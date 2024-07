PausePoint aide les employés et les professionnels à donner la priorité à la santé mentale

PausePoint, une nouvelle application basée sur la pleine conscience et le bien-être conçue pour aider les professionnels à récupérer du temps, est officiellement lancée.

FORT MYERS, Floride, 15 juillet, 2024 /PRNewswire/ -- PausePoint se consacre à l'intégration harmonieuse de la pleine conscience et du bien-être dans la vie quotidienne, en fournissant aux utilisateurs les moyens de programmer intentionnellement des pauses dans leurs journées.

PausePoint s'intègre directement dans les calendriers quotidiens qui déterminent souvent le rythme et l'intensité de la journée de travail moderne, afin d'aider les travailleurs d'aujourd'hui à éviter l'épuisement et à augmenter leur productivité. PausePoint est un outil intégré qui inscrit la santé mentale dans le flux des activités programmées.

Conscient des défis que représente le maintien de l'équilibre dans un emploi du temps chargé, PausePoint est conçue pour se synchroniser intelligemment avec votre calendrier, vous permettant ainsi de vous ressourcer et de vous recentrer en toute simplicité.

Pour que la pleine conscience fasse partie intégrante de la journée, PausePoint permet aux utilisateurs de sélectionner la durée de leur pause parmi des options de 5, 10 ou 15 minutes, et de choisir la fréquence de ces pauses, une ou deux fois par jour, du lundi au vendredi.

Felisa Wiley, fondatrice et PDG de PausePoint, a remarqué la nécessité d'une planification intentionnelle des pauses lors d'un atelier sur le bien-être organisé dans le cadre d'un événement d'entreprise : « L'insistance à discuter du besoin de pauses, plutôt que de les intégrer directement dans le programme de la journée, m'a amenée à envisager une solution qui pourrait inclure de manière harmonieuse la pleine conscience dans nos calendriers. Ce moment de lucidité a jeté les bases de PausePoint, en comblant le fossé entre le besoin de bien-être et le potentiel qu'offre la technologie à l'intégrer sans effort ».

PausePoint Basic est disponible sans frais pour l'utilisateur et organise gratuitement les pauses bihebdomadaires dans votre calendrier. PausePoint Premium offre aux utilisateurs une planification mensuelle des pauses, ainsi que des fonctionnalités exclusives telles que le suivi hebdomadaire du bien-être, la participation à des défis de pleine conscience, un programme de parrainage, et des fonctionnalités à venir telles que l'intégration de plusieurs calendriers et un forum communautaire.

PausePoint suit les traces des applications de méditation et de pleine conscience telles que Calm, Headspace et Insight Timer, mais en mettant l'accent sur la planification intentionnelle des pauses comme moyen de récupérer de l'énergie, du temps et de l'indépendance.

À propos de PausePoint

PausePoint a pour mission de permettre aux individus de se ressourcer et de se recentrer facilement, en faisant de la pleine conscience une partie intégrante de leur journée. PausePoint se synchronise intelligemment avec votre calendrier pour identifier les moments optimaux pour les pauses de pleine conscience. Pour en savoir plus : www.pausepoint.io

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter Matthew Workman : [email protected]