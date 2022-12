PeproMene Bio, Inc. anunció los primeros resultados de su ensayo clínico de linfoma no Hodgkin de células B

-PeproMene Bio, Inc. anunció la respuesta completa del primer paciente tratado en su ensayo clínico de fase 1 de linfoma no Hodgkin de células B (B-NHL) de PMB-CT01 (células T BAFFR-CAR) en City of Hope

IRVINE, Calif., 21 de diciembre de 2022 /PRNewswire/ -- PeproMene Bio, Inc., una compañía de biotecnología en etapa clínica que desarrolla terapias novedosas para tratar el cáncer y los trastornos inmunitarios, anunció hoy que el primer paciente tratado en su ensayo clínico de fase 1 de linfoma no Hodgkin de células B recidivante o refractario (r/r B-NHL) de PMB-CT01 (células T BAFFR-CAR) alcanzó la respuesta completa un mes después del tratamiento. El ensayo se lleva a cabo en City of Hope , una de las mayores organizaciones de investigación y tratamiento del cáncer de Estados Unidos.

Durante el primer mes de tratamiento, el paciente solo experimentó toxicidades emergentes del tratamiento de bajo grado, incluido el síndrome de liberación de citocinas ("CRS") de grado 1 con recuperación completa y sin síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunitarias ("ICANS"). "Este paciente con linfoma de células del manto ha sido refractario a varias líneas de tratamiento anteriores, incluida la quimioinmunoterapia, el inhibidor de BTK, Venetoclax y la terapia CD19-CAR T. Nos complace ver una remisión completa profunda que es negativa para la enfermedad residual mínima", dijo Elizabeth Budde , M.D., Ph.D., profesora asociada de City of Hope, División de Linfoma, Departamento de Hematología y Trasplante de Células Hematopoyéticas e investigadora principal de este ensayo de aumento de dosis de un solo centro (NCT05370430).

"A pesar de la alta eficacia inicial del tratamiento con células T CD19-CAR para el linfoma y la leucemia de células B, existe una importante necesidad médica no satisfecha para aquellos pacientes que desafortunadamente recaen", dijo Larry W. Kwak , M.D., Ph.D., vicepresidente y subdirector del Centro Integral del Cáncer de City of Hope y fundador científico de PeproMene y presidente remunerado de su Consejo Asesor Científico. Kwak tiene una participación accionaria en PeproMene. "Dado que BAFF-R es un nuevo objetivo tumoral para las neoplasias malignas de células B, espero que la terapia BAFFR-CAR T ofrezca una nueva opción clínicamente significativa para esos pacientes".

"El perfil de seguridad aceptable y la respuesta completa temprana de nuestro primer paciente con LNH-B tratado con PMB-CT01 es un hito sin precedentes en el desarrollo y la evaluación de PMB-CT01. Estos resultados clínicos iniciales están respaldados por datos de investigación preclínica de City of Hope publicados en Science Translational Medicine en 2019, que demostró que PMB-CT01 (células T BAFFR-CAR) puede superar la pérdida de antígeno CD19 en las neoplasias malignas de células B", dijo Hazel Cheng, Ph.D., directora de Operaciones de PeproMene.

Acerca de PMB-CT01

PMB-CT01 es la primera terapia de células CAR T autóloga dirigida a BAFFR. BAFF-R (receptor del factor de activación de células B), un miembro de la superfamilia de receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), es el principal receptor de BAFF que se expresa casi exclusivamente en las células B. Dado que la señalización de BAFF-R promueve la proliferación normal de células B y parece ser necesaria para la supervivencia de las células B, es poco probable que las células tumorales puedan escapar de las respuestas inmunitarias a través de la pérdida del antígeno BAFF-R. Esta característica única hace que la terapia BAFF-R CAR T sea un gran tratamiento potencial para las neoplasias malignas de células B. BAFF-R CAR-T se construyó utilizando los anticuerpos anti-BAFF-R scFv (fragmento de cadena única variable) con los dominios de señalización de segunda generación que contienen CD3ζ y 4-1BB. Nuestra investigación ha descubierto que las células BAFFR-CAR T eliminan los linfomas y las leucemias humanos in vitro y en modelos animales. PeproMene tiene licencia de propiedad intelectual relacionada con PMB-CT01, de City of Hope.

Acerca de PeproMene

PeproMene es una empresa de biotecnología en etapa clínica en Irvine, California, que desarrolla nuevas terapias para tratar el cáncer y los trastornos inmunitarios. El candidato principal de PeproMene, PMB-CT01 (células BAFFR-CAR T) se está investigando actualmente para tratar la leucemia linfoblástica aguda de células B refractaria y en recaída (B-ALL; NCT04690595) y el linfoma no Hodgkin de células B (B-NHL; NCT05370430) en ensayos clínicos de fase 1. PeproMene también está desarrollando células T Engager biespecíficas BAFFR y células NK BAFFR-CAR. Para obtener más información, comuníquese con Hazel Cheng, Ph.D. de PeproMene Bio Inc. en [email protected] o visite www.pepromenebio.com .

