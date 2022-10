PEPSI® APRESENTA TEASER DE CLIPE DE FUTEBOL ESTRELADO PELOS ÍCONES LEO MESSI, PAUL POGBA E RONALDINHO, EM COMEMORAÇÃO A NOVA CAMPANHA INTERNACIONAL DA MARCA "THIRSTY FOR MORE"

- O trailer repleto de ação apresenta as sensações globais do futebol em um "Nutmeg Royale", dando vida a uma nova filosofia da marca Pepsi que será a base para todas as futuras campanhas internacionais -

LONDRES, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- #THIRSTYFORMORE - Hoje, a Pepsi® anunciou o lançamento de "Thirsty For More", uma nova filosofia e campanha internacional da marca, com o lançamento de um trailer emocionante para seu próximo filme de futebol "Nutmeg Royale "estrelando os ícones globais do futebol Leo Messi, Ronaldinho e Paul Pogba. A nova campanha celebra uma eterna sede por momentos divertidos, emocionantes e inesperados e simboliza um novo passo criativo de longo prazo para a Pepsi e que será a base de todos os programas internacionais futuros.

Inspirado pela "Generation Thirsty" – uma tribo de indivíduos com uma mentalidade curiosa – "Thirsty For More" irá celebrar e recompensar aqueles que usam sua curiosidade para vivenciar o emocionante e o inesperado. A nova campanha é uma forma de pensar compartilhada entre a marca e seus consumidore e ganhará vida por meio de diversas experiências e conteúdos em produtos, paixões e propósitos, como futebol e música.

Para mostrar a forma de pensar de "Thirsty For More", a Pepsi apresentou um teaser de seu próximo clipe de futebol "Nutmeg Royale" . Com a jogada mais criativa do futebol em seu centro, o novo trailer épico destaca a emoção da ação e as possibilidades inesperadas que surgem quando você reúne os jogadores de futebol mais talentosos do mundo. Uma "caneta" requer confiança, habilidade e timing impecável. Uma fusão da técnica tradicional com freestyle, a "caneta" é um lance para jogadores ousados e que anseiam pela agitação do jogo. A primeira cena também apresenta Messi, Ronaldinho e Pogba ostentando algo que os torcedores de futebol mais atentos podem reconhecer. Homenageando a icônica camisa de futebol de 2002 da Pepsi, a propaganda deste ano apresentará o kit retrô como uma homenagem longo e incomparável impacto da marca na cultura do futebol.

Falando sobre a nova campanha, o diretor sênior de marketing global da Pepsi, Gustavo Reyna disse: "Na Pepsi, o DNA da nossa marca sempre foi impulsionado pela cultura jovem, seja na vanguarda da inovação de produtos ou explorando o que move a cultura para moldar nossas experiências épicas de entretenimento. "Thirsty for More" é nosso compromisso de celebrar o desejo sem fim daqueles que desafiam o esperado e querem se divertir, ao mesmo tempo em que promove conexões mais profundas com nossos consumidores por meio de uma paixão compartilhada por coisas como futebol e música, experiências únicas e, é claro, o melhor sabor de cola".

Mercados do mundo todo já começaram a lançar campanhas locais nos moldes da "Thirsty For More" - acompanhando a narrativa emocionante e inesperada de buscar a curiosidade nos três pilares principais da plataforma. No final de 2021, a Pepsi lançou no Egito sua primeira campanha relacionada a "Thirsty For More", liderada pelo astro de futebol mundial, o egípcio Mohamed Salah, que celebrou o desejo de ter sede por sucesso. A campanha incluiu um anúncio e um incrível mapeamento 3D no prédio do Complexo Tahrir no Cairo. A Pepsi na região da América Latina também foi uma das primeiras a introduzir a nova campanha em março de 2022. A campanha local promoveu a rica tradição gastronômica da região, com foco no prazer das refeições, incentivando o público a sair do piloto automático e experimentar novas sensações e sabores.

Fique ligado para o lançamento do Nutmeg Royale e novidades emocionantes e imperdíveis da Pepsi nas próximas semanas. Os torcedores podem participar da conversa on-line seguindo #THIRSTYFORMORE, #PepsiNutmeg e @PepsiGlobal.

