EL TEQUILA PATRÓN® PRESENTA "THE PERFECT POUR", UNA COLABORACIÓN CINEMATOGRÁFICA CON EL ACLAMADO DIRECTOR GUILLERMO DEL TORO

La campaña se centra en un video llamativo que transforma el acto aparentemente sencillo de servir un trago de tequila PATRÓN, en un momento cinematográfico. Lo que comienza como un acto tranquilo y singular de servir un trago revela gradualmente la escala completa de la producción detrás de él: la meticulosa dirección de Guillermo del Toro, un equipo completo que trabaja en perfecta sincronización y extraordinaria precisión que se requieren para filmar cada detalle. Contratar a un cineasta galardonado y aclamado por la crítica para dirigir el acto común de servir un trago sencillo puede parecer excesivo, pero refleja el esmero con el que elaboramos cada botella de PATRÓN. Cuando uno se niega a comprometer su proceso, hasta el más mínimo detalle merece la perfección.

"La perfección no se elabora de forma apresurada, se construye fotograma a fotograma, gota a gota", declaró Guillermo del Toro. "Creo en el arte por encima del sector, en el alma por encima del proceso y en hacer las cosas con el más alto nivel. Esta convicción me atrajo a colaborar con PATRÓN. Esta película trata de honrar la elaboración, la intención y la belleza que proviene de hacer las cosas bien".

Esa misma atención al detalle y ética inquebrantable reflejan la historia y el espíritu del tequila PATRÓN. El tequila PATRÓN se elabora meticulosamente a mano en Jalisco, México, con solo tres ingredientes: 100% agave azul Weber, agua y levadura. Cada botella de tequila PATRÓN es fruto de generaciones de experiencia, elaborada por más de 60 manos expertas y guiada por el compromiso de hacer las cosas bien, con precisión y cuidado.

"En PATRÓN, siempre hemos creído que la forma de hacer las cosas importa", afirmó Roberto Ramírez-Laverde, vicepresidente sénior global de tequila PATRÓN. "Desde el primer día, nunca nos arriesgamos en la forma de elaborar nuestro tequila, con solo tres ingredientes naturales (agave, agua y tiempo) y métodos tradicionales y consagrados para darle a nuestro tequila la paciencia y el cuidado que merece. Guillermo comparte esa misma dedicación a la excelencia y la negativa de cambiar su esencia. The Perfect Pour transmite el mensaje de que contratar a un cineasta galardonado para dirigir un video con el acto de servir un trago sencillo puede parecer excesivo, pero son las mismas medidas que tomamos para elaborar cada botella en PATRÓN. No ponemos en riesgo nuestro proceso.

Filmada en la Hacienda PATRÓN en Jalisco, México, la película, creada en asociación con BBH USA, celebra el compromiso compartido de del Toro y tequila PATRÓN con la perfección de primer nivel. La lente creativa de del Toro cobra vida a través de elementos visuales coloridos y distintivamente mexicanos, que incluyen un equipo de esqueletos estilizados, que representan las muchas manos y el arte detrás de la película y de cada botella de PATRÓN. Ese espíritu también se extendió detrás de la cámara, con un galardonado equipo dirigido por mexicanos, como Guillermo Navarro, Karla Castañeda, Guy Davis, Dennis Berardi, Nathan Robitaille y Terry Notary. Conocido por su compromiso inquebrantable con las personas con las que trabaja, del Toro reunió a un equipo con una pasión y precisión compartidas que trabajaron en estrecha colaboración para crear algo extraordinario.

"Desde el principio, la visión creativa fue contar la historia de PATRÓN de una manera que se sintiera cinematográfica e intencionada, y establecer paralelismos con el espíritu inquebrantable y la grandeza de Guillermo del Toro", comentó Laila Mignoni, vicepresidenta de Comunicaciones Globales de tequila PATRÓN. "Guillermo dio vida a esa visión al dirigir 'The Perfect Pour' con ricas imágenes mexicanas y artistas de animación para crear los esqueletos que dan vida a su mundo que se siente artesanal pero técnicamente magistral. Lo que parece servir un trago sencillo se convierte en un mundo increíblemente detallado y rico que se elabora con extraordinaria precisión y cuidado al igual que nuestro proceso en PATRÓN.

El público de EE. UU. puede ver el estreno televisivo de The Perfect Pour el 18 de marzo en ESPN durante el partido de temporada regular de la NBA entre Golden State Warriors y Boston Celtics. Tras el lanzamiento de la película, la campaña se extenderá a canales de televisión, videos en línea, en medios digitales y redes sociales, incluido contenido exclusivo de detrás de escena que ofrece una mirada íntima al proceso creativo de del Toro y la atención al detalle detrás de "la perfección en cada gota".

Además, la campaña se estrenará en otros mercados de todo el mundo, a finales de este año.

Con The Perfect Pour, PATRÓN refuerza su liderazgo en la categoría de tequila superpremium que celebra el cuidado, la elaboración y el esfuerzo conjunto detrás de cada botella y le recuerda al público que cuando las cosas se hacen con detalle en cada paso del proceso, los resultados son simplemente perfectos.

Acerca de tequila PATRÓN

Desde la cosecha manual del agave azul Weber de la más alta calidad, al 100 %, hasta el proceso de destilación tradicional, etiquetado, numeración e inspección individual de cada botella, el tequila PATRÓN se elabora con meticulosa precisión y cuidado. Aunque PATRÓN ha crecido hasta convertirse en una de las marcas de bebidas espirituosas de lujo más reconocidas y respetadas del mundo, todavía se produce exclusivamente en las tierras altas de Jalisco, México, en los mismos lotes pequeños y con el mismo compromiso con la calidad y la elaboración. Para más información sobre tequilas y licores PATRÓN, visite www.patrontequila.com. La manera perfecta de disfrutar de PATRÓN es con responsabilidad.

PATRÓN forma parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.

PATRON, SU IMAGEN COMERCIAL Y EL LOGOTIPO DE LA ABEJA SON MARCAS COMERCIALES.

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©2026. EL TEQUILA PATRÓN, SU IMAGEN COMERCIAL Y EL LOGOTIPO DE LA ABEJA SON MARCAS COMERCIALES. HECHO A MANO EN MÉXICO.

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FUENTE Patron Tequila