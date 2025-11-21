Les données de PMB-CT01 BAFFR-CAR T de PeproMene Bio ont été sélectionnées pour deux présentations orales lors de la 67e réunion annuelle de l'ASH 2025.

IRVINE, Californie, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe de nouvelles thérapies pour les tumeurs malignes à cellules B récurrentes et réfractaires (r/r), a annoncé que deux résumés de ses études de phase 1 en cours sur PMB-CT01 (BAFFR-CAR T) ont été acceptés pour des présentations orales lors du congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) de 2025.

Les résumés présentent le profil d'innocuité et d'efficacité émergent de PMB-CT01 dans la leucémie lymphoblastique aiguë à cellules B r/r (B-ALL) et le lymphome non hodgkinien à cellules B r/r (B-NHL) lourdement traités, y compris chez les patients pour qui un traitement antérieur dirigé contre le CD19 a échoué ou qui présentaient une maladie CD19-négative. Les résultats intermédiaires des études de phase 1 à doses croissantes (NCT04690595, NCT05370430) confirment que BAFF-R est une cible différenciée conçue pour surmonter l'échappement à l'antigène CD19 tout en maintenant une activité durable et une faible toxicité.

r/r B-NHL

Innocuité :

PMB-CT01 a démontré un profil de tolérance exceptionnellement favorable. Pas de syndrome de libération de cytokines (CRS) de grade ˃1 et pas de syndrome de neurotoxicité lié aux cellules effectrices de l'immunité de grade ˃1 (ICANS).

Efficacité :

Les 7 premiers patients ont tous obtenu une réponse complète (CR) 1 à 3 mois après la perfusion, y compris ceux qui avaient déjà été traités avec une thérapie CAR T CD19 et ceux dont la maladie était CD19-négative.

Durabilité :

Les rémissions ont duré pendant plus de 32 mois (médiane 17 mois) à la date de clôture des données.

r/r B-ALL

Efficacité :

Quatre des six patients recrutés ont obtenu une rémission complète (RC) indétectable de la maladie résiduelle minimale (MRD-).

Population à haut risque :

Trois des quatre répondeurs étaient CD19-négatifs au moment de l'inscription. Tous les trois ont réussi une greffe de cellules hématopoïétiques allogéniques (HCT) dans un but curatif.

Innocuité :

Aucune toxicité limitant la dose n'a été observée. Un seul patient a présenté un CRS de grade 2, aucun CRS de grade 3 n'ayant été signalé.

« L'activité constante et durable observée à la fois dans la B-ALL et le B-NHL, en particulier chez les patients qui ont épuisé les options CD19 CAR T ou qui présentent une maladie CD19 négative, soutient fortement BAFF-R en tant que cible alternative hautement efficace et sûre », a déclaré Hazel Cheng, Ph.D., directeur de l'exploitation de PeproMene Bio. « Ces données soulignent le potentiel de PMB-CT01 pour répondre à des besoins critiques non satisfaits dans les maladies récurrentes à haut risque. »

ASH 2025 Présentations orales

Titre du résumé : « BAFFR-CAR T cells demonstrate durable responses and manageable toxicities in r/r B-cell lymphomas… » (Les cellules T BAFFR-CAR présentent des réponses durables et des toxicités gérables dans les lymphomes à cellules B r/r...)

Résumé : abs25-7079

Date/heure : 6 décembre, 14h45

Présentateur : Elizabeth Budde, M.D., Ph.D.

Titre du résumé : « BAFFR-CAR T cells show promising safety and anti-leukemia efficacy in r/r B-cell ALL patients… » (Les cellules T BAFFR-CAR présentent une innocuité et une efficacité anti-leucémique prometteuses chez les patients atteints de LAL à cellules B r/r...)

Abstract : abs25-2035

Date/heure : 8 décembre, 11h00 AM

Présentateur : Ibrahim Aldoss, M.D.

(Les dates et heures sont données à titre indicatif).

À propos de PMB-CT01

PMB-CT01 est une thérapie cellulaire CAR T autologue ciblant BAFF-R, la première de sa catégorie. BAFF-R est exprimé presque exclusivement sur les cellules B et est essentiel pour la survie des cellules B, réduisant la probabilité d'échapper à la perte d'antigène. PMB-CT01 est en cours d'évaluation dans des essais de phase 1 pour le B-NHL r/r et le B-ALL r/r.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives soumises à des risques et des incertitudes, y compris des risques liés au développement clinique, aux résultats réglementaires, au potentiel thérapeutique et à la commercialisation. PeproMene Bio ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

