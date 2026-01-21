Persistent meldet für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen Umsatz von 422,5 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 17,3 % gegenüber dem Vorjahr

Kündigt eine Zwischendividende von 22 ₹ pro Aktie an

SANTA CLARA, Kalifornien und PUNE, Indien, 21. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) hat heute die vom Verwaltungsrat genehmigten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal bekannt gegeben.

Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. Dezember 2025:





Q3GJ26 Marge in % Wachstum im Quartalsvergleich Wachstum im Jahresvergleich Umsatz

422,5

4,0 % 17,3 % (Mio. USD)









Wachstum bei konstanter Währung





4,1 % 17,3 % (Mio. INR)

37,782.1

5,5 % 23,4 % EBIT (INR Mio.) Exkl.

einmalige Auswirkungen der neuen

Arbeitsgesetze

6,317.8 16,7 % 8,2 % 38,6 % EBIT (Mio. INR)

5,427.5* 14,4 % -7,0 % 19,1 % Gewinn vor Steuern (Mio. INR)

5,649.9* 15,0 % -8,4 % 17,2 % Gewinn nach Steuern (Mio. INR)

4,394.5* 11,6 % -6,8 % 17,8 % *Einschließlich einmaliger Auswirkungen in Höhe von ca. 2,3 % auf das EBIT und ca. 1,8 % auf den PAT im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 aufgrund der neuen Arbeitsgesetze

Der Verwaltungsrat hat für das Geschäftsjahr 2025-2026 eine Zwischendividende von 22 ₹ pro Aktie mit einem Nennwert von jeweils 5 ₹ beschlossen.

Sandeep Kalra, Chief Executive Officer und Executive Director, Persistent:

Wir haben eine nachhaltige Leistung erzielt und mit einem Wachstum von 4,0 % gegenüber dem Vorquartal und 17,3 % gegenüber dem Vorjahr das 23. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum abgeschlossen. Dies ging einher mit einer EBIT-Marge von 16,7 %, ohne Berücksichtigung eines einmaligen Effekts von ca. 2,3 % aufgrund der neuen Arbeitsgesetze. Entsprechend dieser Entwicklung geben wir eine Zwischendividende von 22 ₹ pro Aktie bekannt.

Unsere Leistung spiegelt eine tiefere Rolle in strategischen Kundenprogrammen und eine anhaltende Nachfrage nach Daten, Cloud und digitaler Technik in unseren Kernbranchen wider. Diese Dynamik wird durch unsere Aufnahme in die Liste der wertvollsten Marken Indiens von Kantar BrandZ noch verstärkt.

Wir setzen Agentic AI auch in unseren eigenen Betrieben als „Kunde Null" ein, um die Produktivität zu steigern und die Einführung in großem Maßstab zu beschleunigen. Dieser Ansatz wurde durch unsere Anerkennung als Microsoft Frontier Firm weiter bestätigt.

Während wir uns weiterentwickeln, bleibt es unsere Priorität, das Wachstum durch konsequente Umsetzung aufrechtzuerhalten, da sich die Nachfrage weiterhin in Richtung größerer, komplexerer Projekte verlagert."

Erfolge und Ergebnisse im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026

Der Auftragseingang für das am 31. Dezember 2025 endende Quartal belief sich auf einen Gesamtvertragswert (TCV) von 674,5 Millionen US-Dollar und einen jährlichen Vertragswert (ACV) von 501,9 Millionen US-Dollar.

Zu den wichtigsten Erfolgen des Quartals zählen:

Software, Hightech und aufstrebende Branchen

Skalierung eines KI-gestützten digitalen Handelsprodukts mit SASVA™ und Zusammenarbeit bei der Migration von Endkunden zu einer cloudbasierten ERP-Lösung für einen führenden Anbieter von Fertigungs- und Lieferkettenlösungen der nächsten Generation

Bereitstellung einer datengesteuerten Kundenerfahrung, Steigerung der Produktivität und Senkung der Kosten durch optimierte Vertragsverlängerungen und KI-gestütztes Fallmanagement für einen weltweit führenden Anbieter von Bildungstechnologie

Modernisierung der Forschung und Entwicklung sowie Beschleunigung der Produktinnovation durch eine integrierte, datengesteuerte Forschungsplattform, die Instrumente, Daten und Forscher für einen weltweit führenden Anbieter von Halbleitermaterialien und Prozesssteuerung miteinander verbindet

Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen

Neugestaltung der Lohnabrechnungs- und HCM-Plattformen mithilfe von SASVA™ und iAURA, um die Integration nach der Übernahme zu beschleunigen, technische Schulden zu reduzieren und skalierbare Innovationen für einen weltweit führenden Fintech- und Versicherungsanbieter zu ermöglichen

Förderung einer konformen Datentransformation, Kosteneffizienz und operativer Skalierbarkeit durch eine globale Datenfabrik und von andiAURA geleitete Datenoperationen für eine führende französische multinationale Bank.

Verbesserung der Cybersicherheit und der regulatorischen Bereitschaft von Unternehmen durch verbesserte Datentransparenz, Identitätskontrollen und automatisierte Compliance-Überwachung für eine führende US-Bank

Gesundheitswesen und Biowissenschaften

Beschleunigung der Automatisierung und Cloud-nativen Transformation in den Bereichen Anwendungen, Daten, Infrastruktur und Sicherheit für ein führendes US-amerikanisches Unternehmen im Bereich Pathologie und Laborwissenschaften

Aufbau einer modernen, widerstandsfähigen IT-Infrastruktur bei gleichzeitiger Bereitstellung eines mehrsprachigen 24/7-Supports durch Automatisierung, prädiktive Analysen und selbstheilende Systeme für einen weltweit führenden Anbieter im Bereich der lebenswichtigen Organ-Therapie

Zusammenführung von CRM- und Datenplattformen zur Optimierung der Abläufe und Senkung der Technologie- und Betriebskosten für einen führenden Anbieter von Patientenunterstützungsdiensten im Bereich Life Sciences

Andere Neuigkeiten im Quartal

Informationen zu Persistent Systems

Persistent Systems (BSE: 533179 und NSE: PERSISTENT) ist ein weltweites Dienstleistungs- und Lösungsunternehmen, das branchenübergreifend KI-gestützte, plattformbasierte digitale Engineering- und Unternehmensmodernisierungslösungen anbietet. Mit über 26.500 Mitarbeitern in 18 Ländern engagiert sich das Unternehmen für Innovation und den Erfolg seiner Kunden. Persistent bietet eine umfassende Dienstleistungspalette, darunter Softwareentwicklung, Produktentwicklung, Daten und Analysen, CX-Transformation, Cloud Computing sowie intelligente Automatisierung. Das Unternehmen ist Teil des MSCI India Index und in wichtigen Indizes der National Stock Exchange of India vertreten, darunter Nifty Midcap 50, Nifty IT sowie Nifty MidCap Liquid 15 und in mehreren Indizes der BSE wie S&P BSE 100 sowie S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent ist zudem Bestandteil des Dow Jones Sustainability World Index. Das Unternehmen hat CO2-Neutralität erreicht und damit seinen Einsatz für Nachhaltigkeit sowie verantwortungsbewusstes Wirtschaften bekräftigt. Persistent wurde zudem von Newsweek und der Plant A Insights Group als einer von „America's Greatest Workplaces for Inclusion & Diversity 2025" (einer der besten Arbeitgeber Amerikas für Inklusion und Vielfalt 2025) ausgezeichnet. Als Teilnehmer des Global Compact der Vereinten Nationen hat sich das Unternehmen dazu verpflichtet, seine Strategien und Geschäftsaktivitäten an den universellen Prinzipien zu Menschenrechten, Arbeit, Umwelt sowie Korruptionsbekämpfung auszurichten und Maßnahmen zu ergreifen, die gesellschaftliche Ziele fördern. Mit einem Markenwertwachstum von 468 % seit 2020 ist Persistent die am schnellsten wachsende IT-Dienstleistungsmarke im „Brand Finance India 100"-Bericht 2025.

