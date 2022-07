Pastores e líderes de igrejas em toda a América participam de seminário bíblico

NOVA IORQUE, 7 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Pastores e líderes da igreja se juntaram para um seminário em 4 de julho revelando os segredos da Bíblia e do Apocalipse. O evento foi organizado pelo Novo Céu Nova Terra, Shincheonji Igreja de Jesus, o Templo do Tabernáculo do Testemunho, e foi transmitido em todo o mundo através do canal da igreja no YouTube. Os participantes incluíram pastores e líderes de toda a América do Norte e do Sul.