigung und stellt einen strategischen Schritt dar, um eine entscheidende Komponente der AFM-basierten Nanoprobing- und elektrischen Messtechnik ins eigene Haus zu holen.

Park Systems Corp., the world's leading provider of atomic force microscopy (AFM) solutions, announces the acquisition of Rocky Mountain Nanotechnology LLC, a manufacturer of ultra-high-purity solid platinum and platinum-iridium AFM probes.

RMN wurde 2003 von Dr. Clayton Williams – ehemaliger Physikprofessor an der University of Utah und ehemaliger Forschungsmitarbeiter bei IBM – gegründet und hat sich in mehr als zwei Jahrzehnten einen hervorragenden Ruf für die Herstellung ultrascharfer AFM-Sonden aus Vollmetall mit Spitzenradien von nur 10 Nanometern erworben. RMN-Sonden unterstützen eine breite Palette fortschrittlicher und elektrischer AFM-Moden, insbesondere in Hochspannungsanwendungen, darunter konduktives AFM (C-AFM), elektrostatische Kraftmikroskopie (EFM), Kelvin-Sonden-Kraftmikroskopie (KPFM), Piezoresponse-Kraftmikroskopie (PFM), Rasterkapazitätsmikroskopie (SCM), Rastermikrowellen-impedanzmikroskopie (sMIM) und Nano-IR. Zum Kundenstamm von RMN zählen führende Universitäten und Forschungsinstitute von Unternehmen weltweit.

„Die Vollmetall-Sondentechnologie von RMN ergänzt direkt die fortschrittlichen elektrischen Messmodi und die derzeit in der Entwicklung befindlichen Nanoprobing-Systeme der nächsten Generation von Park Systems", sagte Dr. Sang-il Park, Gründer und CEO von Park Systems. „Diese Übernahme ist ein Schritt in Richtung dieser Strategie – eine Strategie, die eine stabile Versorgung mit hochleistungsfähigen Spezialsonden sicherstellt, auf denen unsere elektrischen Messlösungen basieren."

Im Anschluss an die Übernahme plant Park Systems die Errichtung einer eigenen Sondenproduktionsstätte in Südkorea durch einen Technologietransfer aus dem bestehenden Betrieb von RMN in Salt Lake City, Utah. Die US-Niederlassung von RMN wird während der Übergangsphase die Produktion in vollem Umfang fortsetzen, um eine unterbrechungsfreie Versorgung der bestehenden Kunden zu gewährleisten.

„Der Zusammenschluss mit Park Systems eröffnet Rocky Mountain Nanotechnology neue Möglichkeiten – wir erweitern die Reichweite unserer Sondentechnologie, ermöglichen Anwendungen, die wir alleine nicht hätten verfolgen können, und stärken unsere Position auf dem globalen AFM-Sondenmarkt", sagte Dr. Clayton Williams, Gründer von Rocky Mountain Nanotechnology.

Bestehende RMN-Kunden können Produkte wie bisher erwerben. Park Systems ist bestrebt, die Produktkontinuität aufrechtzuerhalten und gleichzeitig neue Sonden sowie ein erweitertes Sortiment unter dem gemeinsamen Dach einzuführen.

INFORMATIONEN ZU PARK SYSTEMS

Park Systems ist weltweit führend in der Nanometrologie und bietet fortschrittliche Messlösungen für Forschung und industrielle Anwendungen. Mit regionalen Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien unterstützt das Unternehmen Kunden in den Bereichen Halbleiterfertigung, Materialwissenschaften und Nanotechnologieforschung.

Das Technologieportfolio von Park Systems umfasst Rasterkraftmikroskopie (AFM), bildgebende spektroskopische Ellipsometrie, digitale holografische Mikroskopie, Weißlichtinterferometrie sowie aktive Schwingungsisolationssysteme.

Das Unternehmen wurde von Dr. Sang-il Park gegründet, einem Mitentwickler der AFM an der Stanford University, und hat sich durch kontinuierliche Innovation und strategische Übernahmen – darunter die Accurion GmbH und Lyncée Tec SA – zu einer führenden Kraft in der globalen Nanometrologie-Branche entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.parksystems.com

Informationen zu Rocky Mountain Nanotechnology LLC

Die 2003 gegründete Rocky Mountain Nanotechnology LLC mit Sitz in Salt Lake City, Utah, hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von ultrascharfen Sonden aus massivem Platin und Platin-Iridium für die Rastermikroskopie spezialisiert. RMN-Sonden werden weltweit von Forschern und Ingenieuren eingesetzt, die elektrische und materialtechnische Untersuchungen im Nanobereich durchführen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rmnano.com

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