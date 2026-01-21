Persistent annonce un chiffre d'affaires de 422,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, avec une croissance de 17,3 % en glissement annuel

Déclaration d'un dividende intérimaire de 22 ₹ par action

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 21 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers vérifiés de la société pour le trimestre clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils ont été approuvés par le conseil d'administration.

Principaux chiffres financiers consolidés pour le trimestre se terminant le 31 décembre 2025 :





T3 de l'exercice 2026 % de marge Croissance en glissement trimestriel Croissance en glissement annuel Chiffre d'affaires

422,5

4,0 % 17,3 % (en millions de dollars)









Croissance à taux de change constant





4,1 % 17,3 % (en millions d'INR)

37,782.1

5,5 % 23,4 % EBIT (en millions de roupies indiennes) excl.

impact ponctuel des nouveaux

codes du travail

6 317,8 16,7 % 8,2 % 38,6 % EBIT (millions de roupies indiennes)

5 427,5* 14,4 % -7,0 % 19,1 % Bénéfice avant impôts (en millions de roupies indiennes)

5 649,9* 15,0 % -8,4 % 17,2 % Bénéfice après impôts (en millions d'INR)

4 394,5* 11,6 % -6,8 % 17,8 % *Y compris un impact ponctuel de ~2,3 % sur l'EBIT et de ~1,8 % sur le PAT au cours du troisième trimestre de l'exercice 2026 en raison des nouveaux codes du travail.

Le Conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de 22 roupies indiennes par action sur la valeur nominale de 5 roupies indiennes chacune pour l'exercice financier 2025-2026.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif, Persistent :

« Nous avons enregistré des performances soutenues, réalisant notre 23e trimestre séquentiel de croissance du chiffre d'affaires avec 4,0 % en glissement trimestriel et 17,3 % en glissement annuel. Cette évolution s'est accompagnée d'une marge EBIT de 16,7 %, si l'on exclut l'impact ponctuel de ~2,3 % découlant des nouveaux codes du travail. Conformément à cette performance, nous déclarons un dividende intérimaire de 22 roupies indiennes par action.

Notre performance reflète un rôle plus approfondi dans les programmes clients stratégiques et une demande soutenue en matière de données, de cloud et d'ingénierie numérique dans nos principaux secteurs d'activité. Cette dynamique est renforcée par notre inclusion parmi les marques les plus précieuses de l'Inde par Kantar BrandZ.

Nous appliquons également Agentic AI dans nos propres opérations, en tant que « client zéro » pour améliorer la productivité et accélérer l'adoption à grande échelle, une approche encore validée par notre reconnaissance en tant que Microsoft Frontier Firm.

Pour l'avenir, notre priorité reste de soutenir la croissance grâce à une exécution cohérente, alors que la demande continue de s'orienter vers des missions plus importantes et plus complexes ».

Troisième trimestre de l'exercice 2026 : gains de clients et résultats

Les commandes enregistrées pour le trimestre clos le 31 décembre 2025 s'élevaient à 674,5 millions de dollars en valeur contractuelle totale (VTC) et à 501,9 millions de dollars en valeur annuelle du contrat (VAC).

Principaux succès remportés au cours du trimestre :

Logiciels, industries de haute technologie et émergentes

Mise à l'échelle d'un produit de commerce numérique piloté par l'IA avec SASVA™ et partenariat pour faire migrer les clients finaux vers un ERP natif cloud pour un leader des solutions de fabrication et de chaîne d'approvisionnement de nouvelle génération.

Fourniture d'une expérience client axée sur les données, amélioration de la productivité et réduction des coûts avec des renouvellements rationalisés et une gestion de cas pilotée par l'IA pour un leader mondial de l'edtech.

Modernisation de la R&D et accélération de l'innovation des produits grâce à une plateforme de recherche intégrée et axée sur les données reliant les instruments, les données et les chercheurs pour un leader mondial des matériaux semi-conducteurs et du contrôle des processus.

Banque, services financiers et assurance

Refonte des plateformes de paie et HCM en utilisant SASVA™ et iAURA pour accélérer l'intégration post-acquisition, réduction de la dette technique et création d'une innovation évolutive pour un leader mondial de la fintech et de l'assurance.

Transformation des données en conformité, amélioration de la rentabilité et de l'échelle opérationnelle grâce à une usine de données mondiale et à des opérations de traitement des données orchestrées par iAURA pour une grande banque multinationale française

Renforcement de la cybersécurité de l'entreprise et de la préparation à la réglementation grâce à une meilleure visibilité des données, à des contrôles d'identité et à une surveillance automatisée de la conformité pour une banque américaine de premier rang

Soins de santé et sciences de la vie

Accélération de l'automatisation et la transformation native cloud à travers les applications, les données, l'infrastructure et la sécurité pour une organisation américaine de premier plan dans le domaine de la pathologie et des sciences de laboratoire.

Mise en place d'une infrastructure informatique moderne et résiliente tout en fournissant une assistance multilingue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 grâce à l'automatisation, à l'analyse prédictive et aux systèmes d'autoréparation pour un leader mondial des traitements des organes vitaux

Unification des plateformes CRM et de données pour rationaliser les opérations et réduire les coûts technologiques et opérationnels pour un fournisseur de services de soutien aux patients dans le domaine des sciences de la vie.

Autres actualités trimestrielles

À propos de Persistent Systems

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une entreprise mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Avec plus de 26 500 employés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage à innover et à assurer le succès des clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience client, de l'informatique dans le cloud et de l'automatisation intelligente. L'entreprise fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations Unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

www.persistent.com

Déclarations prospectives et mises en garde

Pour connaître les risques et incertitudes liés aux déclarations prospectives, veuillez consulter le site persistent.com/flcs

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1022385/5725639/Persistent_Systems_Logo.jpg