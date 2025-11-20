Daten zu PMB-CT01 BAFFR-CAR T von PeproMene Bio für zwei mündliche Präsentationen auf der 67. Jahrestagung 2025 von ASH ausgewählt

IRVINE, Kalifornien, 20. November 2025 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige Therapien für rezidivierte und refraktäre (r/r) B-Zell-Malignome entwickelt, gab bekannt, dass zwei Abstracts aus seinen laufenden Phase-1-Studien zu PMB-CT01 (BAFFR-CAR T) für mündliche Präsentationen auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Hematology (ASH) angenommen wurden.

Die Abstracts zeigen das sich abzeichnende Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil von PMB-CT01 bei stark vorbehandelter akuter r/r B-Zell-Lymphoblasten-Leukämie (B-ALL) und r/r B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom (B-NHL), einschließlich Patienten, bei denen eine vorherige CD19-gerichtete Therapie versagt hat oder die eine CD19-negative Erkrankung aufweisen. Die Zwischenergebnisse der Phase-1-Dosis-Eskalationsstudien (NCT04690595, NCT05370430) unterstützen BAFF-R als differenziertes Zielmolekül, das die CD19-Antigen-Flucht überwinden und gleichzeitig eine dauerhafte Aktivität und geringe Toxizität aufweisen soll.

r/r B-NHL

Sicherheit:

PMB-CT01 zeigte ein außergewöhnlich günstiges Verträglichkeitsprofil. Kein Grad ˃1 Zytokinfreisetzungssyndrom (CRS) und kein Grad ˃1 Immuneffektorzell-assoziiertes Neurotoxizitätssyndrom (ICANS)

Wirksamkeit:

Alle ersten 7 Patienten erreichten 1-3 Monate nach der Infusion ein komplettes Ansprechen (CR), einschließlich derjenigen, die zuvor mit einer CD19-CAR-T-Therapie behandelt wurden, und derjenigen mit CD19-negativer Erkrankung.

Dauerhaftigkeit:

Die Remissionen hielten bis über 32 Monate hinaus an (Median: 17 Monate), als die Daten veröffentlicht wurden.

r/r B-ALL

Wirksamkeit:

Vier von sechs eingeschlossenen Patienten erreichten eine nicht nachweisbare minimale Restkrankheit (MRD-) Komplettremission (CR)

Hochrisikopopulation:

Drei der vier Responder waren bei der Aufnahme in die Studie CD19-negativ. Alle drei wurden erfolgreich auf eine allogene hämatopoetische Zelltransplantation (HCT) mit kurativer Absicht umgestellt.

Sicherheit:

Es wurden keine dosislimitierenden Toxizitäten (DLTs) beobachtet. Nur bei einem Patienten trat ein CRS des Grades 2 auf, wobei kein CRS des Grades 3 berichtet wurde.

„Die konsistente und dauerhafte Aktivität, die sowohl bei B-ALL als auch bei B-NHL beobachtet wurde, insbesondere bei Patienten, die alle CD19-CAR-T-Optionen ausgeschöpft haben oder an einer CD19-negativen Erkrankung leiden, spricht für BAFF-R als hochwirksames und sicheres alternatives Zielmolekül", sagte Hazel Cheng, Ph.D., COO von PeproMene Bio. „Diese Daten unterstreichen das Potenzial von PMB-CT01, einen entscheidenden ungedeckten Bedarf bei Hochrisiko-Rezidiverkrankungen zu decken."

Mündliche Präsentationen auf der ASH 2025

Abstract-Titel: BAFFR-CAR T-Zellen zeigen dauerhaftes Ansprechen und überschaubare Toxizität bei r/r B-Zell-Lymphomen...

Abstract: abs25-7079

Datum/Uhrzeit: 6. Dezember, 14:45 Uhr

Moderatorin: Elizabeth Budde, M.D., Ph.D.

Abstract-Titel: BAFFR-CAR T-Zellen zeigen vielversprechende Sicherheit und Anti-Leukämie-Wirksamkeit bei r/r B-Zell-ALL-Patienten...

Abstract: abs25-2035

Datum/Uhrzeit: 8. Dezember, 11:00 AM

Moderator: Ibrahim Aldoss, Dr. med.

Informationen zu PMB-CT01

PMB-CT01 ist die erste auf BAFF-R ausgerichtete autologe CAR-T-Zelltherapie ihrer Klasse. BAFF-R wird fast ausschließlich auf B-Zellen exprimiert und ist für das Überleben der B-Zellen unerlässlich, da es die Wahrscheinlichkeit eines Antigenverlustes verringert. PMB-CT01 wird in Phase-1-Studien für r/r B-NHL und r/r B-ALL untersucht.

