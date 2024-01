Persistent annonce un accord de collaboration stratégique avec AWS pour accélérer l'adoption de l'IA générative

SANTA CLARA, Californie, et PUNE, Inde, 5 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé avoir conclu un accord de collaboration stratégique pluriannuel avec Amazon Web Services (AWS) afin d'accélérer le rythme d'innovation et de développement de solutions d'IA générative pour les clients. Persistent est un partenaire AWS de longue date et a fait ses preuves en matière d'adoption de l'IA générative à grande échelle dans de nombreux secteurs d'activité grâce à des services tels qu' Amazon CodeWhisperer et Amazon Bedrock. Amazon CodeWhisperer fournit des suggestions de code alimentées par l'IA générative directement dans plusieurs environnements de développement intégrés (IDE) pour aider les développeurs à créer rapidement des applications dans plus de 15 langages de codage ; Amazon Bedrock est un service entièrement géré qui rend accessibles les modèles de base (dit de fondation) des principales sociétés d'IA via une API unique afin de créer et de développer des applications d'IA générative.

Cette collaboration stratégique avec AWS aidera Persistent à accroître davantage l'impact qu'elle procure à ses clients qui adoptent l'IA générative. Grâce à ce partenariat, Persistent aura accès à des ressources supplémentaires de la part d'AWS pour réaliser des démonstrations de faisabilité afin d'aider les clients à identifier les résultats commerciaux tangibles de l'IA générative. Ce partenariat permettra également de découvrir des cas d'utilisation et de développer rapidement des solutions grâce à des fonds supplémentaires de mise sur le marché fournis par AWS. L'un des principaux avantages pour les clients des deux sociétés sera un accès rapide et continu aux services et aux investissements d'AWS dans le domaine de l'IA générative, ce qui aidera les clients à répondre à leurs aspirations en matière de croissance, de délai de mise sur le marché et d'amélioration de l'expérience client.

Cet accord de collaboration stratégique s'appuie sur l'héritage de plus de 30 ans de Persistent en matière d'ingénierie logicielle, sur les meilleures pratiques développées dans le cadre de plus de 120 engagements d'AWS pour la modernisation et la migration vers le cloud, et sur ses 2 500 praticiens AWS pour permettre la mise en œuvre de solutions génératives flexibles et évolutives alimentées par l'IA et adaptées aux besoins uniques des clients. Le statut de AWS Migration Competency dont bénéficie Persistent lui confère une expertise éprouvée en matière de cloud pour aider ses clients à migrer avec succès vers AWS à travers toutes les phases de projets de migration complexes. Cette collaboration témoigne de la capacité de Persistent à construire une infrastructure cloud robuste, cruciale dans le monde d'aujourd'hui axé sur le cloud et l'IA, permettant ainsi aux clients de mettre en œuvre des solutions d'IA générative alimentées par le cloud.

Les atouts combinés d'AWS et de Persistent peuvent accroître la valeur offerte à leurs clients communs, les aidant à exploiter pleinement le potentiel de leurs investissements technologiques.

Rajiv Sodhi, vice-président principal des activités à très grande échelle et des alliances stratégiques chez Persistent :

« Les entreprises de tous les secteurs cherchent à exploiter le potentiel de transformation de l'IA générative pour réimaginer, redéfinir et repenser leurs modèles commerciaux afin d'améliorer leur croissance et l'expérience client. Avec notre statut de AWS Migration Competency acquis récemment et notre accord de collaboration stratégique, AWS nous aidera à étendre l'adoption de l'IA générative parmi nos clients afin qu'ils puissent identifier et mettre en œuvre des cas d'utilisation où cette technologie peut avoir un impact réel. Nous restons déterminés à aider nos clients à atteindre leurs objectifs technologiques en tirant parti de la souplesse, de l'étendue des services et de l'innovation rapide qu'offre AWS. »

Quan Yang, vice-président de la recherche informatique chez Regeneron :

« L'IA générative ouvre de nouvelles perspectives pour transformer l'industrie des sciences de la vie. Nous modernisons nos anciennes applications de recherche pour aider à accélérer le processus de développement de médicaments et simplifier les flux de travail. Grâce à l'expertise de Persistent en matière d'ingénierie numérique, alimentée par la plateforme AWS, les équipes de recherche et de développement préclinique de Regeneron aident à mettre plus rapidement sur le marché nos nouveaux médicaments qui sauvent des vies. »

Chris Sullivan, vice-président des partenaires intégrateurs de systèmes mondiaux chez AWS :

« Nous sommes ravis de travailler avec Persistent pour aider nos clients à accélérer leur croissance, à favoriser la transformation de leur entreprise et à améliorer leur expérience numérique. Ensemble, nous souhaitons redéfinir ce qui est possible avec l'IA générative, en établissant de nouvelles normes en matière d'efficacité, d'innovation et d'avancées technologiques. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

