Peer Ledger en Alitheon zorgen voor authenticiteit en ESG-traceerbaarheid in edelmetalen, luxe- en consumentengoederen en daarbuiten

BELLEVUE, Wash. en HALIFAX, NS, 13 juli 2023 /PRNewswire/ -- Alitheon, een bedrijf voor optische AI-technologie, en Peer Ledger, het bedrijf voor verantwoordelijke toeleveringsketens, hebben de gepatenteerde FeaturePrint®-technologie van Alitheon geïntegreerd in het gepatenteerde MIMOSI™ Connect-platform van Peer Ledger. De gecombineerde oplossing biedt naadloze no-touch authenticiteitsverificatie en traceerbaarheid voor vele soorten industriële en consumentenproducten in de hele productieketen, waardoor hun integriteit wordt gewaarborgd.

Een urgente toepassing van de partnerplatforms is om conflictfinanciering te voorkomen. Illegale activiteit rond onbewerkt goud is een probleem dat blijft groeien, met misleide en ongeïnformeerde handelaren die meer tracking-, tracing- en verificatie-instrumenten vragen. De FeaturePrint van Alitheon biedt edelmetaalraffinaderijen een unieke identificatie - of digitale vingerafdruk - als extra beveiliging voor hun baren. De automatische documentatie van inspectie- en in-field verificatiegebeurtenissen en hun resultaten op de geïntegreerde MIMOSI- en FeaturePrint-platforms is nog een aantrekkelijk bestuurskenmerk van de meest algemeen toepasbare vertrouwensplatforms voor toeleveringsketens op de markt van vandaag.

"Door de opkomst van digitale handel en wereldwijd verspreide leveranciers zijn producten steeds vatbaarder voor illegale activiteiten en niet-naleving van de ESG-richtlijnen. IP-diefstal heeft negatieve gevolgen voor het milieu en leidt tot illegale kinderarbeid en financiële verliezen. Bedrijven en consumenten moeten kunnen vertrouwen op de herkomst van de producten die ze kopen en op de bijbehorende gegevens," zegt Roei Ganzarski, CEO van Alitheon. "De oplossing van Alitheon en Peer Ledger bouwt voort op de sterke punten van beide bedrijven om die hoge mate van vertrouwen te bieden."

MIMOSI Connect, een uitgebreid digitaal productpaspoortplatform dat gebruikmaakt van cloud-, blockchain-, AI-, GPS- en IoT-technologieën, geeft bedrijven een betrouwbare, permanente registratie van gevalideerde transacties, documenten en ESG-metriek in de hele toeleveringsketen ter ondersteuning van verantwoorde inkoop en due diligence. De integratie van FeaturePrint in MIMOSI Connect creëert een extra laag van bewezen vertrouwen voor toeleveringsketens om milieu- en mensenrechtenrisico's te beperken.

"Peer Ledger stelt industrieën nu in staat om elk type consumenten- of industrieproduct te verifiëren vanuit zijn MIMOSI Connect Digital Product Passport (DPP)-platform met slechts het gebruik van een foto via onze elegante integratie met het FeaturePrint Optical-AI-platform van Alitheon. De efficiëntie en de vermindering van ESG-risico's zijn enorm", zegt Dawn Jutla, oprichter en mede-CEO van Peer Ledger. "De baanbrekende integratie van Peer Ledger en Alitheon is aantrekkelijk voor het trio van regelgevers die nieuwe ESG-regelgeving afdwingen, organisaties die worden geconfronteerd met een tsunami van nieuwe wereldwijde ESG-compliance-rapportage en de vraag van consumenten naar verantwoord geproduceerde, milieuvriendelijke goederen."

MIMOSI Connect is interoperabel en ondersteunt elke ESG-standaard, volgt gebeurtenissen in de levenscyclus van producten en verzamelt op investeerdersniveau geverifieerde ESG-gegevens van hoge kwaliteit, van extractie tot overdracht en transport, transformatie, distributie, detailhandel, recycling en het einde van de levenscyclus langs alle soorten toeleveringsketens van producten. De FeaturePrint-integratie stelt industrieën in staat om fysieke goederen eenvoudig en onweerlegbaar te verifiëren en te traceren langs hun toeleveringsketens en gedurende de hele levensduur van het product, waardoor de fysieke en digitale herkomst wordt gewaarborgd. Bovendien worden deze gebeurtenissen vrijwel onmiddellijk zichtbaar gemaakt voor bevoegde partijen, waardoor het beheer verder wordt verbeterd.

Over Alitheon

Alitheon® is een in Bellevue, Washington gevestigde leider in geavanceerde optische AI en maker van FeaturePrint®, een gepatenteerd systeem dat de fysieke en digitale wereld verbindt via een veilige en onveranderlijke link. FeaturePrint digitaliseert voor artikelen en producten wat vingerafdrukken zijn voor mensen - een unieke identificatie waarvoor je niets hoeft te markeren, aan te passen of toe te voegen aan het artikel. Met slechts een camera maakt FeaturePrinting authenticatie, identificatie en traceerbaarheid van individuele items uit miljoenen vergelijkbare objecten mogelijk. Met FeaturePrint worden vervalsingen voorkomen, worden onderdelen niet meer verkeerd geïdentificeerd en wordt het gebruik van verkeerde producten geminimaliseerd. FeaturePrint wordt momenteel gebruikt voor talloze track-, trace- en verificatiedoeleinden in de auto-industrie, de farmaceutische industrie, ruimtevaart en defensie, medische apparatuur, edele metalen, luxegoederen en verzamelobjecten.

Over Peer Ledger

Peer Ledger is een innovatieve, in Canada gevestigde technologieleider in geavanceerde gedistribueerde systemen en de maker van MIMOSI™ Connect, een gepatenteerd digitaal productpaspoortplatform waarmee bedrijven de herkomst, transformatie, reis en duurzaamheid van materialen en processen die worden gebruikt om hun producten te maken, kunnen vastleggen, valideren en reconstrueren. MIMOSI™ legt Scope 3-koolstofemissies en andere ESG-gegevens vast in de toeleveringsketens van bedrijven. MIMOSI™ wordt gebruikt of met succes getest in de toeleveringsketens van de auto-industrie, de chemische industrie, de voedingsindustrie, de goudindustrie, de staalindustrie en de detailhandel.

