PATRÓN® Tequila presenta "The Perfect Pour", una colaboración con Guillermo del Toro

En el corazón de la campaña se encuentra un impactante cortometraje que transforma un acto aparentemente sencillo —servir una botella de PATRÓN Tequila — en un momento cinematográfico. Lo que comienza como un vertido silencioso y singular revela gradualmente la magnitud de la producción que hay detrás: la meticulosa dirección de Guillermo del Toro, un equipo completo trabajando en perfecta sincronía y la extraordinaria precisión necesaria para capturar cada detalle. Contratar a un cineasta aclamado por la crítica y galardonado para dirigir un simple vertido puede parecer excesivo, pero refleja el esmero con el que elaboramos cada botella de PATRÓN. Cuando uno se niega a comprometer su proceso, hasta el más mínimo detalle merece la perfección.

"La perfección no se consigue con prisas, se construye fotograma a fotograma, paso a paso", dijo Guillermo del Toro. "Creo en el arte por encima de la industria, en el alma por encima del proceso, y en hacer las cosas sin concesiones. Eso fue lo que me atrajo de esta colaboración con PATRÓN. Esta película trata de honrar la artesanía, la intención y la belleza que surge de hacer las cosas bien".

Esa misma atención al detalle y ética inquebrantable se reflejan en la historia y el espíritu del tequila PATRÓN. El tequila PATRÓN se elabora meticulosamente a mano en Jalisco, México, con tan solo tres ingredientes: 100 % agave azul Weber, agua y levadura. Cada botella de tequila PATRÓN es fruto de generaciones de experiencia, elaborada por más de 60 manos expertas y guiada por el compromiso de hacer las cosas bien, con precisión y cuidado.

"En PATRÓN, siempre hemos creído que la forma en que se hacen las cosas importa", dijo Roberto Ramírez-Laverde, vicepresidente senior global de PATRÓN Tequila. "Desde el primer día, nunca hemos transigido en la elaboración de nuestro tequila: utilizamos solo tres ingredientes naturales (agave, agua y tiempo) y métodos tradicionales y ancestrales para brindar a nuestro tequila la paciencia y el cuidado que merece. Guillermo comparte esa misma dedicación a la excelencia y la negativa a hacer concesiones. El video 'The Perfect Pour' transmite el mensaje de que contratar a un cineasta galardonado para dirigir una simple toma de vertido puede parecer excesivo, pero ese es el mismo empeño que ponemos en elaborar cada botella en PATRÓN. No transigimos en nuestro proceso."

Filmado en la Hacienda PATRÓN en Jalisco, México, el cortometraje, creado en colaboración con BBH USA, celebra el compromiso compartido de del Toro y PATRÓN Tequila con la perfección absoluta. La visión creativa de Del Toro cobra vida a través de coloridos elementos visuales con un marcado estilo mexicano, incluyendo un estilizado equipo de producción que representa el trabajo artesanal y la dedicación detrás de cada botella de PATRÓN. Este espíritu se extendió también detrás de cámaras, con un galardonado equipo liderado por mexicanos, entre ellos Guillermo Navarro, Karla Castañeda, Guy Davis, Dennis Berardi, Nathan Robitaille y Terry Notary. Conocido por su compromiso inquebrantable con las personas con las que trabaja, del Toro reunió a un equipo con una pasión y precisión compartidas que colaboraron para crear algo extraordinario.

"Desde el principio, la visión creativa fue contar la historia de PATRÓN de una manera cinematográfica e intencionada, estableciendo paralelismos con el espíritu inquebrantable y la grandeza de Guillermo del Toro", dijo Laila Mignoni, vicepresidenta de Comunicaciones Globales de PATRÓN Tequila. "Guillermo dio vida a esa visión dirigiendo 'The Perfect Pour', utilizando ricas imágenes mexicanas y artistas de captura de movimiento para crear esqueletos que dan vida a su mundo, el cual se siente artesanal pero técnicamente magistral. Lo que parece ser un simple vertido se convierte en un mundo increíblemente detallado y rico, creado con extraordinaria precisión y cuidado, al igual que nuestro proceso en PATRÓN."

Los espectadores estadounidenses podrán ver el estreno televisivo de The Perfect Pour el 18 de marzo en ESPN durante el partido de temporada regular de la NBA entre los Golden State Warriors y los Boston Celtics. Tras el lanzamiento del cortometraje, la campaña se extenderá a través de televisión, vídeo online, plataformas digitales y redes sociales, incluyendo contenido exclusivo entre bastidores que ofrece una mirada íntima al proceso creativo de Del Toro y la precisión detrás de la toma del "vertido perfecto".

La campaña también se lanzará en otros mercados de todo el mundo a finales de este año.

Con The Perfect Pour, PATRÓN refuerza su liderazgo en la categoría de tequila superpremium, celebrando el cuidado, la artesanía y el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada botella, y recordando al público que cuando las cosas se hacen con intención en cada paso del proceso, los resultados son simplemente perfectos.

Acerca de PATRÓN Tequila

Desde la cosecha manual del agave azul Weber 100% de la más alta calidad, hasta el proceso de destilación tradicional y ancestral, pasando por el etiquetado, la numeración y la inspección individual de cada botella, el tequila PATRÓN se elabora con meticulosa precisión y cuidado. Si bien PATRÓN se ha convertido en una de las marcas de licores de lujo más reconocidas y respetadas del mundo, su producción sigue siendo exclusiva en los Altos de Jalisco, México, en lotes pequeños y con el mismo compromiso con la calidad y la artesanía. Para obtener más información sobre los tequilas y licores PATRÓN, visite www.patrontequila.com. La mejor manera de disfrutar PATRÓN es con responsabilidad.

PATRÓN forma parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, incluida Bacardi International Limited.

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