PeproMene Bio, Inc. annonce la rémission complète du premier patient de la cohorte 1 traité dans le cadre de son essai clinique de phase 1 sur la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (B-ALL) récidivant et réfractaire avec le PMB-CT01 (cellules T BAFFR-CAR) à City of Hope

IRVINE, Californie, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles thérapies pour traiter les cancers et les troubles immunitaires, a annoncé aujourd'hui que le premier patient de la cohorte 1 traité dans le cadre de son essai clinique de phase 1 sur la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B récidivante ou réfractaire (r/r B-ALL) avec le PMB-CT01 (cellules T BAFFR-CAR) a atteint une rémission complète un mois après le traitement.

Ce résultat s'ajoute à la présentation de l'essai clinique de PeproMene Bio sur le PMB-CT01 dans le traitement du lymphome non hodgkinien récidivant ou réfractaire lors de la réunion annuelle de l'American Society of Hematology, qui a eu lieu le mois dernier à San Diego. Les résultats de l'essai, présentés par Elizabeth Budde , M.D., Ph. D., professeure agrégée à City of Hope, division des lymphomes, département d'hématologie et de transplantation de cellules hématopoïétiques, ont suscité beaucoup d'enthousiasme, car les trois patients ont atteint une rémission complète durable avec une toxicité minime ( https://ash.confex.com/ash/2023/webprogram/Paper183032.html ).

Les essais se déroulent à City of Hope , qui compte parmi les plus grandes entreprises de recherche et de traitement du cancer aux États-Unis et a mis au point cette thérapie.

Au cours du premier mois de traitement, le patient n'a présenté que des toxicités émergentes de faible grade, y compris un syndrome de libération de cytokine (« CRS ») de grade 1 résolu sans intervention, et n'a souffert d'aucun syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (« ICANS »).

« Nous nous réjouissons des résultats du traitement, car ce patient a eu une leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B récidivante après un traitement antérieur par chimiothérapie et par le blinatumomab. Sa maladie récidivante n'exprimait ni le CD19 ni le CD22, limitant grandement les options thérapeutiques à sa disposition », a déclaré Ibrahim T. Aldoss , M.D., professeur agrégé, département d'hématologie et de transplantation de cellules hématopoïétiques, et chercheur principal de cet essai unicentrique à dose croissante et expansion (NCT04690595).

« Il a très bien toléré le traitement à cellules T BAFFR-CAR, et les toxicités qu'il a présentées étaient minimes et anticipées. De plus, il a atteint une rémission complète sans maladie résiduelle minimale, ce qui reflète une excellente réponse à ce traitement efficace. »

« Le profil de sécurité acceptable et la réponse complète de ce patient traité au PMB-CT01 pour une leucémie B-ALL représentent pour PeproMene une étape exceptionnelle dans le développement et l'évaluation du PMB-CT01. Ces premiers résultats cliniques sont soutenus par les données de recherche préclinique de City of Hope publiées dans Science Translational Medicine en 2019, qui ont montré que les cellules T BAFFR-CAR peuvent éliminer efficacement les tumeurs malignes à cellules B, y compris la leucémie B-ALL et les différents types de lymphomes à cellules B », a affirmé Hazel Cheng , Ph. D., directrice de l'exploitation à PeproMene.

Le PMB-CT01 a été inventé par le laboratoire de Larry W. Kwak , M.D., Ph. D., vice-président et directeur adjoint du Comprehensive Cancer Center de City of Hope, fondateur scientifique de PeproMene et président rémunéré de son Conseil consultatif scientifique. M. Kwak détient une participation dans PeproMene.

City of Hope détient une participation dans le composé expérimental BAFFR(EQ)BBζ/EGFRt+ CAR T Cells, le composé étudié dans cette étude.

À propos de PMB-CT01

PMB-CT01PMB-CT01 est la première thérapie cellulaire CAR T autologue ciblant le BAFFR. Le BAFF-R (B Cell Activating Factor Receptor), un membre de la superfamille des récepteurs du facteur de nécrose tumorale (TNF), est le principal récepteur du BAFF s'exprimant presque exclusivement sur les cellules B. Étant donné que la signalisation du BAFF-R favorise la prolifération normale des cellules B et semble être nécessaire à leur survie, il est peu probable que les cellules tumorales puissent échapper aux réponses immunitaires par la perte de l'antigène BAFF-R. Cette caractéristique unique fait de la thérapie BAFFR-CAR T un traitement potentiel important des tumeurs malignes des cellules B. Le BAFFR-CAR T a été développé en utilisant les anticorps anti-BAFF-R scFv (single-chain fragment variable) avec les domaines de signalisation de 2e génération contenant CD3ζ et 4-1BB. Nos recherches ont montré que les cellules T BAFFR-CAR tuent les lymphomes et les leucémies humaines in vitro ainsi que dans des modèles animaux. PeproMene a obtenu de City of Hope une licence de propriété intellectuelle relative au PMB-CT01.

À propos de PeproMene

PeproMenePeproMene est une société de biotechnologie en phase clinique située à Irvine, en Californie, qui développe de nouvelles thérapies pour traiter les cancers et les troubles immunitaires. Le candidat principal de PeproMene, PMB-CT01 (cellules T BAFFR-CAR), fait actuellement l'objet d'études cliniques de phase 1 pour le traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B (B-ALL ; NCT04690595) et du lymphome non hodgkinien à cellules B (B-NHL ; NCT05370430) récidivants et réfractaires. PeproMene développe également les cellules BAFFR Bispecific T Cell Engager et NK BAFFR-CAR. Pour plus d'informations, contactez Hazel Cheng, Ph. D. de PeproMene Bio Inc. à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur www.pepromenebio.com .