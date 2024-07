PausePoint hilft Angestellten und Fachkräften, der psychischen Gesundheit Priorität einzuräumen

PausePoint, eine neue App für Achtsamkeit und Wohlbefinden, die Berufstätigen helfen soll, Zeit zurückzugewinnen, geht offiziell an den Start.

FORT MYERS, Fla., 15. Juli 2024 /PRNewswire/ -- PausePoint hat es sich zur Aufgabe gemacht, Achtsamkeit und Wohlbefinden nahtlos in den Alltag zu integrieren und den Nutzern die Möglichkeit zu geben, bewusst Pausen in ihren Tag einzuplanen.

Um den modernen Arbeitnehmern zu helfen, Burnout zu vermeiden und die Produktivität zu steigern, lässt sich PausePoint direkt in den täglichen Kalender integrieren, der oft den Rhythmus und die Intensität des modernen Arbeitstages bestimmt. PausePoint dient als integrierte Eingabeaufforderung, die sicherstellt, dass die mentale Gesundheit in den Fluss der geplanten Termine eingeplant wird.

Da es schwierig ist, inmitten eines vollen Terminkalenders das Gleichgewicht zu halten, wurde PausePoint so konzipiert, dass es sich intelligent mit Ihrem Kalender synchronisiert und es dem Einzelnen ermöglicht, sich mit Leichtigkeit zu erholen und neu zu konzentrieren.

PausePoint macht Achtsamkeit zu einem mühelosen Teil des täglichen Lebens und ermöglicht es den Nutzern, die gewünschte Pausendauer von 5, 10 oder 15 Minuten auszuwählen und die Häufigkeit dieser Pausen zu bestimmen, ob einmal oder zweimal täglich, von Montag bis Freitag.

Felisa Wiley, Gründerin und CEO von PausePoint, bemerkte den Bedarf an einer bewussten Pausenplanung während eines Wellness-Workshops bei einer Firmenveranstaltung: „Die Beharrlichkeit, mit der über die Notwendigkeit von Pausen gesprochen wurde, anstatt sie direkt in den Tagesplan zu integrieren, brachte mich auf die Idee, eine Lösung zu finden, mit der Achtsamkeit nahtlos in unsere Kalender integriert werden kann. Dieser Moment der Einsicht legte den Grundstein für PausePoint und schloss die Lücke zwischen dem Bedürfnis nach Wellness und dem Potenzial der Technologie, dies mühelos zu ermöglichen."

PausePoint Basic ist für den Benutzer kostenlos erhältlich und organisiert zweiwöchige Pausen kostenlos in Ihrem Kalender. PausePoint Premium bietet den Nutzern eine monatliche Pausenplanung sowie exklusive Funktionen wie die wöchentliche Verfolgung des Wohlbefindens, die Teilnahme an Achtsamkeits-Challenges, ein Empfehlungsprogramm und zukünftige Funktionen wie die Integration mehrerer Kalender und ein Community-Forum.

PausePoint tritt in die Fußstapfen von Meditations- und Achtsamkeits-Apps wie Calm, Headspace und Insight Timer, jedoch mit dem Schwerpunkt auf bewusster Pausenplanung als Mittel zur Rückgewinnung von Energie, Zeit und Unabhängigkeit.

Informationen zu PausePoint

PausePoint hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zu befähigen, sich zu erholen und sich mit Leichtigkeit neu zu konzentrieren, so dass Achtsamkeit ein müheloser Teil ihres Tages wird. PausePoint synchronisiert sich auf intelligente Weise mit Ihrem Kalender, um optimale Zeiten für Achtsamkeitspausen zu ermitteln. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pausepoint.io

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Matthew Workman: [email protected]