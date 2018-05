Une avancée majeure : le fabricant hollandais Vivera met sur le marché le premier steak 100 % d'origine végétale

Vivera annonce qu'elle sera la première société dans le monde à mettre sur le marché du steak 100 % à base de plantes. Vivera a déjà commencé la production et prévoit de produire plusieurs millions d'unités en 2018. La production actuelle de Vivera dépasse un million de substituts de viande par semaine, ce qui en fait l'un des trois plus grands producteurs en Europe. La société envisage une croissance forte de la demande internationale en produits d'origine végétale. Depuis son établissement en 1990, Vivera a été l'une des fondatrices des alternatives à la viande en Europe de l'Ouest.

Lancement dans le monde entier pour la chaîne britannique de supermarchés Tesco

La chaîne britannique Tesco (plus grande chaîne de supermarchés en Europe) sera la première dans le monde à vendre des steaks d'origine 100 % végétale à partir du 21 mai 2018 dans plus 400 de ses magasins. En juin 2018, ce sera le tour de plusieurs autres chaînes de grandes surfaces aux Pays-Bas puis au cours de la seconde moitié de 2018, Vivera commencera à commercialiser le produit sur d'autres marchés européens, à savoir l'Allemagne, la France et l'Italie. La production fait appel uniquement à des ingrédients à base de plantes comme le blé et le soja. Ceci permet aux végétariens, aux végans et aux flexitariens d'apprécier ce produit révolutionnaire.

Gert Jan Gombert de Vivera a fait ce commentaire : « Un grand nombre de végétariens, végans et flexitariens manifestent depuis des années leur intérêt pour ce genre de produit. Avec sa percée sur le marché et sa production à grande échelle, beaucoup de consommateurs vont pouvoir goûter ce produit très savoureux à base de plantes. Le fumet, le goût et la texture le distinguent à peine du steak véritable et nous sommes persuadés que ce produit répondra aux besoins de nombreux consommateurs. Il est de la plus haute importance que nous réduisions notre consommation de viande, non seulement pour notre santé et celle des animaux, mais aussi pour notre planète. Des aliments novateurs, de haute qualité à base de plantes peuvent contribuer à tout ceci de façon significative. »

Présentation officielle

Le 29 et le 30 mai, Vivera présentera officiellement son steak à base de plantes à l'occasion du salon de la PLMA, Association des fabricants de marques de distributeur, au RAI Amsterdam (Industrie du cycle et de l'automobile) aux Pays-Bas.

Avancée majeure avec la production à grande échelle de steak d'origine végétale

La mise au point de la production de masse de steak à base de plantes correspond à la popularité croissante de substituts de viande sains et de haute qualité. Le grand public manifeste dans de nombreuses parties de l'Europe un intérêt de plus en plus grand dans une nourriture plus saine et plus durable. Selon les projections de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), la production mondiale de viande devrait doubler d'ici 2050, et la disponibilité d'alternatives à la viande est un sujet plus d'actualité que jamais. La consommation de remplacements de la viande sur la base de plantes peut réduire de façon significative l'impact sur l'environnement et l'utilisation de ressources précaires comme l'eau et les terres agricoles.

Vivera se concentre sur un objectif de mettre en place un portefeuille de produits 100 % à base de plantes avant la fin de 2018. Son portefeuille actuel consiste en plus de 40 alternatives diverses à la viande.

À propos de Vivera

Viviera joue depuis 1990 un rôle pionnier dans l'élaboration de composants de plats végétariens et à base de plantes. La société dont le siège et l'usine se trouvent aux Pays-Bas a depuis connu une croissance qui l'a mise au rang des plus importants producteurs d'Europe. La gamme d'aliments comporte plus de 40 produits et représente le sommet du marché en matière de qualité et de diversité. Ils comprennent entre autres du blé, du soja, des pois, du maïs, du riz et des légumes. Ses produits sont élaborés selon des critères recherchant le meilleur pour ce qui est du goût, de la texture, de l'apparence, de la variété, de la santé et du rapport qualité-prix. La gamme Vivera est déjà disponible dans près de 25 000 supermarchés dans 23 pays européens.

Vivera est un membre fondateur de la Green Protein Alliance (Alliance pour les protéines vertes) et cofondateur de la plateforme sur les protéines durables 'Het Planeet'. Ces deux organisations encouragent la transition des protéines d'origine animale aux protéines à base de plantes et qui améliorent la santé humaine et animale ainsi que l'environnement tout en offrant des opportunités de marché à toutes les parties prenantes le long de la chaîne de valeur. Vivera vient en outre d'ouvrir l'installation de production de tofu la plus moderne en Europe, sous le nom de Dutch Tofu Company. Avec Dutch Tofu Company, Vivera est présente sur le marché du tofu de haute qualité fourni à un nombre croissant de supermarchés en Europe.

