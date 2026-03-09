PELA signe un accord de financement de développement de projet de 5 millions de dollars US avec le gouvernement américain

PERTH, Australie, 9 mars 2026 /PRNewswire/ -- Pela Global Limited (« PELA » ou « la société ») a le plaisir d'annoncer qu'à l'issue d'un processus rigoureux de demande et d'approbation, la société a signé un accord de financement du développement du projet (accord) avec la Société financière de développement international des États-Unis (DFC). L'accord prévoit jusqu'à 5 millions de dollars de financement pour le développement du projet afin de soutenir et de faire avancer le projet phare de PELA Krstov Dol Antimony Mine Restart Project (KDM) dans le nord de la Macédoine.

Ce financement représente une étape importante dans la stratégie de PELA visant à devenir un fournisseur à court terme de minéraux essentiels pour les marchés alliés. L'accord prévoit un soutien financier pour les activités de développement de projets définis à KDM, y compris la préparation d'une estimation des ressources minérales à déclarer conformément au code JORC, la réalisation d'une évaluation de l'impact environnemental et social, et la progression du projet vers la faisabilité.

Le projet s'appuie sur une activité minière historique et un ensemble substantiel de données géologiques et techniques historiques, y compris des estimations de ressources et de réserves minérales historiques préparées et approuvées dans le cadre du système de déclaration de l'ex-Yougoslavie.

À propos de Pela Global Limited

Pela Global Limited est une société australienne de métaux critiques et précieux qui se concentre sur le développement responsable des ressources minérales dans la ceinture métallogénique de Tethyan en Europe du Sud-Est. Ses principaux atouts sont les suivants

Projet d'antimoine de Krstov Dol (Macédoine du Nord) - Projet à un stade avancé visant à produire un concentré d'antimoine à haute teneur à partir d'un site historiquement productif, stratégiquement positionné pour soutenir les objectifs occidentaux d'approvisionnement en minerais critiques.

- Projet à un stade avancé visant à produire un concentré d'antimoine à haute teneur à partir d'un site historiquement productif, stratégiquement positionné pour soutenir les objectifs occidentaux d'approvisionnement en minerais critiques. Projet aurifère de Samar (Macédoine du Nord) - Système polymétallique à haute teneur avec minéralisation confirmée en or, argent, plomb, zinc et cuivre, offrant un fort potentiel d'exploration et de développement.

Le conseil d'administration de Pela a le plaisir d'annoncer qu'il étudie actuellement l'opportunité d'entreprendre une première offre publique de ses actions (IPO) à l'appui d'une demande d'admission sur une bourse de valeurs australienne.

Si le conseil d'administration décide de procéder à une introduction en bourse, Pela mettra à disposition un prospectus contenant toutes les conditions et autres détails de l'introduction en bourse. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que l'introduction en bourse aura nécessairement lieu, la société s'efforcera de fournir des mises à jour à cet égard sur son site web et/ou par courrier électronique.

Pour plus d'informations, consultez le site www.pelaglobal.com.