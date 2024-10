Permettre une agriculture régénératrice pour les petits exploitants indépendants indonésiens : le projet BIPOSC, en collaboration avec Musim Mas, L3F, SNV Indonesia et ICRAF

JAKARTA, Indonésie, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Musim Mas Group, le Livelihoods Fund for Family Farming (L3F), SNV Indonesia et World Agroforestry (ICRAF) collaborent pour améliorer les connaissances et les capacités des petits exploitants indépendants de palmiers à huile dans le cadre du projet de Chaîne d'approvisionnement en huile de palme biodiverse et inclusive (Biodiverse & Inclusive Palm Oil Supply Chain - BIPOSC).

Smallholder farmers undergoing training on regenerative agriculture Musim Mas, SNV and APSKS LB share the result of 3 years BIPOSC project on promoting Regenerative Agriculture at a Press Conference in Jakarta, Indonesia on 17 October 2024 The Composting Unit Established Under the BIPOSC Project

Le projet a débuté en 2021 et adopte une approche à long terme pour soutenir une chaîne d'approvisionnement sans déforestation, régénérer les terres dégradées, restaurer la biodiversité locale et améliorer les moyens de subsistance des petits exploitants agricoles indépendants à Labuhanbatu, dans le nord de Sumatra. Le projet BIPOSC y parviendra en mettant en œuvre une agriculture régénératrice, des modèles d'agroforesterie adaptés aux conditions locales, le renforcement des capacités pour des entreprises durables, etc.

Les petits exploitants indépendants de palmiers qui participent à l'opération ont reçu une formation complémentaire de la part de Musim Mas. Après la formation, ces petits exploitants ont créé une association de petits exploitants, l'Association indépendante des petits exploitants de palmiers à huile de Labuhanbatu (Labuhanbatu Independent Oil Palm Smallholders Association - APSKS LB), dans le nord de Sumatra. Musim Mas encourage les petits exploitants à former des associations afin d'avoir un meilleur accès aux ressources et d'obtenir la certification de la Table ronde sur l'huile de palme durable (Roundtable on Sustainable Palm Oil - RSPO) et de l'Huile de palme durable indonésienne (Indonesian Sustainable Palm Oil - ISPO).

« Musim Mas a depuis longtemps compris que les petits exploitants sont la clé de la durabilité de l'huile de palme et c'est pourquoi nous menons le plus vaste programme de petits exploitants d'Indonésie. Nous pensons que la voie à suivre consiste à collaborer avec un plus grand nombre de partenaires pour obtenir un impact plus large. Avec nos partenaires du projet BIPOSC, nous espérons faire progresser les compétences et les connaissances des petits exploitants grâce à l'agriculture régénératrice et aux techniques connexes. L'agriculture régénératrice et l'agroforesterie peuvent aider les petits exploitants à faire partie d'une chaîne d'approvisionnement durable en huile de palme. Elles peuvent les aider à développer d'autres sources de revenus, en particulier pendant la période de replantation où leurs cultures d'huile de palme sont improductives, généralement pendant trois ans », a déclaré Rob Nicholls, directeur général des projets et des programmes du groupe Musim Mas.

Face au changement climatique et à la menace qui pèse sur la biodiversité, l'agriculture régénératrice peut jouer un rôle pour les petites exploitations, car elle préserve la santé des sols, prévient l'érosion et le ruissellement de l'eau et peut potentiellement réduire les émissions de gaz à effet de serre et les fuites d'azote.

« En tant qu'organisation partenaire du développement mondial, SNV vise à soutenir l'Indonésie dans la réalisation de ses Objectifs de développement durable (ODD). Pour y parvenir, nous devons mettre en œuvre des programmes efficaces et décisifs afin de transformer les systèmes agricoles et alimentaires, l'énergie et l'eau. Dans le cadre du programme BIPOSC, nous promouvons un modèle complet d'agriculture régénératrice et d'agroforesterie afin de préserver la fertilité des sols et la biodiversité, ce qui permet d'optimiser les avantages pour le bénéfice des moyens de subsistance et l'économie des agriculteurs », a déclaré Rizki Pandu Permana, directeur national de SNV Indonésie.

Les principales techniques d'agriculture régénératrice enseignées comprennent l'application d'intrants biologiques, le paillage pour protéger la couche arable, la plantation de cultures de couverture, la lutte intégrée contre les ravageurs qui réduit le besoin de pesticides chimiques et l'application de compost qui réduit la quantité d'engrais chimiques nécessaires. À ce jour, 1 032 petits exploitants indépendants ont reçu une formation et mettent en œuvre ces techniques dans leurs exploitations, ce qui représente une superficie totale de 1 063,68 hectares. Le projet a permis de former 25 animateurs de village pour fournir une assistance pratique aux petits exploitants et sept parcelles de démonstration ont été créées pour servir de zones pilotes et d'installations d'apprentissage pour l'agriculture régénératrice.

« Lorsque j'ai rendu visite aux petits exploitants de palmiers à huile il y a quelques années dans la région, leur principale préoccupation était l'accès à davantage d'engrais. Même si les engrais jouent un rôle clé dans l'augmentation des rendements, il y avait des lacunes notables dans la compréhension sur la manière de protéger les sols contre la dégradation à long terme. Les petits exploitants ont besoin de plus de connaissances sur le maintien de la santé des sols, la préservation de leur structure et d'autres facteurs essentiels. C'est exactement ce que le projet BIPOSC visait à faire et nous sommes heureux de voir que les agriculteurs impliqués signalent maintenant non seulement des rendements plus élevés, mais aussi des sols plus sains sur leurs parcelles », a déclaré Bernard Giraud, président et cofondateur de Livelihoods.

Le projet s'intéresse également au renforcement des capacités. Outre le compostage domestique, le projet a permis à l'association locale d'agriculteurs, APSKS LB, de développer et de gérer une unité de compostage d'une capacité de 100 à 150 tonnes par mois. Produisant du compost à grande échelle avec des intrants provenant de moulins voisins et de parcelles agricoles, l'unité offre du compost aux agriculteurs membres à la moitié des prix habituels du marché. En 2023, sa première année de fonctionnement, l'unité a produit 588 tonnes de compost et a généré un bénéfice de 421 millions d'IDR. Les partenaires du projet estiment qu'il s'agit d'un modèle qui peut être reproduit ailleurs.

« L'un des résultats les plus importants de ce projet pour les petits exploitants est l'unité de compostage et le modèle commercial associé. Il permet aux petits exploitants d'obtenir du compost à un prix abordable et les bénéfices sont partagés entre les agriculteurs membres. Il s'agit d'une solution pratique pour promouvoir l'adoption du compostage et tous les petits exploitants de l'ASPKS-LB utilisent désormais du compost dans leurs parcelles », a déclaré Syahrianto, président de l'association indépendante des petits exploitants de palmiers à huile de Labuanbatu.

Depuis 2023, les petits exploitants indépendants gèrent environ 41 % des surfaces plantées en palmiers à huile en Indonésie, soit 6,94 millions d'hectares. Ce chiffre devrait passer à 60 % d'ici 2030, ce qui rend les projets tels que le BIPOSC essentiels pour façonner l'avenir de la production durable d'huile de palme.

Devane Sharma

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533466/DSCF9193.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533468/DSC07760.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2533467/DSCF0748.jpg