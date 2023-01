Persistent annonce un autre trimestre de croissance constante avec un chiffre d'affaires en hausse de 32,8 %

La société annonce une croissance de 34,9 % de son bénéfice après impôt par rapport à l'année précédente et déclare un dividende intérimaire de 28 INR par action

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ --

Synthèse de l'information

Persistent Systems (BSE : PERSISTENT) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers audités pour le trimestre clos le 31 décembre 2022, tels qu'approuvés par le conseil d'administration.

Faits saillants financiers consolidés pour le trimestre clos le 31 décembre 2022



T3EX23 Marge (%) Croissance trimestrielle Croissance annuelle Chiffre d'affaires (millions USD) 264,35

3,4 % 32,8 % Chiffre d'affaires (millions INR) 21 693,68

5,9 % 45,4 % EBITDA (millions INR) 4 015,55 18,5 % 9,1 % 59,9 % Bénéfice avant impôt (millions INR)* 3 227,88 14,9 % 9,2 % 36,5 % Bénéfice après impôt (millions INR)* 2 379,54 11,0 % 8,2 % 34,9 %

*après suppression des incitations à l'exportation

Le conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 28 INR par action sur la valeur nominale de 10 INR chacune pour l'exercice 2022-2023.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent :

« Nous sommes ravis d'annoncer la croissance de notre chiffre d'affaires pour le 11e trimestre consécutif, grâce à la poursuite de nos investissements dans des technologies innovantes et à notre expertise différenciée en ingénierie numérique. Dans cet environnement macro-économique dynamique, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients et notre écosystème de partenaires pour créer un avantage concurrentiel et générer de la valeur commerciale. En conséquence, nous avons remporté plusieurs grands contrats dans différents secteurs et lignes de service, ce qui a entraîné une croissance séquentielle de 20 % de la valeur contractuelle totale (VCT).

En outre, nous avons reçu de nombreux éloges d'analystes et de conseillers nous classant parmi les leaders, notamment dans l'évaluation PEAK Matrix® de l'ingénierie des produits logiciels d'Everest Group, dans le rapport Zinnov Zones 2022 sur les services de recherche et développement en ingénierie, et dans le rapport ISG Provider Lens™ sur les services ADM de nouvelle génération aux États-Unis 2022. »

Troisième trimestre de l'exercice 2023 : clients acquis et résultats obtenus

Les commandes enregistrées au cours du trimestre clos le 31 décembre 2022 s'élèvent à 440,2 millions de dollars en valeur contractuelle totale (VCT) et à 326,3 millions de dollars en valeur contractuelle annuelle (VCA).

Parmi les principaux contrats remportés au cours du trimestre, citons :

Logiciels, technologies de pointe et industries émergentes

Mise en place d'un centre technologique mondial dédié pour optimiser les coûts opérationnels de l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique.

Soutien à la migration des logiciels et mise en place de processus d'exploitation informatique pour un fournisseur de logiciels de gestion des avantages sociaux récemment acquis.

Développement de produits de bout en bout dans le domaine de la virtualisation pour une société canadienne de logiciels.

Banque, services financiers et assurance

Transformation de la plate-forme de contrôle existante et préparation au passage au cloud pour assurer l'avenir de l'une des plus grandes banques américaines.

Réorganisation des applications existantes afin d'améliorer l'expérience client et de favoriser la croissance de l'activité pour l'une des plus grandes banques.

Appui au développement d'applications RH afin de créer de nouvelles fonctionnalités et d'améliorer celles existantes pour une société de services de paie.

Santé et sciences de la vie

Facilitation de la migration vers le cloud et automatisation des processus afin de réduire la complexité et les défis opérationnels pour une entreprise de technologie de la santé.

Exploitation de l'expertise en matière d'intégration d'entreprise pour améliorer la qualité et la prestation de services aux utilisateurs professionnels pour une multinationale de dispositifs médicaux et de soins de santé.

Modernisation de la pile technologique pour rationaliser les opérations et améliorer le service à la clientèle pour un fournisseur d'équipements de laboratoire.

Prix et distinctions

Actualités du trimestre

À propos de Persistent

Avec plus de 22 500 employés répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions proposant de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises. Nous travaillons avec les leaders du secteur, dont 14 des 30 entreprises les plus innovantes identifiées par le BCG, 80 % des plus grandes banques des États-Unis et d'Inde, et de nombreux innovateurs dans les écosystèmes de la santé et du logiciel. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Persistent a été nommée dans la liste des meilleures entreprises de moins d'un milliard d'euros de Forbes Asia 2021, pour ses performances et sa croissance constantes.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/FLCS

Contact pour les médias :

Emma Handler Rhea Mistry Persistent Systems (International) Archetype +1 617 633 1635 +91 992 058 2926 [email protected] [email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg

SOURCE Persistent Systems