Partnerschaft mit SiFi Networks zur Verbesserung der Konnektivität in fünf Städten in vier Bundesstaaten

LOS ANGELES, 7. August 2024 /PRNewswire/ -- SiFi Networks und T-Mobile Fiber arbeiten zusammen, um Gemeinden mit schnellem, erschwinglichem und zuverlässigem Glasfaserinternet zu versorgen. SiFi Networks wird eine hochmoderne Telekommunikationsinfrastruktur in fünf Städten in vier Bundesstaaten einrichten und plant für die Zukunft eine weitere Expansion. T-Mobile Fiber geht eine Partnerschaft mit SiFi Networks als Internet Service Provider (ISP) ein, der in allen fünf Städten Breitbanddienste für Privatkunden bereitstellen wird.

Die fünf Städte sind Kenosha, WI; Rockford, IL; Palmdale, CA; Oceanside, CA und Farmington, MI. Die Bewohner dieser Gemeinden können sich auf blitzschnelle Internetgeschwindigkeiten, nahtlose Konnektivität und verbesserte digitale Erfahrungen freuen.

Die Partnerschaft zwischen T-Mobile, Amerikas führendem 5G-Anbieter und dem am schnellsten wachsenden Anbieter von drahtlosen Festnetz-Breitbandanschlüssen, und SiFi Networks, einem Pionier im Bereich offener Glasfasernetze, trägt dazu bei, den Einwohnern die dringend benötigte zuverlässige Konnektivität zu bieten. Durch die Kombination des Fachwissens von T-Mobile in den Bereichen Einzelhandel, Marketing und Kundenerfahrung mit den innovativen Glasfasernetzlösungen von SiFi Networks trägt diese Partnerschaft dazu bei, den Weg für die Zukunft der digitalen Kommunikation zu ebnen und den wachsenden Bedarf an zuverlässiger Konnektivität zu decken.

Bei diesem Ausbau geht es nicht nur um die Verbesserung der Konnektivität, sondern auch darum, die wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben und einen gesunden Wettbewerb in der Telekommunikationsbranche zu fördern. Durch Investitionen in eine fortschrittliche Netzinfrastruktur legt SiFi Networks den Grundstein für Innovation, Unternehmertum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Gemeinden, die sie bedienen. Durch den verstärkten Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt haben die Verbraucher eine größere Auswahl – und infolgedessen eine bessere Qualität der Dienste.

„Wir glauben, dass der Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet im heutigen digitalen Zeitalter ein Grundrecht ist", sagte Ben Bawtree-Jobson, CEO bei SiFi Networks. „Wir erweitern nicht nur den Zugang zu Breitband, sondern fördern auch eine wettbewerbsfähigere und dynamischere Telekommunikationslandschaft, von der alle profitieren."

Im Rahmen ihres Engagements für die soziale Verantwortung von Unternehmen engagiert sich SiFi Networks auch für die Unterstützung lokaler Gemeinden durch verschiedene Initiativen. Durch Investitionen in die Entwicklung digitaler Fähigkeiten und Infrastrukturen wollen sie die digitale Kluft überbrücken und eine integrativere und gerechtere Gesellschaft für alle schaffen.

Die Expansion in weitere Märkte ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine besser vernetzte und wohlhabendere Zukunft. Mit den Plänen für eine weitere Expansion am Horizont können die Einwohner sicher sein, dass sie weiterhin von einer erstklassigen Konnektivität profitieren und einen echten Wert und eine Auswahl an zuverlässigen Breitbandanschlüssen haben werden.

Weitere Informationen über SiFi Networks und ihre Initiativen in den Gemeinden, denen sie dienen, finden Sie unter www.sifinetworks.com.



Weitere Informationen über T-Mobile Fiber finden Sie unter www.t-mobilefiber.com.

Information zu SiFi Networks

Das 2013 gegründete Unternehmen SiFi Networks finanziert, baut und betreibt stadtweite, frei zugängliche, Smart City-fähige Glasfasernetze in den USA. Das Open-Access-Geschäftsmodell von SiFi ermöglicht es mehreren Internet Service Providern, verschiedene Dienste und Angebote über das SiFi-Netzwerk anzubieten. Weitere Informationen finden Sie unter www.sifinetworks.com.