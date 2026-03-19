PATRÓN® TEQUILA STELLT MIT „THE PERFECT POUR" EINE FILMREIFE ZUSAMMENARBEIT MIT DEM GEFEIERTEN REGISSEUR GUILLERMO DEL TORO VOR

Im Mittelpunkt der Kampagne steht ein eindrucksvoller Film, der einen scheinbar einfachen Vorgang – das Einschenken von PATRÓN Tequila – in einen filmreifen Moment verwandelt. Was als leises, einzelnes Eingießen beginnt, offenbart nach und nach das ganze Ausmaß der Produktion dahinter: Guillermo del Toros akribische Regie, eine perfekt aufeinander eingespielte komplette Crew und die außergewöhnliche Präzision, die erforderlich ist, um jedes Detail einzufangen. Einen von der Kritik gefeierten, preisgekrönten Filmemacher mit der Regie über ein einfaches, einzelnes Eingießen zu beauftragen, mag übertrieben wirken – doch genau diesen Aufwand betreiben wir bei jeder Flasche PATRÓN. Wenn man im eigenen Prozess keine Kompromisse eingeht, verdient selbst das kleinste Detail Perfektion.

„Perfektion wird nicht überhastet erreicht – sie entsteht Bild für Bild, Einschenken für Einschenken", sagte Guillermo del Toro. „Ich glaube an Kunstfertigkeit vor Industrie, an Seele vor Prozess und daran, Dinge ohne Kompromisse zu schaffen. Genau das hat mich an dieser Zusammenarbeit mit PATRÓN gereizt. In diesem Film geht es darum, Handwerkskunst, bewusste Entscheidungen und die Schönheit zu würdigen, die daraus entsteht, Dinge auf die richtige Weise zu tun."

Dieselbe Liebe zum Detail und derselbe kompromisslose Anspruch spiegeln die Geschichte und den Geist von PATRÓN Tequila wider. PATRÓN Tequila wird in Jalisco, Mexiko, mit größter Sorgfalt handgefertigt – aus nur drei Zutaten: 100 % Weber Blue Agave, Wasser und Hefe. Jede Flasche PATRÓN Tequila ist von Generationen an Fachwissen geprägt, wird von mehr als 60 geschickten Händen gefertigt und von dem Anspruch geleitet, die Dinge mit Präzision und Sorgfalt richtig zu machen.

„Bei PATRÓN waren wir immer davon überzeugt, dass es darauf ankommt, wie etwas hergestellt wird", sagte Roberto Ramirez-Laverde, globaler Bereichsleiter auf Senior-Ebene, PATRÓN Tequila. „Vom ersten Tag an haben wir bei der Herstellung unseres Tequilas keine Kompromisse gemacht – wir verwenden nur drei natürliche Zutaten (Agave, Wasser und Zeit) sowie traditionelle, bewährte Methoden, um unserem Tequila die Geduld und Sorgfalt zu geben, die er verdient. Guillermo teilt dieselbe Hingabe an Größe und dieselbe kompromisslose Haltung. The Perfect Pour vermittelt die Botschaft, dass es zwar übertrieben erscheinen mag, einen preisgekrönten Filmemacher mit der Regie über eine einfache Einschenksequenz zu beauftragen – dass wir bei PATRÓN jedoch genau diesen Aufwand für jede einzelne Flasche betreiben. Wir gehen bei unserem Prozess keine Kompromisse ein."

Der Film wurde vor Ort in der Hacienda PATRÓN in Jalisco, Mexiko, gedreht, in Zusammenarbeit mit BBH USA entwickelt und feiert das gemeinsame Bekenntnis von del Toro und PATRÓN Tequila zu kompromissloser Perfektion. Del Toros kreative Handschrift wird durch farbenreiche und unverkennbar mexikanische Bildelemente lebendig, darunter eine stilisierte Skelett-Crew, die für die vielen Hände und die Kunstfertigkeit hinter dem Film und hinter jeder Flasche PATRÓN steht. Dieser Geist prägte auch die Arbeit hinter der Kamera, mit einer preisgekrönten, mexikanisch geführten Crew, zu der Guillermo Navarro, Karla Castañeda, Guy Davis, Dennis Berardi, Nathan Robitaille und Terry Notary gehörten. Del Toro, der dafür bekannt ist, bei den Menschen, mit denen er arbeitet, niemals Kompromisse einzugehen, stellte ein Team zusammen, das dieselbe Kunstfertigkeit und Präzision teilte und Hand in Hand arbeitete, um etwas Außergewöhnliches zu schaffen.

„Von Anfang an bestand die kreative Vision darin, die Geschichte von PATRÓN auf eine Weise zu erzählen, die sich filmisch und bewusst anfühlt und Parallelen zum kompromisslosen Geist und zur Größe von Guillermo del Toro zieht", sagte Laila Mignoni, Bereichsleiterin für globale Kommunikation bei PATRÓN Tequila. „Guillermo hat diese Vision zum Leben erweckt, indem er bei der Regie von ‚The Perfect Pour' mit reichhaltiger mexikanischer Bildsprache und Motion-Capture-Darstellern arbeitete, um Skelette zu erschaffen, die seine Welt auf eine Weise lebendig machen, die handgemacht und zugleich technisch meisterhaft wirkt. Was wie ein einfaches Einschenken erscheint, wird zu einer unglaublich detaillierten, facettenreichen Welt, die mit außergewöhnlicher Präzision und Sorgfalt gestaltet ist – genau wie unser Prozess bei PATRÓN."

Zuschauer in den USA können die TV-Premiere von The Perfect Pour am 18. März auf ESPN während des NBA-Hauptrundenspiels Golden State Warriors @ Boston Celtics sehen. Nach dem Filmstart wird die Kampagne über TV, Onlinevideo sowie digitale und soziale Kanäle ausgerollt, einschließlich exklusiver Inhalte hinter den Kulissen, die einen intimen Einblick in del Toros kreativen Prozess und in die Präzision hinter der „Perfect Pour"-Aufnahme geben.

Die Kampagne wird im Laufe dieses Jahres zudem in weiteren Märkten weltweit starten.

Mit The Perfect Pour unterstreicht PATRÓN seine führende Rolle in der Kategorie Super-Premium-Tequila, würdigt die Sorgfalt, die Handwerkskunst und den gemeinsamen Einsatz hinter jeder Flasche und erinnert das Publikum daran, dass Ergebnisse schlicht perfekt sind, wenn in jedem Schritt des Prozesses mit bewusster Absicht gearbeitet wird.

Informationen zu PATRÓN Tequila

Von der Handlese der hochwertigsten 100 % Weber Blue Agave über den traditionellen, bewährten Destillationsprozess bis hin zur individuellen Etikettierung, Nummerierung und Prüfung jeder einzelnen Flasche wird PATRÓN Tequila mit höchster Präzision und Sorgfalt hergestellt. Obwohl PATRÓN zu einer der bekanntesten und angesehensten Luxusspirituosenmarken der Welt geworden ist, wird die Marke weiterhin ausschließlich im Hochland von Jalisco, Mexiko, in denselben kleinen Chargen und mit demselben Anspruch an Qualität und Handwerkskunst hergestellt. Weitere Informationen zu PATRÓN Tequilas und Likören finden Sie auf www.patrontequila.com. PATRÓN genießt man am besten verantwortungsvoll.

PATRÓN ist Teil des Portfolios von Bacardi Limited mit Hauptsitz in Hamilton, Bermuda. Bacardi Limited bezeichnet die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited.

PATRON, DAS DAZUGEHÖRIGE ERSCHEINUNGSBILD UND DAS BIENENLOGO SIND MARKEN.

PATRÓN GENIESST MAN AM BESTEN VERANTWORTUNGSVOLL.

©2026. PATRON TEQUILA, DAS DAZUGEHÖRIGE ERSCHEINUNGSBILD UND DAS BIENENLOGO SIND MARKEN. HANDGEFERTIGT IN MEXIKO.

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