Persistent annonce l'acquisition de MediaAgility, un partenaire principal de Google Cloud

- Création de la Google Business Unit afin de tirer parti de ses investissements dans l'écosystème hyperscale du cloud

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 16 mars 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : Persistent) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord pour acquérir MediaAgility, basée à Princeton, dans le New Jersey.

MediaAgility est un fournisseur mondial de services de transformation cloud qui possède une expertise approfondie dans l'élaboration de solutions évolutives basées sur le cloud en tant que partenaire principal de Google Cloud. La société fournit des services de développement et de modernisation d'applications cloud-natives, d'analytique et d'IA, d'ingénierie cloud, de migrations et de services gérés à ses plus de 35 entreprises clientes à travers le monde. MediaAgility a été positionné par Gartner® comme un acteur de niche dans le Magic QuadrantTM 2021 pour les services de transformation informatique dans le cloud public et a été reconnu pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution. Avec plus de 500 employés aux États-Unis, au Mexique, au Royaume-Uni et en Inde, Media Agility possède 31 désignations d'expertise Google Cloud Partner, plus de 330 certifications Google Cloud et sept spécialisations Google Cloud Partner.

Google Cloud offre l'évolutivité, la sécurité intégrée, des capacités avancées de données et d'analyse, ainsi que des capacités de conteneurisation pour les entreprises qui transforment leur infrastructure existante et déplacent leurs applications vers le cloud. Selon Gartner, le marché des services de cloud public a un taux de croissance annuel composé sur cinq ans de 20,7 %1.

Avec la demande accrue d'expertise Google Cloud, cette acquisition va étendre la capacité de Persistent à exécuter des parcours de transformation numérique basés sur le cloud pour nos clients internationaux.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif, Persistent Systems

« Nous constatons une croissance rapide de l'adoption du cloud dans tous les secteurs, et nous continuons à réaliser des investissements pour mieux servir nos clients dans leur parcours numérique en constante évolution. L'acquisition de MediaAgility s'appuie sur notre partenariat existant avec Google et jette les bases d'une unité commerciale dédiée à Google qui permettra de mettre en place des solutions verticalisées, poursuivant ainsi la stratégie de Persistent visant à ajouter des compétences pertinentes parmi les principaux partenaires hyperscale. Ensemble, nous sommes impatients de libérer tout le potentiel de Persistent auprès de notre clientèle. »

Thomas Kurian, président directeur général, Google Cloud

« Les partenaires Google Cloud ont une opportunité importante de soutenir les transformations numériques des entreprises et de fournir des services essentiels pour aider les clients à prospérer dans un monde numérique. Persistent et MediaAgility offrent une expertise approfondie en matière de transformation des entreprises dans de nombreux secteurs, ainsi que des centaines de professionnels certifiés Google Cloud dans des domaines de transformation clés tels que la collaboration et l'apprentissage automatique. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour aider les clients à réussir. »

Rajesh Abhyankar, président directeur général et cofondateur, MediaAgility

« Chez MediaAgility, nous nous sommes concentrés sur la construction de capacités d'ingénierie cloud-native de bout en bout sur la plateforme Google Cloud. Avec la demande croissante de nos services, nous cherchions à nous développer à l'échelle mondiale à un rythme beaucoup plus rapide. Persistent partage notre vision de la transformation des clients dans le nouveau monde multi-cloud. Je suis enthousiaste à l'idée de contribuer à la création et à la direction de la nouvelle unité commerciale Google chez Persistent, sur la base de nos capacités et de notre partenariat florissant avec Google Cloud. »

À propos de Persistent

Avec plus de 16 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant l'ingénierie numérique et la modernisation des entreprises. Persistent a été nommée dans la liste Forbes Asia « Best Under A Billion » de 2021, démontrant une performance constante en termes de résultats et de croissance.

www.persistent.com

