Persistent lance un studio de transformation expérientielle pour développer l'innovation optimisée par l'IA et les expériences client immersives

Conçu pour la co-création, le studio permet aux entreprises de réimaginer et d'offrir des expériences utilisateur percutantes grâce à une conception alimentée par l'IA

SANTA CLARA, Californie et PUNE, Inde, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE : 533179) (NSE : PERSISTENT), le chef de file mondial de l'ingénierie numérique et de la modernisation des entreprises, annonce le lancement de son Experience Transformation (XT) Studio à Pune, en Inde. Le XT Studio est un espace spécialement conçu pour aider les entreprises à créer des expériences utilisateur transformatrices alimentées par l'IA, à rationaliser les flux de travail pour une qualité et une efficacité maximales et à obtenir de meilleurs résultats tout au long du cycle de vie du produit. En fusionnant la créativité et la technologie, le studio XT permet aux clients de se développer dans un paysage numérique en constante évolution, en transformant l'innovation en impact en monde réel.

Les entreprises sont aujourd'hui confrontées à une demande croissante pour offrir des expériences numériques différenciées, mais nombre d'entre elles peinent à faire le lien entre les capacités d'IA avancées et les besoins réels des utilisateurs. L'expérience utilisateur est souvent cloisonnée ou introduite tardivement dans le cycle de développement, ce qui entraîne des retards, des remaniements et des solutions fragmentées avec un retour sur investissement décevant. XT et le XT Studio comblent ces lacunes en intégrant une approche centrée sur l'humain comme élément fondamental de chaque initiative, garantissant que l'IA est adoptée non seulement de manière fonctionnelle, mais aussi de manière intuitive. Le XT Studio intègre la stratégie commerciale, le conseil UX et l'ingénierie produit dans un environnement immersif qui permet aux entreprises de concevoir avec l'IA et pour l'IA, en traduisant les idées en expériences intelligentes et engageantes. Ce modèle holistique, basé sur les résultats, établit une nouvelle référence en matière de transformation numérique, en combinant la connaissance humaine et la technologie pour accélérer l'innovation et apporter une valeur commerciale à long terme.

Le XT Studio fait également office de centre de coinnovation qui réunit clients et partenaires pour réimaginer les parcours des utilisateurs, en créant des expériences optimales qui génèrent des résultats mesurables. S'appuyant sur l'expertise de Persistent en conception et conseil expérientiel, il s'agit d'une manifestation physique de la manière dont l'entreprise aide ses clients à accélérer la rentabilité en alignant les objectifs de l'entreprise sur les attentes de l'utilisateur. Depuis la vision jusqu'à l'exécution, le XT Studio est la solution où les clients peuvent participer et observer l'application de méthodologies alimentées par l'IA pour conduire la transformation de l'expérience de bout en bout. Son architecture propose des espaces de travail flexibles, notamment :

Une approche conceptuelle et des zones d'atelier : environnement structuré pour les sprints d'innovation, la cartographie des parcours et le développement de solutions.

environnement structuré pour les sprints d'innovation, la cartographie des parcours et le développement de solutions. Des zones de consultation et de collaboration UX : des environnements de cocréation pour imaginer, prototyper et affiner les expériences des utilisateurs (UX) avec un engagement pratique.

: des environnements de cocréation pour imaginer, prototyper et affiner les expériences des utilisateurs (UX) avec un engagement pratique. Des vitrines de transformation expérientielle immersive : des démonstrations spécifiques à l'industrie qui donnent vie aux solutions et mettent en évidence l'impact sur les entreprises.

Persistent prévoit d'étendre les sites du XT Studio à d'autres régions clés en Inde, aux États-Unis, en Europe et dans l'APAC, afin d'attirer les meilleurs talents, partenaires et clients pour co-créer l'avenir de la façon dont les gens vivent la technologie.

Sandeep Kalra, PDG et directeur exécutif, Persistent

« Les entreprises sont aujourd'hui compétitives sur les expériences autant que sur les produits et l'IA est le catalyseur qui rend cela possible à l'échelle. Le XT Studio donne vie à notre solide fondation axée sur les plateformes et à notre stratégie axée sur l'IA, où convergent une pensée axée sur la conception, des technologies de pointe et une profonde expertise dans le domaine. Il permet à nos clients de remettre en question les conventions, d'explorer de nouvelles idées et d'élaborer rapidement des solutions qui comptent pour leur entreprise et leurs clients finaux. Pour Persistent, il s'agit d'une nouvelle étape dans la construction des plateformes et des talents qui définiront l'avenir de la transformation numérique. »

À propos de Persistent :

Persistent Systems (BSE : 533179 et NSE : PERSISTENT) est une société mondiale de services et de solutions qui propose aux entreprises de tous les secteurs des prestations d'ingénierie numérique et de modernisation pilotées par l'IA et basées sur des plateformes. Forte de plus de 25 000 salariés répartis dans 18 pays, l'entreprise s'engage pour l'innovation et la satisfaction de ses clients. Persistent fournit une gamme complète de services, notamment dans les domaines de l'ingénierie logicielle, du développement de produits, des données et de l'analyse, de la transformation de l'expérience des clients, de l'informatique en nuage et de l'automatisation intelligente. La société fait partie de l'indice MSCI India et est incluse dans les principaux indices de la Bourse nationale de l'Inde, par exemple le Nifty Midcap 50, le Nifty IT, et le Nifty MidCap Liquid 15, ainsi que dans plusieurs indices de la Bourse de Bombay tels que le S&P BSE 100 et le S&P BSE SENSEX Next 50. Persistent fait également partie de l'indice mondial de durabilité Dow Jones. L'entreprise a atteint la neutralité carbone, consolidant ainsi son engagement en faveur du développement durable et de pratiques commerciales responsables. Newsweek et Plant A Insights Group ont par ailleurs désigné Persistent comme l'un des meilleurs lieux de travail d'Amérique pour ses pratiques d'inclusion et de diversité en 2025. Signataire du Pacte mondial des Nations unies, l'entreprise s'attache à aligner ses stratégies et ses opérations sur les principes universels en matière de droits de l'homme, de travail, d'environnement et de lutte contre la corruption, ainsi qu'à prendre des mesures qui favorisent la réalisation d'objectifs sociétaux. Affichant une croissance de 468 % de sa valeur depuis 2020, Persistent se distingue dans le rapport « India 100 2025 » de Brand Finance comme la marque de services informatiques qui connaît la plus forte expansion.

