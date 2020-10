Peanuts Worldwide lança a iniciativa global "Take Care with Peanuts" (Cuidar com Minduim) na comemoração do 70º Aniversário da adorada tira de jornal de Charles Schulz

TAKE CARE WITH PEANUTS apresenta três mensagens indispensáveis—Cuidar de si mesmo (com foco no bem-estar físico e mental), Cuidar uns dos outros (comunidade e filantropia) e Cuidar da Terra (natureza e sustentabilidade)—que inspiram um grande esforço filantrópico mundial, entre outros aspectos.

"TAKE CARE WITH PEANUTS é uma ação que vem do meu coração, pois celebra todos os temas que meu marido abordava repetidamente em sua tirinha de quadrinhos", diz Jeanne Schulz, viúva do idealizador do Minduim, Charles Schulz. "Sparky transmitiu mensagens de cuidados uns com os outros e de respeito pela natureza durante anos, ele sempre foi um homem à frente de seu tempo!"

FILANTROPIA: CUIDANDO DO MUNDO INTEIRO

Projetos filantrópicos serão um componente fundamental da iniciativa, começando com o Programa Mural no Hospital TAKE CARE WITH PEANUTS, uma colaboração global entre a Peanuts Worldwide e a Foundation for Hospital Art (FFHA). Como parte da missão da FFHA de levar arte divertida aos hospitais em todo o mundo, a Peanuts está doando 70 murais Snoopy-e-Woodstock para hospitais em seis continentes. Entre as cidades internacionais participantes estão Pequim, Bogotá, Cidade do Cabo, Paris, Seul, Sydney e Toronto (para citar algumas), assim como 12 cidades nos Estados Unidos.

O programa estreou em 1º de outubro no One Brooklyn Health no Brookdale Hospital, em Nova York, e no CHOC Children's Hospital em Orange, na Califórnia. Uma associação entre voluntários, funcionários dos hospitais e pacientes das duas unidades foi formada para pintar os murais de 1,25m x 1,40m, que apresentam um modelo interativo, que apresentam uma imagem alegre do Snoopy e Woodstock curtindo uma gargalhada no topo do telhado vermelho da casa do cão Snoopy. Cada hospital em todo o mundo terá o mesmo mural, criando um vínculo global de comunidade e cuidado.

O projeto da Foundation for Hospital Art é apenas o início de um empreendimento filantrópico de vários anos, com parceiros de instituições de caridade em cada território da Peanuts Worldwide que se unem à iniciativa TAKE CARE WITH PEANUTS.

VÍDEOS DE MENSAGENS SOCIAIS: VÍDEOS CURTOS ANIMADOS DE CUIDADO

Vídeos animados inéditos de 1 minuto com os personagens do Minduim destacarão os temas CUIDAR em toda a iniciativa. Os vídeos serão lançados em 13 de outubro com a irmã de Charlie Brown, Sally, cantando uma canção inédita, "Take Care". A partir de fevereiro de 2021, dez vídeos inéditos serão lançados por ano, todos dublados em 10 idiomas.

PLANOS DE AULA: TEACHING KIDS TO TAKE CARE (ENSINANDO CRIANÇAS A CUIDAR)

A partir de novembro de 2020 no peanuts.com, professores e pais poderão baixar gratuitamente planos de aula baseados em modelos em 11 idiomas dos especialistas em educação da Young Minds Inspired (YMI). Desenvolvidos para alunos de 4 a 11 anos, os planos de aula apresentarão os personagens Minduim e os temas CUIDAR que ajudarão as crianças a aperfeiçoar suas habilidades em STEM, Artes em Idiomas e Estudos Sociais.

APPLE TV+: TAKING CARE WITH "THE SNOOPY SHOW"

Uma nova série Apple Original, "The Snoopy Show," será lançada globalmente no dia 5 de fevereiro de 2021 na Apple TV+. Estrelando Snoopy e seus muitos personagens, um terço dos episódios apresentará os temas TAKE CARE WITH PEANUTS. "The Snoopy Show" é produzido pela WildBrain.

Os personagens Minduim e os respectivos direitos de propriedade intelectual pertencem 41% à WildBrain Ltd. (TSX: WILD), 39% à Sony Music Entertainment (Japão) Inc. e 20% à família de Charles M. Schulz.

