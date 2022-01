Persistent classée parmi les leaders du secteur par le rapport Zinnov Zones 2021 pour les services d'ingénierie, de recherche et de développement pour la 9e année consécutive

SANTA CLARA, Calif. et PUNE, Inde, 28 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), a été nommée parmi les meilleurs fournisseurs de services dans huit catégories différentes du classement Zinnov Zones pour les services d'ingénierie et de recherche et développement (ER&D) 2021 : ingénierie logicielle grand public, ingénierie logicielle d'entreprise, ingénierie numérique, ingénierie de l'intelligence artificielle, cybersécurité logicielle, ingénierie des plateformes logicielles et ingénierie de l'intelligence artificielle et du langage moléculaire dans le secteur bancaire en Inde, ainsi que dans la géographie américaine.

Le dernier rapport Zinnov Zones (2021) pour les services d'ER&D est disponible ici .

Zinnov est un leader mondial du conseil en management et en stratégie, spécialisé dans l'ingénierie de produits et la transformation numérique. Le classement annuel Zinnov Zones est devenu l'un des rapports les plus fiables au niveau mondial, tant pour les entreprises que pour les prestataires de services, afin de mieux comprendre l'écosystème des fournisseurs dans de multiples domaines tels que les services d'ER&D, les services IoT, les médias et les technologies, etc.

Le rapport 2021 a évalué environ 50 fournisseurs de services mondiaux dans divers secteurs verticaux et microverticaux pour juger leur expertise en ingénierie de produits. Les notations prennent en compte plusieurs dimensions, notamment la maturité des prestations et capacités de services, l'évolutivité, le taux de croissance, les finances, l'innovation et la propriété intellectuelle, les liens avec l'écosystème et les avis des acheteurs de l'entreprise.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent Systems :

« Cette approbation de la part de Zinnov est une reconnaissance de nos capacités d'ingénierie numérique de pointe et, plus important encore, de la valeur que nous apportons à nos clients dans le monde. Nos investissements stratégiques visant à étendre notre expertise numérique, à investir dans la formation et le développement des compétences de nos employés, à développer des actifs basés sur la propriété intellectuelle et à renforcer notre écosystème de partenaires nous permettent de maximiser les résultats commerciaux, d'accélérer le temps de mise sur le marché et, encore une fois, d'offrir les meilleures performances du marché . »

Sidhant Rastogi , managing partner chez Zinnov :

« La capacité de Persistent à offrir des services de programmation du cycle de vie de développement de bout en bout pour l'ingénierie logicielle, associée à sa capacité à identifier, établir et conclure de manière proactive des contrats importants, s'est traduite par des victoires significatives pour l'entreprise pendant la pandémie. Les capacités de Persistent en matière de modernisation des produits et de l'écosystème, ainsi que sa vaste gamme d'accélérateurs, lui ont permis d'aider ses clients à moderniser et à entretenir leurs produits, ce qui a fermement ancré sa position dans le classement Zinnov Zones 2021 pour les services d'ER&D. »

Avec plus de 16 500 employés, répartis dans 18 pays, Persistent Systems (BSE & NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions relatifs à l'ingénierie numérique et à la modernisation des entreprises.

