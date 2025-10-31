Persistent startet Experience Transformation Studio zur Skalierung von KI-gestützter Innovation und immersiven Kundenerlebnissen

Entwickelt für Co-Creation, um Unternehmen die Möglichkeit zu geben, mit KI-gestütztem Design beeindruckende Nutzererlebnisse zu schaffen und bereitzustellen

SANTA CLARA, Kalif. und PUNE, Indien, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering und Unternehmensmodernisierung, gab den Start seines hochmodernen Experience Transformation (XT) Studio in Pune, Indien, bekannt. Das XT Studio ist ein speziell entwickelter Raum, der Unternehmen dabei hilft, KI-gestützte, transformative Nutzererlebnisse zu schaffen, Workflows für maximale Qualität und Effizienz zu optimieren und bessere Ergebnisse über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu erzielen. Durch die Verschmelzung von Kreativität und Technologie ermöglicht das XT Studio seinen Kunden, sich in einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft zu behaupten und Innovationen in die Praxis umzusetzen.

Unternehmen sehen sich heute mit einer wachsenden Nachfrage nach differenzierten digitalen Erlebnissen konfrontiert, doch viele tun sich schwer damit, fortschrittliche KI-Funktionen mit den tatsächlichen Bedürfnissen der Nutzer in Einklang zu bringen. Oft wird die Benutzererfahrung isoliert oder erst spät im Entwicklungszyklus eingeführt, was zu Verzögerungen, Nacharbeit und fragmentierten Lösungen mit enttäuschendem ROI führt. XT und das XT Studio beheben diese Lücken, indem sie einen menschenzentrierten Ansatz als grundlegendes Element jeder Initiative einbetten und so sicherstellen, dass KI nicht nur funktional, sondern auch intuitiv eingesetzt wird. Das XT Studio integriert Geschäftsstrategie, UX-Beratung und Produktentwicklung in einer immersiven Umgebung, die es Unternehmen ermöglicht, mit KI und für KI zu entwerfen und Ideen in intelligente, ansprechende Erlebnisse umzusetzen. Dieses ganzheitliche, ergebnisorientierte Modell setzt einen neuen Maßstab für die digitale Transformation, indem es menschliche Erkenntnisse und Technologie kombiniert, um Innovationen zu beschleunigen und einen langfristigen Geschäftswert zu schaffen.

Das XT Studio fungiert auch als Co-Innovationszentrum, in dem Kunden und Partner zusammengebracht werden, um User Journeys neu zu konzipieren und nahtlose Erlebnisse zu schaffen, die messbare Ergebnisse liefern. Persistent nutzt sein fundiertes Design Thinking und seine Erfahrung in der Beratung, um Kunden dabei zu helfen, die Amortisationszeit zu verkürzen, indem es die Geschäftsziele mit den Erwartungen der Nutzer in Einklang bringt, und zeigt damit ganz konkret, wie das Unternehmen arbeitet. Vom Konzept bis zur Umsetzung – im XT Studio können Kunden an der Anwendung KI-gestützter Methoden teilnehmen und diese beobachten, um eine umfassende Transformation der Kundenerfahrung voranzutreiben. Die designorientierte Architektur zeichnet sich durch flexible Arbeitsbereiche aus, darunter:

Design Thinking und Workshopbereiche: Strukturiertes Umfeld für Innovationssprints, Journey Mapping und Lösungsentwicklung.

Strukturiertes Umfeld für Innovationssprints, Journey Mapping und Lösungsentwicklung. UX-Beratung und Kooperationsbereiche : Co-Creation-Umgebungen für die Entwicklung von Ideen, Prototypen und die Verfeinerung von Benutzererfahrungen (UX) mit praktischer Beteiligung.

: Co-Creation-Umgebungen für die Entwicklung von Ideen, Prototypen und die Verfeinerung von Benutzererfahrungen (UX) mit praktischer Beteiligung. Präsentationen zur Transformation durch immersive Erlebnisse: Branchenspezifische Demonstrationen, die Lösungen zum Leben erwecken und die Auswirkungen auf das Geschäft verdeutlichen.

Persistent plant die Ausweitung der XT Studio-Standorte auf andere Schlüsselregionen in Indien, den USA, Europa und APAC, um Top-Talente, Partner und Kunden anzuziehen, die die Zukunft mitgestalten wollen, wie Menschen Technologie erleben.

Sandeep Kalra, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer, Persistent

„Unternehmen konkurrieren heutzutage ebenso sehr mit Erfahrungen wie mit Produkten, und KI ist der Wegbereiter, der dies in großem Maßstab ermöglicht. Das XT Studio erweckt unser starkes plattformbasiertes Fundament und unsere KI-First-Strategie zum Leben, in dem designorientiertes Denken, fortschrittliche Technologien und tiefes Fachwissen zusammenkommen. Es bietet unseren Kunden einen Ort, an dem sie Konventionen in Frage stellen, neue Ideen erforschen und schnell Lösungen entwickeln können, die für ihr Unternehmen und ihre Endkunden wichtig sind. Für Persistent ist dies ein weiterer Schritt beim Aufbau der Plattformen und Talente, die die Zukunft der digitalen Transformation bestimmen werden."

