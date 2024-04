Peak und CSL vereinen ihre Kräfte in Europa als Peak CSL Group

Neue Partnerschaft zur Bereitstellung fortschrittlicher Küsten- und Offshore-Logistiklösungen in Europa

BERGEN, Norwegen und MONTREAL, 8. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Peak Group ("Peak") und The CSL Group ("CSL") freuen sich, nach der Übernahme von 50 % von Peak durch CSL den Beginn ihrer neuen Partnerschaft, Peak CSL Group, bekannt zu geben.

Peak and CSL have a history of collaborating on innovative solutions, including the installation of ballast material into 11 floating foundations for the Hywind Tampen project. Peak CSL Group aims to deliver safe, timely and cost-efficient solutions that reduce the environmental footprint of projects. Peak CSL Group Logo

Diese neue strategische Allianz konsolidiert die Kurzstreckenseeverkehrsaktivitäten von Peak und CSL in Nordeuropa und nutzt das gemeinsame Fachwissen, die Ressourcen und die Fähigkeiten der beiden Unternehmen im Bereich der Küsten- und Offshore-Schifffahrt. Mit einem gemeinsamen Engagement für Spitzenleistungen zielt die Partnerschaft darauf ab, umfassende maritime Logistiklösungen zu liefern, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Industriekunden in ganz Europa zugeschnitten sind.

Unter dem Banner der Peak CSL Group, , ist das Unternehmen in der Lage, eine erweiterte Palette von Dienstleistungen anzubieten, insbesondere für den schnell wachsenden Sektor der erneuerbaren Energien im Offshore-Bereich. Dies umfasst die Unterstützung der Fels- und Ballastlogistik für Offshore-Windparks, schlüsselfertige Materialtransportlösungen und eine Flotte von Projekttransportern, zu denen auch emissionsarme Schiffe gehören, die alle durch hauseigene technische Kapazitäten unterstützt werden.

Ein Eckpfeiler der Philosophie der Peak CSL Group ist eine proaktive Haltung beim Vorantreiben der Dekarbonisierung in der Schifffahrtsindustrie. Durch Innovation und Investitionen in energieeffiziente Schiffe will die Partnerschaft den Übergang zu einer emissionsfreien Schifffahrt vorantreiben und den Kunden helfen, ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

"Mit der Peak CSL Group schaffen wir eine starke Allianz, die auf unserer Strategie für die nächsten Jahre basiert. Die Zusammenarbeit mit einem soliden Partner ermöglicht es uns, unser Dienstleistungsangebot auf die Märkte für erneuerbare Energien, Öl und Gas sowie Infrastruktur auszuweiten und eine solide Grundlage für die künftige Expansion zu schaffen. Wir sind stolz auf das, was wir in fast zwei Jahrzehnten innerhalb der Peak Group erreicht haben, und diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie für zukünftiges Wachstum", sagt Jan-Petter Slethaug, CEO der Peak Group.

"Diese Partnerschaft signalisiert ein aufregendes neues Kapitel des Wachstums und der Zusammenarbeit bei CSL", fügte Louis Martel, Präsident und CEO der CSL Group, hinzu. "Durch den Zusammenschluss mit Peak verbessern wir unsere Fähigkeit, innovative und nachhaltige maritime Logistiklösungen für die Küsten- und Offshore-Märkte anzubieten. Mit der Peak CSL Group erweitern wir unser Produkt- und Dienstleistungsportfolio, um den Bedürfnissen unserer aktuellen und zukünftigen Kunden gerecht zu werden."

Die Peak Group ist ein innovativer und praxisorientierter Anbieter von Transport-, Logistik- und Ingenieurdienstleistungen für verschiedene Industriesegmente auf dem europäischen Markt. Die 2005 gegründete Peak Group mit Hauptsitz in Bergen, Norwegen, bietet eine Reihe von Dienstleistungen an:

Kurzstreckenseeverkehr / Chartering - Trockenmassengut, Stückgut und Projektladung

Globale Spedition / Projektlogistik Dienstleistungen

Dienstleistungen der Schiffsagentur / Maritime Unterstützungsdienste

Schiffsingenieurwesen und technisches Schiffsdesign

Transport Engineering & Gewährleistung Surveyor Services

Schiffsmanagement-Dienstleistungen

Die CSL Group ist ein weltweit führender Anbieter komplexer maritimer Lösungen und der größte Eigentümer und Betreiber von Selbstentladungsschiffen der Welt. CSL mit Hauptsitz in Montreal und Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Australien, Europa und Afrika bietet eine breite Palette von Versand- und Umschlagdiensten an und befördert jährlich Millionen von Tonnen Fracht für Kunden aus der Bau-, Stahl-, Energie- und Lebensmittelindustrie.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2380479/Peak_CSL_Group_Peak_and_CSL_Join_Forces_in_Europe_as_Peak%C2%A0CSL_Gr.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2380480/Peak_CSL_Group_Peak_and_CSL_Join_Forces_in_Europe_as_Peak%C2%A0CSL_Gr.jpg

Medienkontakt: PEAK GROUP, Jan-Petter Slethaug, CEO, Mob: +47 90805275 | Work: +47 55535210, [email protected]; THE CSL GROUP, Brigitte Hébert, Direktorin, Kommunikation, +1 514 653 8854, [email protected]