Park Systems acquiert Rocky Mountain Nanotechnology, sécurisant ainsi sa chaîne d'approvisionnement en sondes métalliques solides

GWACHEON, Corée du Sud, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- Park Systems Corp, premier fournisseur mondial de solutions de microscopie à force atomique (AFM), a annoncé aujourd'hui avoir clos l'acquisition de Rocky Mountain Nanotechnology LLC (RMN), un fabricant de sondes AFM en platine solide et en platine-iridium à très haute pureté basé à Salt Lake City, dans l'Utah. Cette acquisition marque les débuts de Park Systems dans la fabrication de sondes et représente une étape stratégique dans l'internalisation d'un élément essentiel de nanoprobing et des mesures électriques par AFM.

Park Systems Corp., the world's leading provider of atomic force microscopy (AFM) solutions, announces the acquisition of Rocky Mountain Nanotechnology LLC, a manufacturer of ultra-high-purity solid platinum and platinum-iridium AFM probes.

Fondée en 2003 par Clayton Williams, ancien professeur de physique à l'université de l'Utah et ancien membre du personnel de recherche d'IBM, RMN s'est forgé une solide réputation depuis plus de vingt ans en produisant des sondes AFM en métal solide ultra-précises avec des rayons de pointe pouvant mesurer à peine 10 nanomètres. Les sondes RMN prennent en charge une large gamme de modes AFM électriques et avancés, en particulier dans des applications à haute tension, y compris l'AFM conducteur (C-AFM), la microscopie à force électrostatique (EFM), la microscopie à force de sonde Kelvin (KPFM), la microscopie à force de piézoélectrique (PFM), la microscopie à capacité à balayage (SCM), la microscopie à impédance micro-ondes de balayage (sMIM) et le nano-IR. La clientèle de la RMN comprend des universités et des instituts de recherche privés de renom dans le monde entier.

« La technologie des sondes en métal solide de RMN vient compléter directement les modes de mesure électrique avancés de Park Systems et des systèmes de nanoprobing de nouvelle génération actuellement en cours de développement », a déclaré le Dr Sang-il Park, fondateur et PDG de Park Systems. « Cette acquisition représente un pas en avant vers cette stratégie : une acquisition qui garantit un approvisionnement stable en sondes spécialisées haute performance sur lesquelles reposent nos solutions de mesure électrique ».

À la suite de cette acquisition, Park Systems prévoit d'établir une installation de production de sondes en Corée du Sud, grâce à un transfert de technologie à partir des activités existantes de RMN à Salt Lake City, dans l'Utah. L'usine de RMN aux États-Unis continuera de produire à plein régime pendant la période de transition afin de garantir un approvisionnement ininterrompu à ses clients existants.

« Le fait de rejoindre Park Systems ouvre de nouvelles perspectives à Rocky Mountain Nanotechnology, en élargissant le champ d'application de notre technologie de sondes, en permettant des usages que nous n'aurions pas pu poursuivre indépendamment et en renforçant notre position sur le marché mondial des sondes AFM », a déclaré Clayton Williams, fondateur de Rocky Mountain Nanotechnology.

Les clients actuels de RMN peuvent continuer à acheter des produits comme auparavant. Park Systems s'engage à maintenir la continuité des produits tout en introduisant de nouvelles sondes et une gamme élargie dans le cadre de l'organisation combinée.

À PROPOS DE PARK SYSTEMS

Park Systems est un leader mondial dans le domaine de la nanométrologie, fournissant des solutions de mesure avancées pour la recherche et les applications industrielles. Avec des bureaux régionaux en Amérique, en Europe et en Asie, l'entreprise soutient ses clients dans les domaines de la fabrication de semi-conducteurs, de la science des matériaux et de la recherche en nanotechnologie.

Son portefeuille technologique comprend la microscopie à force atomique (AFM), l'ellipsométrie spectroscopique d'imagerie, la microscopie holographique numérique, l'interférométrie en lumière blanche et les systèmes d'isolation active des vibrations.

Fondée par le Dr Sang-il Park, qui a contribué à l'invention de l'AFM à l'université de Stanford, l'entreprise s'est développée grâce à une innovation continue et à des acquisitions stratégiques, notamment Accurion GmbH et Lyncée Tec SA, pour devenir un chef de file de l'industrie mondiale de la nanométrologie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.parksystems.com

À propos de Rocky Mountain Nanotechnology LLC

Rocky Mountain Nanotechnology LLC, fondée en 2003 et basée à Salt Lake City, dans l'Utah, est spécialisée dans la conception et la fabrication de sondes en platine solide et en platine-iridium ultra-précises pour la microscopie à balayage. Les sondes RMN sont utilisées dans le monde entier par les chercheurs et les ingénieurs qui effectuent des caractérisations électriques et des matériaux à l'échelle nanométrique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.rmnano.com

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