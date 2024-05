Persistent nomme Vinit Teredesai au poste de directeur financier

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 16 mai 2024 /PRNewswire/ --

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui la nomination de Vinit Teredesai au poste de directeur financier (CFO) de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Sunil Sapre, directeur exécutif, qui prendra sa retraite dans le courant de l'année. Vinit sera chargé d'assurer la direction financière de Persistent dans le cadre de sa croissance continue.

Vinit est un professionnel de la finance chevronné qui possède plus de 28 ans d'expérience en finance, en comptabilité, en audit, en fiscalité, en collecte de fonds, en gestion des risques, en fusions et acquisitions, et en restructuration d'entreprises. Auparavant, il a été directeur financier de LTIMindtree Limited et, avant cela, de Mindtree Limited.. Auparavant, il a été directeur financier et directeur informatique de KPIT Technologies Limited. Vinit est comptable agréé, comptable en coûts et en gestion, et Certified Public Accountant aux États-Unis. Il a suivi un programme de gestion générale de la Sloan School of Management du Massachusetts Institute of Technology (MIT), axé sur la stratégie, l'innovation et la technologie.

Sandeep Kalra, président-directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« J'ai le plaisir d'accueillir Vinit dans l'équipe de Persistent. La riche expérience de Vinit dans l'industrie et son expertise dans le domaine de la finance seront des atouts précieux pour l'équipe de direction lors de la prochaine étape de notre croissance vers un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars et au-delà, tout en garantissant la création d'une valeur accrue pour les parties prenantes. Je tiens également à remercier Sunil pour sa précieuse contribution à Persistent au cours des neuf dernières années. Sunil restera un membre clé de l'équipe de direction de Persistent et de notre conseil d'administration jusqu'à son départ à la retraite dans le courant de l'année. »

Sandeep Kalra, ancien directeur général et directeur exécutif de Persistent a déclaré :

« Je suis très heureux d'accueillir Vinit et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses fonctions de directeur financier de la société. Je travaillerai en étroite collaboration avec lui pour assurer une transition en douceur. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à notre conseil d'administration pour la confiance qu'il m'a accordée et pour le soutien et les conseils qu'il m'a prodigués tout au long de mon mandat de directeur financier. En outre, je tiens à remercier sincèrement nos clients, partenaires, investisseurs, analystes, vendeurs et autres parties prenantes pour leur soutien tout au long de ce parcours. »

À propos de Persistent

Avec plus de 23 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation des objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance.

