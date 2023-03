Pelemix anuncia aquisição da Even-Ari Green Ltd.

TEL-AVIV, Israel, 15 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Pelemix Ltd. anunciou hoje que adquiriu a fabricante de meios de cultivoisraelense Even-Ari Green Ltd. (EAG).

O acordo permitirá que os funcionários da EAG se unam à crescente equipe global da Pelemix. Danny Levinson, fundador e CEO da EAG, permanecerá na nova empresa como CEO da divisão EAG, reportando-se ao CEO global da Pelemix, Tal Brod.

"A aquisição da Even-Ari Green é importante para a Pelemix, uma vez que nos ajuda a aprofundar nossa presença no mercado israelense", observa Brod. "Isso nos oferece uma oportunidade de expandir nossa capacidade de atender a uma variedade de clientes nos segmentos de produtores amadores e profissionais. A experiência da EAG no mercado de viveiro de horticultura profissional e amador é uma força significativa a ser adicionada à já forte marca da Pelemix."

A EAG é uma líder no mercado de meios de cultivo tanto em termos de qualidade quanto de sua tecnologia de fabricação. Os substratos de coco da Pelemix são usados em todo o mundo como meio para cultivos hidropônicos, propagação de plantas, produção de frutas e vegetais, cultivo de cannabis, vasos de plantas e produção de camas de plantas e focado principalmente no mercado de produtores profissionais.

"Estamos entusiasmados com as oportunidades que esta fusão representará para ambas as marcas", afirmou Levinson. "A oportunidade de expandir a EAG em Israel, usando o conhecimento técnico avançado da Pelemix, fornece grande potencial para ambas as marcas nos próximos anos".

Sobre a Pelemix

A Pelemix é líder global no mercado de substrato de turfa de coco para produtores hidropônicos e viveiros. Fundada em 1999, a empresa emprega mais de 500 funcionários em 11 localidades em todo o mundo.

Derek Fee, 602-1 Yorkdale Road, Toronto ON M6A 3A1, 416-780-5898, E-mail: [email protected]

FONTE Pelemix Ltd.

SOURCE Pelemix Ltd.