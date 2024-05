Persistent obtient le statut de partenaire de services Premier avec Snowflake, renforçant ainsi ses capacités de gestion et d'analyse des données

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 17 mai 2024 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut de partenaire de services Premier avec Snowflake , la société de la plateforme Data Cloud. En tant que partenaire de services Premier, Persistent sera en mesure d'accélérer les parcours de données de ses clients en leur permettant de tirer parti de la flexibilité, de la précision et de l'évolutivité du Data Cloud de Snowflake. Cela réaffirme l'engagement de l'entreprise à devenir le partenaire de données privilégié des clients mondiaux, les aidant à maximiser la valeur commerciale de leurs données. Le statut de partenaire de services Premier, complété par celui de partenaire de validation technologique de Snowflake, souligne l'expertise approfondie de Persistent sur la plateforme et ses technologies de base.

Atteindre ce niveau de partenariat démontre l'expertise de Persistent en matière de gestion des données et d'analyse, englobant l'architecture des lacs de données, l'ingénierie, l'entreposage et les solutions cloud alimentées par des applications d'IA et d'apprentissage automatique. Ce statut illustre le succès de l'entreprise à aider ses clients à construire et à moderniser leurs plateformes de données, à développer des solutions innovantes et à migrer les données sur le Data Cloud de Snowflake.

L'expérience de Persistent en matière de réalisation de projets à forte valeur ajoutée dans le Data Cloud démontre sa fiabilité et sa capacité dans le domaine des données et de l'analyse. Cela concerne notamment Persistent iAURA , une suite de solutions de données alimentées par l'IA qui accélère la transformation d'une entreprise pour qu'elle devienne une entreprise axée sur l'IA. Combinant les données et l'IA, iAURA fournit rapidement des informations à partir des données commerciales, rationalise les rapports existants et aide à gérer les coûts. Soutenue par de nombreux membres de l'équipe certifiés Snowflake, l'entreprise offre une expertise inégalée pour aider les clients à surmonter les défis commerciaux en tirant parti des données pour obtenir des informations pertinentes et prendre des décisions éclairées.

Bidish Sarkar, vice-président principal des données et analyses chez Persistent, a déclaré :

« L'obtention du statut de partenaire de services Premier renforce notre partenariat de longue date avec Snowflake. Les données jouent un rôle crucial dans la prise de décisions éclairées, l'amélioration des relations avec les clients, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la promotion de l'innovation. Cette distinction récompense notre engagement en faveur de l'excellence et de l'innovation en matière d'analyse des données et renforce notre position pour fournir des solutions qui tirent parti des capacités avancées de Snowflake. Les opportunités offertes par Snowflake sont vastes, et nous sommes impatients de produire des résultats encore plus percutants pour nos clients avec Snowflake. »

Amy Kodl, vice-présidente des GSI et des alliances avec les Amériques chez Snowflake, a déclaré :

« Grâce à notre collaboration continue avec Persistent, nous aidons nos clients communs à exploiter plus efficacement leurs actifs de données pour repousser les limites de ce qu'il est possible de faire avec les données afin de stimuler la transformation de l'entreprise. Persistent a toujours fourni des solutions exceptionnelles et son engagement en faveur de l'excellence s'aligne sur notre mission visant à permettre à chaque organisation d'être axée sur les données. »

Avec plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

