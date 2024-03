Persistent accélère l'ingénierie numérique avec la plateforme SASVA™ alimentée par l'IA

Prise en charge de la dette technique à travers le développement de nouveaux logiciels et le développement de logiciels à un stade intermédiaire ou avancé en s'appuyant sur l'IA

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé le lancement de SASVA, une plateforme d'IA d'entreprise pionnière, gérable et sécurisée, qui s'appuie sur les grands modèles de langage (LLM) et l'apprentissage automatique (ML) pour accélérer les versions logicielles, avec des délais de mise sur le marché plus courts, et une efficacité accrue. SASVA est dérivé du mot sanskrit Shashvatah, qui signifie intemporalité, garantissant une amélioration continue dans le paysage logiciel en constante évolution. SASVA sera intégrée à l'ingénierie logicielle pour répondre efficacement à des cas d'utilisation distincts en prévenant la dette technique dans les nouveaux développements, en minimisant la dette technique accumulée dans les logiciels de stade intermédiaire ou avancé, et en traitant des scénarios complexes dans les secteurs de la maintenance des logiciels et des industries spécialisées à l'échelle de l'entreprise.

Les méthodes traditionnelles d'ingénierie logicielle s'appuient fortement sur des tâches manuelles chronophages, ce qui entraîne souvent une dette technique en raison de la dépendance à l'égard de l'expertise individuelle et des connaissances institutionnelles. Il est difficile de garantir l'efficacité, la fiabilité et l'évolutivité tout au long du cycle de développement du logiciel ; ces défis sont aggravés plus tard dans le cycle de vie du logiciel, lorsque les limitations de budget et de ressources entrent également en jeu. Malgré les progrès réalisés dans les plateformes alimentées par l'IA générative, on constate une baisse de la productivité dans la gestion de projets complexes qui impliquent des interdépendances entre les applications, un scénario courant dans les solutions complexes.

SASVA adopte une méthode distinctive en construisant une base de connaissances complète à partir de vastes ensembles de données, y compris des millions de dépôts de code et de documents. Les modèles de langage hybrides permettent une utilisation efficace, avec une formation continue sécurisée sur les données des clients provenant de diverses plateformes telles que le contrôle de version, les systèmes de billetterie, les outils de gestion de projet et les plateformes de collaboration. Ce processus rigoureux renforce la confidentialité, la sécurité et la conformité réglementaire, en particulier pour les données sensibles. SASVA simplifie la création de forfaits de projet et génère des modifications de code contextuelles pour une révision transparente.

Lors de ses premiers engagements, SASVA a réduit les délais de publication de 25 à 35 %, tout en améliorant la qualité et en réduisant la dette technique. SASVA permet à ses clients de tous les secteurs d'activité de stimuler la productivité de l'entreprise au cours des différentes phases du logiciel, en réduisant les coûts et les délais tout en améliorant la qualité.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Nous sommes fiers de présenter SASVA, une plateforme innovante qui va révolutionner le cycle de vie de l'ingénierie et de la maintenance logicielles. Construite à partir des dernières technologies LLM et ML, cette plateforme nous permettra de réduire les efforts manuels et d'assurer une qualité constante. Elle offre des gains de productivité significatifs et minimise la dette technique, en fournissant des résultats contextuels adaptés à chaque organisation, industrie et domaine. Tout au long de ses 30 ans d'histoire, Persistent a mené le marché en matière d'innovation et avec le lancement de SASVA, nous continuons à appliquer les dernières technologies de pointe pour mieux servir nos clients dans tous les secteurs d'activité. »

Praveen Kalla, directeur d'exploitation de Lone View Capital et membre du conseil d'administration de Smartlinx, a commenté :

« Selon le rapport 2022 du Consortium for Information & Software Quality, le coût de la mauvaise qualité des logiciels aux États-Unis s'élève à au moins 2 410 milliards de dollars. Cette question souligne les défis auxquels l'industrie est confrontée avec l'augmentation de la dette technique et la complexité de son traitement, ce qui entrave l'innovation et pose des risques de sécurité en raison de systèmes obsolètes, d'une maintenance insuffisante et de retards dans les mises à jour. L'évolution stratégique de Persistent avec SASVA montre son engagement à assurer la pérennité de l'ingénierie numérique. L'intégration des technologies de l'IA s'aligne bien sur les tendances du marché, positionnant Persistent comme un leader d'opinion qui opérationnalise des stratégies basées sur des plateformes pour des gains maximums à travers la chaîne de valeur du cycle de vie du logiciel. Cette évolution stratégique offre aux entreprises une opportunité convaincante de création de valeur à un moment crucial où l'efficacité de l'ingénierie, l'excellence opérationnelle, l'évolutivité, la cybersécurité et l'innovation sont de la plus haute importance. »

Chirag Mehta, vice-président et analyste principal chez Constellation Research, a ajouté :

« Parmi le nombre croissant d'outils d'IA, les clients recherchent des solutions, une plateforme, qui comblent de manière prévisible le fossé entre le produit et l'ingénierie, accélérant le temps de mise sur le marché et la valeur tout en atténuant les risques de sécurité. Les entreprises possèdent de vastes données, connaissances et codes, et elles sont impatientes d'adopter l'IA pour innover rapidement. Avec SASVA, Persistent reconnaît l'importance stratégique de l'innovation accélérée avec une plateforme d'IA pour aider les clients à surmonter la complexité des produits et de l'ingénierie. C'est un pas dans la bonne direction. »

À propos de Persistent

Avec plus de 23 000 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter persistent.com/flcs