Pelemix annonce l'acquisition d'Even-Ari Green Ltd.

TEL-AVIV, Israël, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Pelemix Ltd. a annoncé aujourd'hui avoir acquis le fabricant de milieux de culture israélien Even-Ari Green Ltd. (EAG).

Les employés d'EAG rejoindront l'équipe mondiale en pleine croissance de Pelemix. Danny Levinson, fondateur et PDG d'EAG, restera au sein de la nouvelle société en tant que PDG de la division EAG, sous la responsabilité du PDG mondial de Pelemix, Tal Brod.

« L'acquisition d'Even-Ari Green est importante pour Pelemix car elle nous aide à renforcer notre présence sur le marché israélien, a noté Tal Brod. Elle nous donne l'occasion d'accroître notre capacité à servir une variété de clients dans les segments des agriculteurs amateurs et professionnels. L'expérience d'EAG dans le marché des pépinières horticoles de loisirs et professionnelles est une force importante qui vient s'ajouter à la marque Pelemix déjà solide. »

EAG est un leader du marché des milieux de culture, tant sur le plan de la qualité que de la technologie de fabrication. Les substrats en fibre de coco de Pelemix sont utilisés dans le monde entier comme milieu de culture pour les cultures hydroponiques, la propagation végétale, la production de fruits et légumes, la culture du cannabis, la production de plantes en pot et de plantes à repiquer, et sont principalement axés sur le marché des producteurs professionnels.

« Nous sommes ravis des possibilités que cette fusion offrira aux deux marques, a déclaré Danny Levinson. La possibilité de développer EAG en Israël grâce aux connaissances techniques avancées de Pelemix présente un grand potentiel pour les deux marques dans les années à venir. »

À propos de Pelemix

Pelemix est un leader mondial sur le marché des substrats de tourbe de coco pour les cultivateurs hydroponiques et les pépinières. Fondée en 1999, l'entreprise emploie plus de 500 personnes réparties sur 11 sites à travers le monde.

Derek Fee, 602-1 Yorkdale Road, Toronto ON M6A 3A1, 416-780-5898, e-mail : [email protected]

SOURCE Pelemix Ltd.