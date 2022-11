Teilnahme von Yuyu Pharma an der European Pharmaceutical Conference

SEOUL, Südkorea, 3. November 2022 /PRNewswire/ -- Robert Yu, CEO von Yuyu Pharma, hat an biopharmazeutischen Konferenzen in Deutschland, BIO-Europe und CPHI teilgenommen. Ziel ist es, Möglichkeiten zur Expansion in internationale Märkte wie Europa zu erkunden.

Während seiner Teilnahme an der BIO-Europe (Leipzig) und der CPHI (Frankfurt) konzentrierte sich Robert Yu auf Treffen mit Auftragsforschungsinstituten, wichtigen Meinungsführern und potenziellen klinischen Standorten zur Vorbereitung klinischer Studien in den USA und Europa für Yuyus Medikament gegen trockene Augen, YP-P10, und das Medikament gegen androgenetische Alopezie, DUT. Yuyu Pharma führt zurzeit klinische Phase-2-Studien für YP-P10 mit 240 Patienten an 7 Standorten in den Vereinigten Staaten durch.

Darüber hinaus plant Robert Yu, sich mit globalen Pharmaunternehmen zu treffen, um potenzielle Kooperationsmöglichkeiten zu besprechen und sich mit europäischen Beamten im Zusammenhang mit regulatorischen Angelegenheiten und der Registrierung von Arzneimitteln zu treffen. Robert Yu: „Die Teilnahme an solchen Konferenzen bietet die Gelegenheit, das Unternehmen und das Portfolio des Arzneimittelforschungsprogramms in der Entwicklung vorzustellen. Wir haben positive Rückmeldungen zu Yuyus neuer Medikamentenpipeline erhalten und hoffen, dass sich diese in Zukunft in kommerziellen Erfolg verwandeln wird."

Informationen zu Yuyu Pharma

Yuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein im Jahr 1941 gegründetes koreanisches Pharmaunternehmen, das pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte und Nahrungsergänzungsmittel herstellt und vertreibt. Das Unternehmen engagiert sich auch für die Entwicklung innovativer Therapeutika in den Bereichen Neurologie, Urologie und Augenheilkunde. Yuyu hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität zu verbessern und das Wohlbefinden aller Menschen durch die Entwicklung innovativer Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen zu verbessern.

