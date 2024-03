Persistent beschleunigt die digitale Entwicklung mit der KI-gestützten SASVA™-Plattform

Beseitigung technischer Schulden in der neuen und mittleren bis späten Softwareentwicklung durch Nutzung von KI

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 7. März 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) und (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, kündigte die Markteinführung von SASVA an, einer bahnbrechenden verwaltbaren und sicheren KI-Plattform für Unternehmen, die Large Language Models (LLMs) und maschinelles Lernen (ML) nutzt, um Softwareveröffentlichungen zu beschleunigen, die Markteinführungszeit zu verkürzen und die Effizienz zu verbessern. SASVA leitet sich vom Sanskrit-Wort Shashvatah ab, was so viel wie Zeitlosigkeit bedeutet und eine kontinuierliche Verbesserung in der sich ständig verändernden Software-Landschaft bietet. SASVA wird in das Software-Engineering eingebettet, um verschiedene Anwendungsfälle effizient anzugehen, indem technische Schulden in der Neuentwicklung vermieden, akkumulierte technische Schulden in der mittleren bis späten Softwarephase minimiert und komplexe Szenarien in der Softwareerhaltung und in bestimmten Branchen mit Unternehmensgröße behandelt werden.

Traditionelle Software-Engineering-Methoden beruhen in hohem Maße auf zeitaufwändigen manuellen Tätigkeiten, die aufgrund der Abhängigkeit von individuellem Fachwissen und institutionellem Wissen häufig zu technischen Schulden führen. Es ist schwierig, Effizienz, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit über den gesamten Lebenszyklus der Softwareentwicklung hinweg zu gewährleisten. Diese Herausforderungen werden später im Lebenszyklus der Software noch größer, wenn auch Budget- und Ressourcenbeschränkungen ins Spiel kommen. Trotz der Fortschritte im Bereich der generativen KI-gestützten Plattformen ist ein Produktivitätsrückgang bei der Verwaltung komplexer Projekte zu verzeichnen, die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Anwendungen mit sich bringen – ein häufiges Szenario bei komplexen Lösungen.

In SASVA wird eine besondere Methode angewandt, indem eine umfassende Wissensbasis aus riesigen Datensätzen, einschließlich Millionen von Code-Repositories und Dokumenten, aufgebaut wird. Hybride Sprachmodelle ermöglichen eine effiziente Nutzung mit kontinuierlichem, sicherem Training auf Kundendaten, die von verschiedenen Plattformen wie Versionskontrolle, Ticketing-Systemen, Projektmanagement-Tools und Kollaborationsplattformen stammen. Dieser strenge Prozess verbessert den Datenschutz, die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften, insbesondere für sensible Daten. SASVA optimiert die Erstellung von Projektplänen und generiert kontextbezogene Codeänderungen für eine nahtlose Überprüfung.

In ersten Projekten hat SASVA die Release-Zeiten um beeindruckende 25 % bis 35 % reduziert, bei verbesserter Qualität und geringerer technischer Verschuldung. SASVA ermöglicht es Kunden aus verschiedenen Branchen, die Unternehmensproduktivität über verschiedene Softwarephasen hinweg zu steigern und so Kosten- und Zeiteffizienz bei verbesserter Qualität zu erreichen.

Sandeep Kalra, Geschäftsführer und geschäftsführender Direktor, Persistent:

„Wir sind stolz darauf, SASVA vorzustellen, eine bahnbrechende Plattform, die den Lebenszyklus von Softwareentwicklung und -wartung revolutionieren wird. Mit Hilfe der neuesten LLM- und ML-Technologien werden wir diese Plattform nutzen, um den manuellen Aufwand zu reduzieren und eine einheitliche Qualität zu gewährleisten. Es ermöglicht erhebliche Produktivitätssteigerungen und minimiert die technische Verschuldung, indem es kontextbezogene Ergebnisse liefert, die auf jedes einzelne Unternehmen, jede Branche und jeden Bereich zugeschnitten sind. In unserer über 30-jährigen Geschichte hat Persistent den Markt in Sachen Innovation angeführt, und mit der Einführung von SASVA werden wir weiterhin die neuesten Spitzentechnologien einsetzen, um unsere Kunden in allen Branchen besser zu bedienen."

Praveen Kalla, Geschäftsführer, Lone View Capital, und Vorstandsmitglied, Smartlinx:

„Laut dem Bericht des Consortium for Information & Software Quality aus dem Jahr 2022 sind die Kosten für schlechte Softwarequalität in den USA auf mindestens 2,41 Billionen Dollar gestiegen. Dieses Thema unterstreicht die Herausforderungen, denen sich die Branche durch die zunehmende technische Verschuldung und die Komplexität ihrer Bewältigung gegenübersieht, was Innovationen behindert und Sicherheitsrisiken durch veraltete Systeme, unzureichende Wartung und verspätete Veröffentlichungen birgt. Der strategische Schritt von Persistent mit SASVA zeigt das Engagement des Unternehmens für die Zukunftssicherheit von Digital Engineering. Die Integration von KI-Technologien passt gut zu den Markttrends und positioniert Persistent als Vorreiter, der plattformbasierte Strategien für maximale Gewinne in der gesamten Wertschöpfungskette des Softwarelebenszyklus umsetzt. Dieser strategische Schritt bietet Unternehmen eine überzeugende Gelegenheit zur Wertschöpfung in einer entscheidenden Zeit, in der technische Effizienz, operative Exzellenz, Skalierbarkeit, Cybersicherheit und Innovation von größter Bedeutung sind."

Chirag Mehta, Vizepräsident und leitender Analyst, Constellation Research:

„Inmitten der wachsenden Zahl von KI-Tools suchen Kunden nach Lösungen – einer Plattform –, die die Lücke zwischen Produkt und Technik vorhersehbar überbrückt, die Markteinführung beschleunigt und den Wert steigert, während gleichzeitig Sicherheitsrisiken gemindert werden. Unternehmen verfügen über umfangreiche Daten, Wissen und Code, und sie wollen KI für schnelle Innovationen nutzen. Mit SASVA erkennt Persistent die strategische Bedeutung einer beschleunigten Innovation mit einer KI-Plattform an, die Kunden bei der Navigation durch die Produkt- und Technikkomplexität hilft. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung."

