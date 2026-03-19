PATRÓN® TEQUILA DÉVOILE « THE PERFECT POUR », UNE COLLABORATION CINÉMATOGRAPHIQUE AVEC LE CÉLÈBRE RÉALISATEUR GUILLERMO DEL TORO

Au cœur de la campagne se trouve un film saisissant qui transforme un acte apparemment simple, le versement de la tequila PATRÓN, en un moment cinématographique. Ce qui commence comme un versement ordinaire révèle progressivement toute l'ampleur de la production qui se cache derrière : la direction méticuleuse de Guillermo del Toro, une équipe complète travaillant en parfaite synchronisation et la précision extraordinaire requise pour capturer chaque détail. Engager un cinéaste primé et acclamé par la critique pour réaliser un film sur une simple bouteille peut sembler excessif, mais cela reflète les efforts que nous déployons pour créer chaque bouteille de PATRÓN. Lorsque vous refusez de faire des compromis sur votre processus, même le plus petit détail mérite la perfection.

« La perfection ne se bâtit pas à la hâte, elle se construit image après image, verre après verre », déclare Guillermo del Toro. « Je crois en la primauté de l'art sur l'industrie, de l'âme sur le processus et de la fabrication sans compromis. C'est ce qui m'a incité à collaborer avec PATRÓN. Ce film vise à honorer l'artisanat, l'intention et la beauté qui découle du fait de faire les choses de la bonne manière. »

Cette même attention aux détails et cette éthique sans compromis reflètent l'histoire et l'esprit de PATRÓN Tequila. La tequila PATRÓN est méticuleusement élaborée à Jalisco, au Mexique, à partir de trois ingrédients seulement : de l'agave bleu 100 % Weber, de l'eau et de la levure. Chaque bouteille de tequila PATRÓN est façonnée par des générations d'expertise, fabriquée par plus de 60 mains expertes et guidée par un engagement à faire les choses de la bonne manière, avec précision et soin.

« Chez PATRÓN, nous avons toujours pensé que la manière dont on fabrique quelque chose est importante », déclare Roberto Ramirez-Laverde, vice-président principal mondial de PATRÓN Tequila. « Depuis le premier jour, nous n'avons jamais fait de compromis sur la façon dont nous fabriquons notre tequila, en utilisant seulement trois ingrédients naturels (agave, eau, temps) et des méthodes traditionnelles et ancestrales pour donner à notre tequila la patience et le soin qu'elle mérite. Guillermo partage la même volonté d'excellence et le même refus du compromis. The Perfect Pour délivre le message que faire appel à un cinéaste primé pour réaliser un simple plan sur cette action peut sembler excessif, mais ce sont les mêmes efforts que nous déployons pour fabriquer chaque bouteille chez PATRÓN. Nous ne faisons aucun compromis sur notre processus.

Tourné sur le site de l'Hacienda PATRÓN à Jalisco, au Mexique, le film, créé en partenariat avec BBH USA, célèbre l'engagement commun de del Toro et de PATRÓN Tequila en faveur d'une perfection sans compromis. L'objectif créatif de del Toro prend vie à travers des éléments visuels colorés et typiquement mexicains, notamment une équipe stylisée, qui représente les nombreuses mains et l'art qui se cachent derrière le film et chaque bouteille de PATRÓN. Cet esprit se retrouve également derrière la caméra, avec une équipe mexicaine primée composée de Guillermo Navarro, Karla Castañeda, Guy Davis, Dennis Berardi, Nathan Robitaille et Terry Notary. Connu pour ne jamais faire de compromis avec les personnes avec lesquelles il travaille, del Toro a réuni une équipe partageant un même sens artistique et une même précision, qui a travaillé main dans la main pour créer quelque chose d'extraordinaire.

« Dès le début, la vision créative était de raconter l'histoire de PATRÓN d'une manière cinématographique et intentionnelle, en établissant des parallèles avec l'esprit sans compromis et la grandeur de Guillermo del Toro », déclare Laila Mignoni, vice-présidente de la communication mondiale chez PATRÓN Tequila. « Guillermo a donné vie à cette vision en réalisant The Perfect Pour à l'aide d'une riche imagerie mexicaine et d'artistes en capture de mouvement pour créer des squelettes afin de donner vie à son monde qui semble artisanal tout en étant techniquement maîtrisé. Ce qui semble être un simple versement devient un monde incroyablement détaillé et riche, élaboré avec une précision et un soin extraordinaires, à l'instar de notre processus chez PATRÓN.

Les téléspectateurs américains pourront voir la première télévisée de The Perfect Pour le 18 mars sur ESPN pendant le match de la saison régulière NBA Golden State Warriors @ Boston Celtics. Après le lancement du film, la campagne se déploiera à la télévision, en ligne, sur les canaux numériques et sociaux, avec un contenu exclusif en coulisses offrant un regard intime sur le processus créatif de del Toro et la précision derrière le plan du « versement parfait ».

La campagne sera également lancée dans d'autres marchés à travers le monde, dans le courant de l'année.

Avec The Perfect Pour, PATRÓN renforce son leadership dans la catégorie des tequilas super-premium, en célébrant le soin, l'artisanat et l'effort collectif qui se cachent derrière chaque bouteille, et en rappelant au public que lorsque les choses sont faites avec intention à chaque étape du processus, les résultats sont tout simplement parfaits.

À propos de PATRÓN Tequila

De la récolte à la main de l'agave bleu 100 % Weber de la plus haute qualité au processus traditionnel de distillation, en passant par l'étiquetage, la numérotation et l'inspection de chaque bouteille, la tequila PATRÓN est fabriquée avec une précision et un soin méticuleux. Bien que PATRÓN soit devenu l'une des marques de spiritueux de luxe les plus reconnues et respectées au monde, il est toujours produit exclusivement dans les hauteurs de Jalisco, au Mexique, dans les mêmes petits lots et avec le même engagement en matière de qualité et d'artisanat. Pour plus d'informations sur les tequilas et liqueurs PATRÓN, veuillez consulter le site www.patrontequila.com. La meilleure façon de profiter de PATRÓN est de le faire de manière responsable.

PATRÓN fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège se trouve à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited fait référence au groupe de sociétés Bacardi, y compris Bacardi International Limited.

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©2026. PATRÓN, SON IMAGE COMMERCIALE ET LE LOGO DE L'ABEILLE SONT DES MARQUES COMMERCIALES. FABRIQUÉ À LA MAIN AU MEXIQUE.

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