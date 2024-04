Peak et CSL s'allient pour former Peak CSL Group en Europe

Un nouveau partenariat qui offre des solutions avancées de logistique maritime côtière et en mer en Europe

BERGEN, Norvège et MONTRÉAL , 8 avril 2024 /PRNewswire/ -- Peak Group ("Peak") et le Groupe CSL ("CSL") sont heureux d'annoncer le lancement de leur nouveau partenariat, Peak CSL Group, suite à l'acquisition par CSL de 50 % de Peak.

Peak et CSL ont un historique de collaboration dans l'élaboration de solutions innovantes, notamment l'installation de ballast dans 11 fondations flottantes pour le projet Hywind Tampen. Peak CSL Group vise à fournir des solutions sûres, rapides et rentables qui réduisent l'empreinte environnementale des projets. Peak CSL Group Logo

Cette nouvelle alliance stratégique consolide les opérations de transport maritime à courte distance de Peak et de CSL en Europe du Nord et tire parti de leur expertise, de leurs ressources et de leurs capacités collectives dans les secteurs du transport maritime côtier et en mer. Avec un engagement commun pour l'excellence, le partenariat vise à fournir des solutions complètes de logistique maritime adaptées aux divers besoins des clients industriels à travers l'Europe.

Sous la bannière de Peak CSL Group, l'entreprise est en mesure de fournir une gamme élargie de services, en particulier dans le secteur en plein essor des énergies renouvelables en mer. Ces services comprennent le soutien logistique des roches et du ballast pour les parcs éoliens en mer, des solutions de transfert de matériaux clés en main et une flotte de navires spécialisés dans les projets, y compris des navires à peu ou pas d'émissions, le tout facilité par les capacités d'ingénierie de l'entreprise.

L'une des pierres angulaires de la philosophie de Peak CSL Group est une approche proactive de la décarbonation dans l'industrie du transport maritime. Grâce à l'innovation et à l'investissement dans des navires à haut rendement énergétique, le partenariat vise à mener la transition vers un transport maritime sans émission et à aider les clients à atteindre leurs objectifs de décarbonation.

« Grâce à Peak CSL Group, nous créons une alliance robuste, ancrée dans notre stratégie pour les années à venir. Faire équipe avec un partenaire solide nous permet d'élargir notre offre de services aux marchés des infrastructures du pétrole, du gaz et des énergies renouvelables, et de créer une base solide pour une future expansion. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli depuis près de vingt ans au sein de Peak Group, et ce partenariat représente une étape importante dans notre stratégie de croissance future », a déclaré Jan-Petter Slethaug, de Peak Group.

« Ce partenariat marque un excitant nouveau chapitre de croissance et de collaboration chez CSL », a ajouté Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL. « En joignant nos forces à celles de Peak, nous améliorons notre capacité à offrir des solutions novatrices et durables en matière de logistique maritime dans les marchés côtiers et en mer. Avec Peak CSL Group, nous élargissons notre portefeuille de produits et de services afin de répondre aux besoins de nos clients actuels et potentiels. »

Peak Group est un fournisseur innovant avec une approche concrète de services de transport maritime, de logistique et d'ingénierie pour divers segments de l'industrie sur le marché européen. Fondé en 2005 et basé à Bergen, en Norvège, Peak Group offre une gamme de services comprenant :

Transport maritime à courte distance / Affrètement – vrac sec, vrac divers et cargaison de projet

Services globaux d'expédition de fret / Services de logistique de projet

Services d'agence maritime / Services de soutien maritime

Ingénierie maritime et conception technique maritime

Ingénierie du transport et services d'experts en garantie

Services de gestion de navires

Le Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et il compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

