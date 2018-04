Peak annonce le lancement des premières chaussures de volley-ball au monde imprimées en 3D

Comme chacun le sait, le volley-ball est un sport qui exige un mouvement ascendant, qu'il s'agisse de passer, de réceptionner, de servir, d'attaquer, etc. Toutes ces compétences exigent que les athlètes exécutent un grand nombre de sauts, encore et encore, de même qu'il est extrêmement important de savoir bien amortir. Après avoir échangé avec des joueuses et des joueurs, Peak a collecté un certain nombre de données pertinentes et combiné leurs résultats avec les connaissances du volley-ball, en prenant en compte les besoins et les aptitudes des athlètes, en vue d'utiliser la technologie 3D pour concevoir une toute nouvelle paire de chaussures. Grâce à la technologie laser SLS et à une poudre TPU plus légère et souple, imprimée sur la base de la chaussure, Peak a conçu de meilleures capacités d'amortissement. L'esthétique et le résultat de cette ligne - les meilleures chaussures de volley-ball 3D au monde - présagent le succès de Peak dans la fabrication d'articles de sport pour le volley-ball.

Parmi les premières marques au monde à appliquer la technologie d'impression 3D aux chaussures de sport, Peak a lancé, depuis 2014, le matériel d'impression 3D le plus avancé, mais aussi des produits conceptuels d'impression 3D. En mai 2017, Peak a lancé les premières chaussures de course chinoises imprimées en 3D, « FUTURE I », pour la course à pied et vendues en quantités limitées. En août 2017, la marque a sorti les premières baskets au monde imprimées en 3D, « DH III 3D Edition », avec Dwight Howard, la star NBA, qui a déclaré : « Elles sont bien meilleures que les chaussures de basket classiques. J'ai clairement l'impression que les semelles et les claques placées sur le côté, qui sont imprimées en 3D, offrent beaucoup plus de confort. »

« L'innovation est la principale force productive de Peak et c'est également elle qui est la base de son internationalisation », a déclaré Xu Zhihua, le PDG de Peak Sports. Après avoir fabriqué avec réussite des chaussures et des baskets imprimées en 3D, Peak a appliqué cette nouvelle technologie et ce procédé technologique au volley-ball. Grâce à une série d'innovations permanentes des produits et à son développement sur le marché international, Peak est devenue une marque de sport qui monte dans le marché mondial du sport.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/679234/Peak_Sport_3D_Printed_Volleyball_Shoes.jpg

