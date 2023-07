Peer Ledger et Alitheon garantissent l'authenticité et la traçabilité ESG des métaux précieux, des produits de luxe et de consommation, et plus encore

Un nouveau partenariat relie des produits physiques authentifiés de manière irréfutable à leurs enregistrements numériques immuables afin de garantir la provenance et de protéger l'intégrité des produits

BELLEVUE, Washington et HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 13 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Alitheon, une société de technologie d'IA optique, et Peer Ledger, la société de chaîne d'approvisionnement responsable, ont intégré la technologie brevetée FeaturePrint® d'Alitheon à la plateforme brevetée MIMOSI™ Connect de Peer Ledger. La solution combinée permettra de vérifier l'authenticité et la traçabilité de nombreux types de produits industriels et de consommation tout au long de la chaîne de contrôle, garantissant ainsi leur intégrité.

La prévention du financement des conflits est un cas d'utilisation urgent pour les plates-formes partenaires. L'activité illégale relative aux lingots d'or est un problème qui ne cesse de croître, les négociants trompés et mal informés demandant davantage d'outils de suivi, de traçabilité et d'authentification. FeaturePrint d'Alitheon fournit aux raffineurs de lingots un identifiant unique (ou une empreinte digitale numérique) comme dispositif de sécurité supplémentaire pour leurs produits. La documentation automatique des événements d'inspection et d'authentification sur le terrain et de leurs résultats sur les plateformes intégrées MIMOSI et FeaturePrint est une autre caractéristique de gouvernance avantageuse des plateformes de confiance pour les chaînes d'approvisionnement les plus largement applicables sur le marché actuel.

« Avec l'essor du commerce numérique et des fournisseurs répartis dans le monde entier, les produits sont de plus en plus susceptibles de faire l'objet d'activités illégales et de non-conformité ESG. Le vol de propriété intellectuelle ayant des répercussions négatives sur l'environnement, le travail illégal des enfants et les pertes financières, les entreprises et les consommateurs doivent pouvoir se fier à la provenance des produits qu'ils achètent et aux données qui y sont associées », a déclaré Roei Ganzarski, PDG chez Alitheon. « La solution Alitheon - Peer Ledger s'appuie sur les atouts des deux entreprises pour offrir un niveau de confiance élevé. »

MIMOSI Connect, une plateforme exhaustive de passeport numérique pour les produits (Digital Product Passport) utilisant les technologies cloud, blockchain, IA, GPS et IoT, fournit aux entreprises un enregistrement fiable et permanent des transactions validées, des documents et des métriques ESG sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement pour soutenir l'approvisionnement responsable et la diligence raisonnable. L'intégration de FeaturePrint dans MIMOSI Connect renforce la confiance dans les chaînes d'approvisionnement et permet d'atténuer les risques liés à l'environnement et aux droits de l'homme.

« Peer Ledger permet désormais aux industries d'authentifier n'importe quel type de produit de consommation ou industriel à partir de sa plateforme MIMOSI Connect Digital Product Passport (DPP) en utilisant simplement une photo grâce à notre intégration soignée avec la plateforme FeaturePrint Optical-AI d'Alitheon. Les gains d'efficacité et les réductions des risques ESG sont énormes », a expliqué Dawn Jutla, fondatrice et codirectrice générale chez Peer Ledger. « L'intégration de Peer Ledger et d'Alitheon, une innovation qui change la donne, est attrayante pour le trio de régulateurs qui appliquent les nouvelles réglementations ESG, pour les organisations qui font face à un tsunami de nouveaux rapports de conformité ESG à l'échelle mondiale, et pour les consommateurs qui souhaitent des biens produits de manière responsable et respectueuse de l'environnement. »

MIMOSI Connect est interopérable et prend en charge n'importe quelle norme ESG, suit les événements du cycle de vie des produits et recueille des données ESG vérifiées de grande qualité et de qualité investisseur, de l'extraction au transfert et au transport, à la transformation, à la distribution, au détail, au recyclage et la fin de vie de tous les types de chaînes d'approvisionnement de produits. L'intégration de FeaturePrint permet aux industries d'authentifier et de tracer facilement et de manière irréfutable les biens physiques tout au long de leurs chaînes d'approvisionnement et de la vie du produit, garantissant ainsi la provenance physique et numérique. En outre, ces événements sont rendus presque immédiatement visibles pour les parties autorisées, améliorant ainsi la gouvernance.

Consultez YouTube pour une démonstration de la technologie intégrée.

À propos d'Alitheon

Alitheon® est un leader de l'intelligence artificielle optique de pointe basé à Bellevue, à Washington, et créateur de FeaturePrint®, un système breveté qui relie les mondes physique et numérique par un lien sécurisé et immuable. FeaturePrint numérise pour les objets et les produits ce que les empreintes digitales sont pour les personnes : un identifiant unique qui ne nécessite pas de marquer, de modifier ou d'ajouter quoi que ce soit à l'objet. À l'aide d'une simple caméra, FeaturePrinting permet l'authentification, l'identification et la traçabilité d'articles individuels parmi des millions d'objets similaires. Grâce à FeaturePrint, les contrefaçons sont évitées, les erreurs d'identification des pièces sont éliminées et l'utilisation de produits erronés est réduite au minimum. FeaturePrint est actuellement utilisé à de nombreuses fins de suivi, de traçabilité et d'authentification dans les secteurs de l'automobile, des produits pharmaceutiques, de l'aérospatiale et de la défense, de l'équipement médical, des métaux précieux, des produits de luxe et des objets de collection.

À propos de Peer Ledger

Peer Ledger est un leader technologique canadien innovant dans le domaine des systèmes distribués avancés et le créateur de MIMOSI™ Connect, une plateforme brevetée de passeport numérique pour les produits qui permet aux entreprises d'enregistrer, de valider et de concilier la provenance, la transformation, le parcours et la durabilité des matériaux et des processus utilisés pour créer leurs produits. MIMOSI™ capture les émissions de carbone de type 3 et d'autres indicateurs ESG dans les chaînes d'approvisionnement des entreprises. MIMOSI™ est utilisé ou fait l'objet d'un projet pilote réussi dans les chaînes d'approvisionnement des secteurs de l'automobile, de la chimie, de l'alimentation, de l'or, de l'acier et de la vente au détail.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=4wLanUFSDas

