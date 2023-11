Persistent désormais dans trois indices prestigieux du marché des capitaux - l'indice MSCI India, l'indice S&P BSE 100 et l'indice S&P BSE SENSEX Next 50

Cette inclusion témoigne de la solidité des fondamentaux de l'entreprise, de la confiance de ses clients, de son potentiel de croissance et de son avantage concurrentiel sur le marché mondial des services technologiques

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 27 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT), un leader mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, a annoncé qu'elle avait été sélectionnée pour faire partie de l'indice MSCI India, de l'indice S&P BSE 100 et de l'indice S&P BSE SENSEX Next 50.

L'indice MSCI India est conçu pour mesurer la performance des segments à grande et moyenne capitalisation du marché indien. Avec 114 composantes, cet indice couvre environ 85 % de l'univers des actions indiennes. L'indice S&P BSE 100 couvre les 100 sociétés indiennes les plus importantes et les plus liquides au sein de l'indice S&P BSE LargeMid Cap, tandis que les indices S&P BSE SENSEX Next 50 comprennent les 50 valeurs les plus importantes et les plus liquides après celles incluses dans l'indice S&P BSE SENSEX 50.

Au cours des trois dernières années, la société a plus que doublé son chiffre d'affaires pour atteindre plus d'un milliard de dollars pour l'exercice clos en mars 2023, avec un TCAC de 27 %. Cette croissance significative a été possible grâce à l'engagement inébranlable de Persistent envers ses clients en identifiant les dernières tendances technologiques qui les aident à libérer le plein potentiel de ces changements technologiques. Au cours des dernières années, Persistent a fait preuve d'une grande rigueur opérationnelle et a mis en place un écosystème de partenariats stratégiques afin d'offrir une valeur constante à ses clients, ses partenaires, ses employés et ses actionnaires.

Au cours de l'exercice 2023, la société a été incluse dans trois indices de la Bourse nationale indienne - le Nifty Midcap 50, le Nifty IT et le Nifty MidCap Liquid 15. L'ajout à l'indice MSCI India, aux indices S&P BSE 100 et S&P BSE SENSEX Next 50 renforce l'engagement de Persistent à créer de la valeur durable pour ses parties prenantes.

Sandeep Kalra, directeur général et directeur exécutif de Persistent, a déclaré :

« Nous sommes ravis de figurer désormais dans ces trois indices clés du marché, ce qui constitue une étape importante dans l'histoire de Persistent, qui dure depuis plus de 30 ans. J'aimerais exprimer ma sincère gratitude à nos clients, employés, partenaires et actionnaires pour leur soutien et leur confiance, sans lesquels cette évolution n'aurait pas été possible. Nous pensons que ces entrées renforcent considérablement notre crédibilité en tant que société pionnière dans le domaine de l'ingénierie numérique et de la modernisation d'entreprise, ce qui nous motive encore plus à continuer à investir pour renforcer notre position. »

À propos de Persistent

Avec plus de 22 800 employés répartis dans 21 pays, Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions d'ingénierie numérique et de modernisation d'entreprise. En tant que participant au Pacte mondial des Nations unies, Persistent s'engage à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels relatifs aux droits de l'homme, au travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui font progresser les objectifs sociétaux. Avec une croissance de 268 % depuis 2020, Persistent est la marque indienne de services informatiques qui connaît la plus forte croissance selon Brand Finance. www.persistent.com

