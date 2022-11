Participation de Yuyu Pharma à la Conférence pharmaceutique européenne

SÉOUL, Corée du Sud, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Robert Yu, PDG de Yuyu Pharma, a assisté à des conférences biopharmaceutiques organisées en Allemagne, à BIO-Europe et à au CPHI. L'objectif est d'explorer les possibilités d'expansion sur les marchés internationaux, tels que l'Europe.

Lors de sa participation à BIO-Europe (Leipzig) et au CPHI (Francfort), Robert Yu s'est concentré sur la rencontre avec des organismes de recherche sous contrat, des leaders d'opinion et des sites cliniques potentiels en vue de préparer les essais cliniques aux États-Unis et en Europe pour le médicament contre la sécheresse oculaire YP-P10 et le médicament contre l'alopécie androgénétique DUT de Yuyu. Yuyu Pharma mène actuellement des essais cliniques de phase 2 pour YP-P10 aux États-Unis sur 7 sites avec 240 patients.

En outre, Robert Yu prévoit de rencontrer des sociétés pharmaceutiques internationales afin de discuter d'éventuelles possibilités de collaboration, ainsi que de rencontrer des fonctionnaires européens dans le cadre des affaires réglementaires et de l'enregistrement des médicaments. Robert Yu a déclaré : « En participant à de telles conférences, nous avons l'occasion de présenter la société et les programmes de découverte de médicaments en cours de développement. Nous avons reçu des commentaires positifs sur le nouveau pipeline de médicaments de Yuyu et nous espérons que cela se transformera en réussite commerciale à l'avenir. »

