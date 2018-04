Peak anunciou o lançamento do primeiro tênis para voleibol do mundo impresso em 3D

Como é do conhecimento de todos, o voleibol é um esporte que exige movimentos ascendentes, seja nas técnicas de passe, levantamento, saque, bloqueio, remate e outras. Todas estas habilidades requerem que os atletas saltem repetitivamente fazendo com que um desempenho de amortecimento excelente seja extremamente importante. Após conversar com jogadores e jogadoras de voleibol, a Peak coletou vários dados pertinentes e os combinou com seu conhecimento do esporte, como as necessidades e as habilidades necessárias aos atletas, para utilizar a tecnologia 3D no desenvolvimento de uma nova marca de tênis. Através do uso da tecnologia de sinterização seletiva a laser (SLS) e o protótipo de impressão com pós de poliuretano termoplástico (TPU) mais leve e flexível na sola do tênis, a Peak criou um desempenho de amortecimento superior. A beleza e o desempenho da coleção dos melhores tênis impressos em 3D do mundo proporcionaram o sucesso da Peak no desenvolvimento de artigos esportivos projetados especificamente para o voleibol.

Como uma das primeiras marcas no mundo a utilizar a tecnologia de impressão em 3D para calçados específicos para esportes, a Peak apresenta desde 2014 o mais avançado equipamento de impressão em 3D, além do lançamento de produtos com o conceito de impressão em 3D. Em maio de 2017, a Peak lançou o "FUTURE I", o primeiro tênis da China impresso em 3D específico para corridas que foi vendido em quantidades limitadas. Em agosto de 2017, a Peak lançou com Dwight Howard, um astro da NBA, o "DH III 3D Edition", o primeiro tênis do mundo para basquetebol impresso em 3D. "É muito superior ao tênis de basquetebol tradicional. Posso sentir claramente a sola impressa em 3D e as paredes laterais da gáspea que proporcionam aos pés uma experiência muito confortável", disse Howard.

"A inovação é uma força produtiva fundamental sendo também importante para que a Peak caminhe em direção ao mercado internacional", disse Xu Zhihua, CEO da Peak Sports. Após o sucesso na fabricação de calçados impressos em 3D e tênis para basquetebol, a Peak utilizou esta nova tecnologia e a tecnologia de processamento direcionadas à área do voleibol. Através de uma série contínua de inovações de produtos e do desenvolvimento no mercado internacional, a Peak se tornou uma marca de artigos esportivos em crescimento no mercado global dos esportes.

