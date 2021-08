Persistant cité comme leader dans le rapport archétype de ISG Provider Lens™ sur les services Cloud hybrides de nouvelle génération

Reflète le besoin urgent de déploiements de cloud hybride et privé dans les entreprises mondiales

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 20 août 2021 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a été cité comme un leader dans l'archétype traditionnel d'externalisation pour les déploiements de cloud hybride et de cloud privé dans le rapport 2021 d'archétype des services et solutions de cloud privé/hybride de nouvelle génération ISG Provider Lens™ .

Persistent a également été identifié comme un acteur remarquable pour sa stratégie d'opérations à distance dans l'archétype des services gérés et pour son accent sur l'expérience client sous l'archétype transformationnel.

Ce rapport d'archétype examine quatre types de clients, ou archétypes, qui recherchent des services et des solutions de cloud privé et hybride de nouvelle génération. Le rapport évalue les capacités relatives de 30 fournisseurs à fournir des services aux quatre archétypes : services traditionnels, gérés, transformationnels et pionniers.

Les résultats reflètent le large éventail d'organisations qui ont adopté le cloud au cours de l'année écoulée et les premiers utilisateurs se concentrent sur les problèmes de sécurité et de conformité.

Le rapport révèle que les trois principaux critères de sélection d'un fournisseur de services sont les capacités d'automatisation, de bons antécédents avec des plans de continuité des activités et un programme de gestion d'infrastructure solide. L'automatisation est une considération importante, en particulier pour les grandes entreprises avec une infrastructure cloisonnée répartie dans le monde entier.

Jan Erik Aase, partenaire et leader mondial chez ISG Provider Lens Research

« La pandémie a aidé les entreprises à reconnaître que l'externalisation de leur infrastructure informatique est un moyen rentable d'aligner les objectifs informatiques et commerciaux. En particulier, Persistent aide ses clients avec des compétences avancées en matière de cloud et d'automatisation qui accélèrent considérablement à la fois la rentabilité et produisent des résultats commerciaux positifs. »

Nitha Puthran, SVP, Cloud, Infrastructure et Services de sécurité chez Persistent Systems

« Être reconnu par ISG pour la force de nos services cloud est une approbation importante pour notre expertise, nos actifs et, surtout, la valeur que nous offrons à nos clients mondiaux. Notre approche flexible répond aux organisations là où elles en sont dans leur transition vers le cloud. Notre propriété intellectuelle différenciée, nos accélérateurs et notre écosystème de partenaires aident à maximiser les résultats commerciaux et à accélérer la mise sur le marché. »

Le rapport 2021 ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud - Data Center Services & Solutions Archetype Report est disponible pour les abonnés ou pour un achat unique ici .

À propos de ISG Provider Lens™ Research

La série de recherche ISG Provider Lens™ Quadrant est la seule évaluation de fournisseur de services de ce type à combiner une recherche empirique et fondée sur des données et une analyse de marché avec l'expérience et les observations du monde réel de l'équipe consultative mondiale d'ISG. Les entreprises trouveront une multitude de données détaillées et d'analyses de marché pour les aider à sélectionner des partenaires d'approvisionnement appropriés, tandis que les conseillers ISG utiliseront les rapports pour valider leur propre connaissance du marché et faire des recommandations aux entreprises clientes d'ISG. La recherche couvre actuellement les fournisseurs offrant leurs services dans le monde entier, en Europe, ainsi qu'aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, au Royaume-Uni, en France, dans les pays nordiques, au Brésil et en Australie/Nouvelle-Zélande, avec des marchés supplémentaires à ajouter à l'avenir. Pour plus d'informations sur la recherche ISG Provider Lens™, veuillez visiter cette page Web . Une série de recherches complémentaires, les rapports d'archétype ISG Provider Lens™, offrent une évaluation inédite des fournisseurs du point de vue de types d'acheteurs spécifiques.

À propos de ISG

ISG (Information Services Group) est l'une des principales sociétés mondiales de recherche et de conseil en technologie. Partenaire commercial de confiance de plus de 700 clients, dont plus de 75 des 100 entreprises les plus importantes au monde, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et une croissance plus rapide. La société est spécialisée dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le Cloud et l'analyse des données, le conseil en matière d'approvisionnement, les services de gestion de la gouvernance et des risques, les services aux exploitants de réseau, la conception de stratégies et d'opérations, la gestion du changement, la veille commerciale et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 300 professionnels prêts pour le numérique et opérant dans plus de 20 pays, une équipe mondiale connue pour sa pensée novatrice, son influence sur le marché, sa profonde expertise sectorielle et technologique, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale reposant sur les données de marché les plus complètes du secteur. Pour plus d'informations, visitez www.isg-one.com .

À propos de Persistent

Avec plus de 14 500 employés dans le monde, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions offrant des services d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise.

www.persistent.com

