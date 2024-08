Un nouveau partenariat SiFi Networks optimise la connectivité dans cinq villes de quatre États

LOS ANGELES, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- SiFi Networks et T-Mobile Fiber collaborent pour proposer un internet par fibre rapide, abordable et fiable. SiFi Networks apportera une infrastructure de télécommunications de pointe à cinq villes réparties dans quatre États, avec des plans d'expansion pour l'avenir. T-Mobile Fiber s'associe à SiFi Networks en tant que fournisseur d'accès à internet (FAI) qui fournira des services résidentiels à large bande dans les cinq villes.

Les cinq villes sont Kenosha (Wisconsin), Rockford (Illinois), Palmdale (Californie), Oceanside (Californie) et Farmington (Michigan). Les habitants de ces villes bénéficieront d'un internet ultrarapide, d'une connectivité optimale et d'expériences numériques optimisées.

Le partenariat entre T-Mobile, le chef de file de la 5G aux États-Unis et le fournisseur de haut débit sans fil fixe à la croissance la plus rapide, et SiFi Networks, pionnier des réseaux de fibre optique en libre accès, contribue à proposer une connectivité fiable tant attendue par les habitants. En combinant l'expertise de T-Mobile en matière de vente au détail, de marketing et d'expérience client avec les solutions innovantes de SiFi Networks en matière de réseaux à fibre optique, ce partenariat contribue à ouvrir la voie à l'avenir de la communication numérique et à répondre au besoin croissant d'une connectivité fiable.

Cette expansion ne vise pas seulement à améliorer la connectivité, mais aussi à stimuler le développement économique et à favoriser une concurrence saine dans le secteur des télécommunications. En investissant dans une infrastructure de réseau avancée, SiFi Networks jette les bases de l'innovation, de l'esprit d'entreprise et de la création d'emplois dans les communautés qu'ils desservent. En renforçant la concurrence sur le marché des télécoms, les consommateurs disposent d'un plus grand choix et, par conséquent, d'une meilleure qualité de service.

« Nous pensons que l'accès à l'internet à haut débit est un droit fondamental à l'ère du numérique », déclare Ben Bawtree-Jobson, CEO, SiFi Networks. « Nous ne nous contentons pas d'élargir l'accès à la large bande, nous favorisons également un écosystème télécom plus compétitif et plus dynamique qui profite à tous ».

Dans le cadre de son engagement en faveur de la responsabilité sociale des entreprises, SiFi Networks s'efforce également de soutenir les communautés locales par le biais de diverses initiatives. En investissant dans le développement des compétences et des infrastructures numériques, elles visent à réduire la fracture numérique et à créer une société plus inclusive et plus équitable pour tous.

L'expansion sur d'autres marchés représente un pas en avant vers un avenir plus connecté et plus prospère. Avec des plans d'expansion à l'horizon, les résidents peuvent être assurés qu'ils continueront à bénéficier d'une connectivité de classe mondiale et qu'ils disposeront d'une valeur concrète et d'une option de haut débit éprouvée.

Pour plus d'informations sur SiFi Networks et ses initiatives dans les communautés qu'elle dessert, veuillez consulter le site www.sifinetworks.com.



Pour plus d'informations sur T-Mobile Fiber, consultez le site www.t-mobilefiber.com.

À propos de SiFi Networks

Fondé en 2013, SiFi Networks finance, construit et exploite des réseaux de fibres optiques en libre accès et adaptés aux villes intelligentes à travers les États-Unis. Le modèle à accès ouvert de SiFi permet à de multiples fournisseurs de services internet de proposer divers services et offres sur son réseau. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.sifinetworks.com.