Passo avanti di enorme rilevanza: il produttore olandese Vivera mette in commercio la prima bistecca al 100% a base vegetale

Vivera annuncia che sarà la prima azienda al mondo a mettere in commercio la prima bistecca al 100% a base vegetale. Vivera ha già iniziato la produzione e prevede di produrre diversi milioni di pezzi nel 2018. Vivera ha una produzione attuale pari a più di 1 milione di sostituti della carne ogni settimana, rendendola uno dei tre maggiori produttori europei. L'azienda prevede una forte e crescente domanda internazionale di prodotti a base vegetale. Vivera è uno dei fondatori del settore dei prodotti alternativi alla carne in Europa occidentale, fin dalla sua fondazione nel 1990.

Introduzione mondiale per la catena britannica di supermercati Tesco

A partire dal 21 maggio 2018, la catena britannica Tesco (la più grande catena di supermercati in Europa) sarà il primo supermercato al mondo a vendere la bistecca al 100% a base vegetale in più di 400 supermercati. A partire da giugno 2018 diverse grandi catene di supermercati seguiranno nei Paesi Bassi e nella seconda metà del 2018 Vivera venderà il prodotto anche in altri paesi europei, a partire dai mercati tedeschi, francesi e italiani. Nella produzione sono utilizzati esclusivamente ingredienti a base vegetale, come il grano e la soia. Questo consente ai vegetariani, ai vegani e ai flexitariani di godersi questo prodotto rivoluzionario.

Gert Jan Gombert di Vivera afferma: "Un ampio gruppo di vegetariani, vegani e flexitariani dimostra grande interesse per questo prodotto da molti anni. Con la sua rivoluzionaria entrata sul mercato e la produzione di grande scala, ora un ampio gruppo di consumatori può godersi questo prodotto a base vegetale molto appetitoso. L'odore, il sapore e la consistenza non sono praticamente distinguibili da una vera bistecca e siamo convinti che questo prodotto soddisferà una grande esigenza dei consumatori. È molto importante ridurre il consumo di carne, sia per la nostra salute che per il benessere degli animali e per il nostro pianeta. I prodotti a base vegetale innovativi e di alta qualità possono apportare un contributo significativo a tal fine".

Presentazione ufficiale

Il 29 e il 30 maggio Vivera presenterà ufficialmente la sua bistecca a base vegetale al salone PLMA presso RAI Amsterdam nei Paesi Bassi.

La produzione su grande scala di bistecche a base vegetale è un passo avanti di enorme rilevanza

Lo sviluppo di bistecche a base vegetale nella produzione di massa fa parte della crescente popolarità di sostituti della carne sani e di alta qualità. L'interesse dei consumatori per alimenti più sani e sostenibili sta aumentando significativamente in molte parti dell'Europa. Con una previsione che vede il raddoppio della produzione mondiale di carne entro il 2050, secondo la FAO (Organizzazione per l'agricoltura e gli alimenti delle Nazioni Unite), la disponibilità di alternative alla carne diventa sempre più importante. Il consumo di alternative alla carne a base vegetale può ridurre significativamente l'impatto ambientale e l'utilizzo di risorse scarse come l'acqua e i terreni agricoli.

L'obiettivo di Vivera è stabilire un portafoglio di prodotti al 100% a base vegetale entro la fine del 2018. Il suo attuale portafoglio di prodotti è costituito da oltre 40 diverse alternative alla carne.

Informazioni su Vivera

Vivera è un pioniere nello sviluppo di componenti dei pasti vegetariani e a base vegetale fin dal 1990. L'azienda, con sede e stabilimento produttivo nei Paesi Bassi, è cresciuta fino ad essere uno dei maggiori produttori europei. La gamma di prodotti è costituita da oltre 40 prodotti che occupano il settore più elevato del mercato sia in quanto a qualità che a varietà. I prodotti sono basati su grano, soia, piselli, mais, riso e verdure. I prodotti sono sviluppati sulla base dei principi di miglior sapore, consistenza, aspetto, varietà, salubrità e rapporto qualità-prezzo. La gamma di Vivera è già disponibile in 23 paesi europei e circa 25.000 supermercati.

Vivera è un membro fondatore della Green Protein Alliance (Alleanza sulle proteine verdi) e co-fondatore di 'Het Planeet' (Piattaforma per le proteine sostenibili). Entrambe le organizzazioni stimolano la transizione dalle proteine animali alle proteine a base vegetale che migliorano la salute umana ed animale e l'ambiente e forniscono nuove opportunità di mercato per tutti gli attori del mercato nella catena del valore. Inoltre Vivera ha di recente aperto il più avanzato stabilimento produttivo di tofu in Europa con il nome di Dutch Tofu Company. Con Dutch Tofu Company, Vivera è attiva nel mercato di tofu di alta qualità distribuito in una quantità sempre più crescente di supermercati in Europa.

Sito web: http://www.vivera.com

Foto: https://www.vivera.com/en/post/nieuws/presskit-100-plant-based-steak

