Persistent crée l'histoire avec trois titres au GUINNESS WORLD RECORDS™

Célébrer le dépassement de la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires d'une manière inédite

PUNE, Inde, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) et (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a récemment obtenu trois titres au GUINNESS WORLD RECORDS pour le plus grand logo / image réalisés avec des vélos, le plus grand nombre de téléspectateurs regardant en direct un cours de sensibilisation au cyclisme en vidéo sur YouTube et le plus grand album vidéo en ligne de personnes à vélo pour renforcer son engagement envers l'environnement et la santé de ses employés.

Arial view of the Largest bicycle logo for the GUINNESS WORLD RECORDS title attempt

Lorsque Persistent a franchi le cap du chiffre d'affaires annuel de 1 milliard de dollars pour l'exercice 2023, elle a décidé d'envoyer un témoignage de sa gratitude à ses employés du monde entier pour leur contribution à son succès continu. Parmi les choix donnés aux employés figuraient un appareil audio électronique, des accessoires de voyage et des vélos. Environ 9 000 employés ont opté pour le vélo, ce qui a incité Persistent à lancer les tentatives de titre GUINNESS WORLD RECORDS et à encourager davantage les programmes de remise en forme de ses employés.

Sur le front des records, la société a créé son logo avec 704 vélos, mettant en valeur son engagement en faveur du bien-être de ses employés et le symbolisant en l'inscrivant dans son identité de marque. 7 348 employés et leurs familles ont regardé la leçon de sensibilisation au cyclisme en direct sur YouTube pour les aider à mieux comprendre les bonnes pratiques et la sécurité en matière de cyclisme. De plus, pour faire du vélo un mouvement et motiver les employés à adopter des transports respectueux de l'environnement, la société a créé un album vidéo en ligne de personnes faisant du vélo, regroupant 5 098 personnes.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Le bien-être de nos employés est un élément essentiel de la culture de Persistent et a toujours été notre priorité. Nous sommes fiers de constater que la plupart des membres de notre équipe mondiale ont choisi les vélos comme cadeau d'un milliard de dollars, et quoi de mieux que de créer un record mondial pour célébrer cet esprit. L'obtention de trois titres au GUINNESS WORLD RECORDS a encouragé nos équipes à se concentrer davantage sur leur santé physique et mentale. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous les employés et aux membres de leur famille qui ont contribué à établir ce record et à montrer leur dévouement au bien-être général #ThePersistentWay. »

